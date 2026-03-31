    5G hız testi nasıl yapılır? İşte telefondan 5G hız testi yapma

    Türkiye, 31 Mart itibarıyla 5G çağına resmen adım attı. Tüm operatörler Türkiye genelinde 5G hizmetini başlatırken kullanıcılar da aldıkları hızı merak ediyor. Peki 5G hız testi nasıl yapılır?

    Türkiye'de dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, 23 Şubat 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla ilk cep telefonu görüşmesi gerçekleştirilerek 2G hayatımıza girmişti. Sonrasında Türkiye, 2009 itibarıyla 3G'ye, 1 Nisan 2016'da ise 4G/4.5G teknolojine geçiş yapmıştı. Şimdi ise 31 Mart 2026’da 5G, ülke genelinde hizmete sunuldu. Kullanıcıların en merak ettiği şey ise 5G ile aldıkları hız. İşte 5G hız testinin nasıl yapılacağı;

    5G hız testi yapma yöntemleri

    Mobil veya ev internetinizin indirme (download) ve yükleme (upload) hızını ölçmek için DonanımHaber hız testi aracını kullanarak son derece detaylı bir şekilde ağınızın kalitesini ölçebilirsiniz. DH hız testi hizmeti ile 5G mobil veri, fiber, WiFi ve ADSL hız testi gerçekleştirebilirsiniz.

    • DH 5G hız testi sayfasına gidin
    • “Testi başlat” seçeneğine tıklayın

    • Uygulamanın sağ üstündeki üç çizgiye tıklayın
    • En alttaki DH Özel bölmesinden “İnternet Hız Testi” seçeneğine tıklayın
    • “Testi başlat” seçeneğine tıklayın

    5G hızınızı ölçtükten sonra yaşadığınız il ve kullandığınız operatörü belirterek test sonucunuzu yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler sayesinde hangi operatörün hangi bölgede daha yüksek performans sunduğu anlaşılabilir.

    Aynı zamanda aşağıdaki ankete katılım da gösterebilirsiniz.

    5G Hız Testi ile aldığınız sonuç nedir? Oy Ver 10 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    halogen666 7 dakika önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

