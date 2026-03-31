5G hız testi nasıl yapılır? İşte telefondan 5G hız testi yapma

5G hız testi yapma yöntemleri
Mobil veya ev internetinizin indirme (download) ve yükleme (upload) hızını ölçmek için DonanımHaber hız testi aracını kullanarak son derece detaylı bir şekilde ağınızın kalitesini ölçebilirsiniz. DH hız testi hizmeti ile 5G mobil veri, fiber, WiFi ve ADSL hız testi gerçekleştirebilirsiniz.
Web ile:
- DH 5G hız testi sayfasına gidin
- “Testi başlat” seçeneğine tıklayın
Mobil DH uygulaması ile
- Uygulamanın sağ üstündeki üç çizgiye tıklayın
- En alttaki DH Özel bölmesinden “İnternet Hız Testi” seçeneğine tıklayın
- “Testi başlat” seçeneğine tıklayın
5G hızınızı ölçtükten sonra yaşadığınız il ve kullandığınız operatörü belirterek test sonucunuzu yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler sayesinde hangi operatörün hangi bölgede daha yüksek performans sunduğu anlaşılabilir.
5G Hız Testi ile aldığınız sonuç nedir?
2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.