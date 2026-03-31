5G hız testi nasıl yapılır? İşte telefondan 5G hız testi yapma

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, 23 Şubat 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla ilk cep telefonu görüşmesi gerçekleştirilerek 2G hayatımıza girmişti. Sonrasında Türkiye, 2009 itibarıyla 3G'ye, 1 Nisan 2016'da ise 4G/4.5G teknolojine geçiş yapmıştı. Şimdi ise 31 Mart 2026’da 5G, ülke genelinde hizmete sunuldu. Kullanıcıların en merak ettiği şey ise 5G ile aldıkları hız. İşte 5G hız testinin nasıl yapılacağı;

5G hız testi yapma yöntemleri

Mobil veya ev internetinizin indirme (download) ve yükleme (upload) hızını ölçmek için DonanımHaber hız testi aracını kullanarak son derece detaylı bir şekilde ağınızın kalitesini ölçebilirsiniz. DH hız testi hizmeti ile 5G mobil veri, fiber, WiFi ve ADSL hız testi gerçekleştirebilirsiniz.

Web ile:

DH 5G hız testi sayfasına gidin

“Testi başlat” seçeneğine tıklayın

Mobil DH uygulaması ile

Tam Boyutta Gör

Uygulamanın sağ üstündeki üç çizgiye tıklayın

En alttaki DH Özel bölmesinden “İnternet Hız Testi” seçeneğine tıklayın

“Testi başlat” seçeneğine tıklayın

5G hızınızı ölçtükten sonra yaşadığınız il ve kullandığınız operatörü belirterek test sonucunuzu yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Paylaşılan veriler sayesinde hangi operatörün hangi bölgede daha yüksek performans sunduğu anlaşılabilir.

Aynı zamanda aşağıdaki ankete katılım da gösterebilirsiniz.

5G Hız Testi ile aldığınız sonuç nedir? 101-300 Mbps 601-1000 Mbps 0-100 Mbps 301-600 Mbps 1 Gbps üzeri Oy Ver 10 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 5G Hız Testi ile aldığınız sonuç nedir? 101-300 Mbps 601-1000 Mbps 0-100 Mbps 301-600 Mbps 1 Gbps üzeri Anket Sonlandı 10 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 5G Hız Testi ile aldığınız sonuç nedir? 30% 101-300 Mbps 3 oy 10% 601-1000 Mbps 1 oy 40% 0-100 Mbps 4 oy 20% 301-600 Mbps 2 oy 0% 1 Gbps üzeri 0 oy 10 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: