5.nesil iPad'e ait olduğu iddia edilen yeni fotoğraflar internete sızdı

Önümüzdeki eylül ayında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan 5.nesil iPad’e ait olduğu iddia edilen yeni arka kasa fotoğafları internete sızdı. Fotoğraflar, beklendiği gibi yeni iPad’in mevcut iPad Mini tasarımında olacağı yönündeki iddiayı güçlendiriyor.

FanaticFone’un yayınladığı fotoğraflarda kasanın renginin iPad Mini’nin beyaz renkli modelinde olduğu gibi gri olduğu görülüyor. Dolayısıyla fotoğafların 5.nesil iPad’in beyaz renki modelie ait olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında fotoğraflarda birbirinden ayrı ses seviyesi ayar tuşları, stereo hoparlörler ile fonksiyonel basmalı tuşun tıpkı iPad Mini’deki gibi olduğunu farkediyoruz.

Diğe taraftan FanaticFone ekibi, fotoğaflardan sadece içten görülen Apple logosunun da iPad Mini’deki gibi kasa rengiyle paralel renkte olduğunu söylüyor.

A7X işlemcisinden gücünü alması beklenen yeni iPad’in, 2.nesil iPad Mini ile birlikte gelecek ay düzenlenecek olan Apple’ın geleneksel eylül etkinliğinde lanse edilmesi bekleniyor.