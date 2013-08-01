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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5.nesil iPad'e ait olduğu iddia edilen yeni fotoğraflar internete sızdı

5 yıl
1,4b
1
52
iPad
Shady
Haber Editörü
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5.nesil iPad'e ait olduğu iddia edilen yeni fotoğraflar internete sızdı
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Önümüzdeki eylül ayında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan 5.nesil iPad’e ait olduğu iddia edilen yeni arka kasa fotoğafları internete sızdı. Fotoğraflar, beklendiği gibi yeni iPad’in mevcut iPad Mini tasarımında olacağı yönündeki iddiayı güçlendiriyor.

FanaticFone’un yayınladığı fotoğraflarda kasanın renginin iPad Mini’nin beyaz renkli modelinde olduğu gibi gri olduğu görülüyor. Dolayısıyla fotoğafların 5.nesil iPad’in beyaz renki modelie ait olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında fotoğraflarda birbirinden ayrı ses seviyesi ayar tuşları, stereo hoparlörler ile fonksiyonel basmalı tuşun tıpkı iPad Mini’deki gibi olduğunu farkediyoruz.

Diğe taraftan FanaticFone ekibi, fotoğaflardan sadece içten görülen Apple logosunun da iPad Mini’deki gibi kasa rengiyle paralel renkte olduğunu söylüyor.

A7X işlemcisinden gücünü alması beklenen yeni iPad’in, 2.nesil iPad Mini ile birlikte gelecek ay düzenlenecek olan Apple’ın geleneksel eylül etkinliğinde lanse edilmesi bekleniyor.

5.nesil iPad'e ait olduğu iddia edilen yeni fotoğraflar internete sızdı
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5.nesil iPad'e ait olduğu iddia edilen yeni fotoğraflar internete sızdı
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carter 5 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin tabletin kralı Apple.
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mehmedaltair 5 yıl
Artık ipad'e yapacak geliştirme kalmadı gayet başarılı zaten. Isınmayı azaltsalar yeter
1 Yanıt Yanıtla +28
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Okisht 5 yıl mehmedaltair
Mehmed Altair

Artık ipad'e yapacak geliştirme kalmadı gayet başarılı zaten. Isınmayı azaltsalar yeter

o ne dar bi bakış açısı öyle.. nasıl geliştirme kalmaz yahu ufkunuz bu kadar mı kapalı?
Mehmed AltairArtık ipad'e yapacak geliştirme kalmadı gayet başarılı zaten. Isınmayı azaltsalar yetero ne dar bi bakış a...
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hazarRS 5 yıl
Okisht
Orijinalden alıntı: Mehmed Altair Artık ipade yapacak geliştirme kalmadı gayet başarılı zaten. Isınmayı azaltsalar yeter
o ne dar bi bakış açısı öyle.. nasıl geliştirme kalmaz yahu ufkunuz bu kadar mı kapalı?

Disket ilk çıktığında ''teknolojinin son noktası, artık daha ilerisi olamaz'' demişler diye bir hikaye dolanırdı eskiden :) aynı o hesap.
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retro. 5 yıl
Playexata

Bence samsung en iyisi örneğin note 10.1 in çıkış tarihi ipad 2 ile 3 ün çıkının arasına denk geliyo ama hale apple samsungu yakalayamadı . 10.1 de 2 gb ram var ipad 4 de bile 1gb ram var 10.1 de 4 çekirdek 1.4 ghz işlemci var ipad 4 te 2 çekirdek 1.2ghz islemci var. Yani siz sadece adına ödüyosunuz o fiyatı hicbir artı ozelliği yok olsa canimiz feda alalimnote 10.1 in desen kaleminden başlarsın çif hopölerinden devam eder gidersin herkez dioki o apple ın ekranları hepsinden daha iyi acaba biliyorlarmı apple ekranlarını ve chip yonga setlerini samsunga yaptıriyor. Buna benzer bir örnek beats audio dur sony kulakliklar on kat daha iyidir bu nunkanitida titanyum teller kullanmasıdır beat audio ise bakir tel kullaniyo sony sivi kıristal kullanıyo beats normal plastik kullanıyo ama bu markalar zamaninda ad yapmişlardırdiye daha iyi saniliyoBenim önerimi sorarsanin ada para ödemein Başim dangeçen bir olayKuzenimin ipad 4 du var ben de note 10.1 biz oyun oynarken o surekli açik uygulamarı kapatmakzorunda kaliyo surekli tablet kitleniyo ben se tablette uygulamalari sadece tableti kapTirken kapatiyorum bunda cok ciddiyim hicbir takima olmuyo Bir kisiyi bile bu tuzaktan kurtardiysam benim icin kardir iyi gunler okuduğunuznicin tesekkurler.


bence bir kisiyi daha tuzaga cektin elimdeki andoridi firlatip elma alasim geldi yaziyi okuyunca.
sony mp3 playerimi firlatip yerine fason cin mali mp3 alasim geldi.
ayrica hala daha su kismi okuyup anlamaya calisiyorum siz hangi oyunlari oynuyorsunuz ki kuzenin ios gibi bir sistemde uygulamalari kapatmak zorunda kaliyorken sen androidde kapatmiyorsun.

1 Yanıt Yanıtla
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Playexata 5 yıl retro.
retro.
Playexata

Bence samsung en iyisi örneğin note 10.1 in çıkış tarihi ipad 2 ile 3 ün çıkının arasına denk geliyo ama hale apple samsungu yakalayamadı . 10.1 de 2 gb ram var ipad 4 de bile 1gb ram var 10.1 de 4 çekirdek 1.4 ghz işlemci var ipad 4 te 2 çekirdek 1.2ghz islemci var. Yani siz sadece adına ödüyosunuz o fiyatı hicbir artı ozelliği yok olsa canimiz feda alalimnote 10.1 in desen kaleminden başlarsın çif hopölerinden devam eder gidersin herkez dioki o apple ın ekranları hepsinden daha iyi acaba biliyorlarmı apple ekranlarını ve chip yonga setlerini samsunga yaptıriyor. Buna benzer bir örnek beats audio dur sony kulakliklar on kat daha iyidir bu nunkanitida titanyum teller kullanmasıdır beat audio ise bakir tel kullaniyo sony sivi kıristal kullanıyo beats normal plastik kullanıyo ama bu markalar zamaninda ad yapmişlardırdiye daha iyi saniliyoBenim önerimi sorarsanin ada para ödemein Başim dangeçen bir olayKuzenimin ipad 4 du var ben de note 10.1 biz oyun oynarken o surekli açik uygulamarı kapatmakzorunda kaliyo surekli tablet kitleniyo ben se tablette uygulamalari sadece tableti kapTirken kapatiyorum bunda cok ciddiyim hicbir takima olmuyo Bir kisiyi bile bu tuzaktan kurtardiysam benim icin kardir iyi gunler okuduğunuznicin tesekkurler.


bence bir kisiyi daha tuzaga cektin elimdeki andoridi firlatip elma alasim geldi yaziyi okuyunca.
sony mp3 playerimi firlatip yerine fason cin mali mp3 alasim geldi.
ayrica hala daha su kismi okuyup anlamaya calisiyorum siz hangi oyunlari oynuyorsunuz ki kuzenin ios gibi bir sistemde uygulamalari kapatmak zorunda kaliyorken sen androidde kapatmiyorsun.



Bakın herkesin görüşune gore değişir ben herkesin görüşüne saygıliyim ama benim dediklerim insani uzsede gercek cuku benimde ilk telefonum apple aitti bende apple hayraniydim ama gerceklerden kacilmiyor.
Eğer o olayi sorarsan normal uygulamalarla da kasiyoama ben grafik tasarım programlarıkullaniyorum bunlar cok yuksek kapasite istiyo simdi apple dakinin ismi aklima gelmiyor anca
Ipad 4 u söylede kitlemistik yotube +face+sub waysurf+ templerun +temple run2+score+ converted iron man+converted real raceing 3 bunalrla kitledik.
Bide o grafik tasarim programi + muzik kitlemeye yetmisti


Ama dediğim gibi kisi den kisiye değisir BANA KALSA APPLE ON NUMARA AMA TEKNIK ÖZELLİKLERİNİ YÜKSELTMELI VE MÜZIK YUKLEMEYI KOLAYLAŞTIRMALI OZAMAN BENI BILE GERI KAZANIR

ANCAK ŞU DURUMDA SAMSUNG ÇOK ÖNDE ANCAK APPLE ÇABALAMIYO UMARIM DEMEK ISTEDIĞIMI ANLADINIZ
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Master_Evil 5 yıl
ne kadar farklı bi tasarım olabilir ki
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ozs 5 yıl
Şimdi messelam bu ipad olayını çok karıştırdılar...
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Playexata 5 yıl
Bence samsung en iyisi örneğin note 10.1 in çıkış tarihi ipad 2 ile 3 ün çıkının arasına denk geliyo ama hale apple samsungu yakalayamadı . 10.1 de 2 gb ram var ipad 4 de bile 1gb ram var 10.1 de 4 çekirdek 1.4 ghz işlemci var ipad 4 te 2 çekirdek 1.2ghz islemci var. Yani siz sadece adına ödüyosunuz o fiyatı hicbir artı ozelliği yok olsa canimiz feda alalimnote 10.1 in desen kaleminden başlarsın çif hopölerinden devam eder gidersin herkez dioki o apple ın ekranları hepsinden daha iyi acaba biliyorlarmı apple ekranlarını ve chip yonga setlerini samsunga yaptıriyor.
Buna benzer bir örnek beats audio dur sony kulakliklar on kat daha iyidir bu nunkanitida titanyum teller kullanmasıdır beat audio ise bakir tel kullaniyo sony sivi kıristal kullanıyo beats normal plastik kullanıyo ama bu markalar zamaninda ad yapmişlardırdiye daha iyi saniliyo
Benim önerimi sorarsanin ada para ödemein
Başim dangeçen bir olay
Kuzenimin ipad 4 du var ben de note 10.1 biz oyun oynarken o surekli açik uygulamarı kapatmakzorunda kaliyo surekli tablet kitleniyo ben se tablette uygulamalari sadece tableti kapTirken kapatiyorum bunda cok ciddiyim hicbir takima olmuyo
Bir kisiyi bile bu tuzaktan kurtardiysam benim icin kardir iyi gunler okuduğunuznicin tesekkurler.
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burakesan 5 yıl
Chuckly
Ben iPad 2 kullaniyorum.Cihazi hala yeni saniyordum,halbuki eskimis
Yeni iPade gerek yok gercekten.iPad 2 bile suan cok yeterli.

Senin cihaz daha fazla eskimesin değil mi :D
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Moretz 5 yıl
çıksın bakalım merakla bekliyorum.
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Moofy 5 yıl
Anlamadığım şey adamlar nerden buluyor bu cihazı ? Apple merkezden çalıyorlar mı
?
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onuryildirim 5 yıl
Geliştirme kalmadı mesajlarına gerçekten gülüyorum. Denildiği gibi daha parmak okuma teknolojisi var patent işini de halletmişlerdi onu ekleyeceklerdir. Şirketler kozlarını daha ortaya koymuyor, onların elerinde neler vardır neler.
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Gl4dius 5 yıl
KaleyDeskop
Mehmed AltairArtık ipade yapacak geliştirme kalmadı gayet başarılı zaten. Isınmayı azaltsalar yeter
güldürdün daha parmak izi teknolojisi gelicektir aynı düşünceyi 6600 gördüğümde söylemiştim tabi ozaman cahil dönemimdi

teknoloji sonu olmayan bir kuyu gibi yeni yeni akımlar gelişmeye devam ederken ve hergün yeni birşey çıktığı bir dönemde gelişmenin sonuna gelindi denmesi anlamsız olmuş biraz.
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KaleyDeskop 5 yıl
Mehmed Altair
Artık ipade yapacak geliştirme kalmadı gayet başarılı zaten. Isınmayı azaltsalar yeter

güldürdün daha parmak izi teknolojisi gelicektir aynı düşünceyi 6600 gördüğümde söylemiştim tabi ozaman cahil dönemimdi
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gamefry 5 yıl
ipad2 hala acayip iş görüyor, bence bu tablet işini 2 yılda bir yenilesinler. Bir anlamı kalmıyor.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
tartışmasız en iyi tablet benden tavsiye isteyenlere başka tablet önermedim önermemde keşke mini yide retina yapsalardı retina ekranlar çok güzel.
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NoWLoadinG 5 yıl
Mini'yi retina ekran değil diye tercih etmeyecektim ama açıkcası yanyana yaptığım karşılaştırmalarda gördüm ki, ekrandaki yüksek çözünürlüğe karşılık 2"'lik ufalma göze retina ekranın yokluğunu hissettirmiyor. Mini 2'yi bekliyorum artık muhtemelen onunla tablet dünyasına giriş yapıcam.
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Chuckly 5 yıl
Ben iPad 2 kullaniyorum.Cihazi hala yeni saniyordum,halbuki eskimis


Yeni iPad'e gerek yok gercekten.iPad 2 bile suan cok yeterli.
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