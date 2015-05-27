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60 dakika uçuş, 5 kg yük taşıma, saatte 100 km hız: Huzurlarınızda yeni jenerasyon hava aracı Yeair!

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
13,6b
2
24
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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60 dakika uçuş, 5 kg yük taşıma, saatte 100 km hız: Huzurlarınızda yeni jenerasyon hava aracı Yeair!
Günümüzde satılan dört pervaneli hava araçları mevcut batarya teknolojileri nedeniyle maksimum 25-30 dakika havada kalabiliyor ve bu da çoğu kişi için yeterli gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde buna çözüm olarak geliştirilen Horizon Energy Systems'in hazırladığı Hidrojen ile çalışan hava aracı Hycopter sonrası, şimdi de hibrit çalışma mantığıyla dikkat çeken Yeair! karşımıza çıkıyor.
Hayata geçebilmek adına Kickstarter üzerinde 70,000 Euro hedef koyan ve daha bitimine 59 gün kala 36,000 Euro toplamayı başaran Yeair!, her pervanesinde 10cc benzin ve 1.6 kW elektrik olmak üzere iki adet motor taşıyor. Hibrit takısını bu sayede alan hava aracı, 900 x 750 mm'lik boyutuyla rakiplerine oranla daha büyük bir gövdeyle geliyor ve bu teknik altyapısı sayesinde 60 dakika boyunca havada kalabiliyor, yaklaşık 5 kg ağırlığındaki yükleri bünyesinde taşıyabiliyor ve inanılmaz bir rakam olarak saatte tam 100 km hıza çıkış yapabiliyor.
Akıllı cihazlar için hazırlanan uygulaması üzerinde çizilen rotaları otonom şekilde takip edebilen Yeair!, geliştirici ekip tarafından belirtildiği kadarıyla kullanıcılarına 55 km menzil sunuyor ve kamera gibi ekipmanları gövdesinde barındırabiliyor. Bünyesinde 1.5 litrelik benzin tankı ile 1,250 mAh batarya yer alan hava aracı, benzin motorlu uçuş sırasında bataryasını şarj edebiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Benzin motorları yüksek güç noktasında büyük fayda sağlarken, elektrik motorları ise anlık değişikler / komutlar noktasında araca büyük bir hareket kabiliyeti katıyor.
Kicstarter'da yapılacak en az 1400 Euro bağış miktarıyla 2016 Mayıs ayında elde edilebilen Yeair! için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1600545869/yeair-the-quadcopter-of-the-future-from-1399 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
veteriner69 4 yıl en beğenilen
Buraya yazıyorum :
Yakında hükümetler bu tip araçların sivil ve ehliyetsiz kullanımını yasaklar.
5 kilo patlayıcı ve saatte 100 km hız :)
Durdurabilene aşkolsun. ??
Buraya yazıyorum :Yakında hükümetler bu tip araçların sivil ve ehliyetsiz kullanımını yasaklar.5 kilo patlayıcı ve saatte 100 km hız :)Durdurabile...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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halitozbasli 4 yıl
Mr xXx
Aslında uyuşturucu ve benzeri madde taşımak için ideal cihaz
veya kaçak cuara taşımak için

Meksikalılar dediğin şeyi çoktan düşünmüş zaten son zamanların revaçta uyuşturucu kaçakcılık yöntemi bu. Makınaların çoğu gps güdümlü çalıştığı için sınırdan 100lerce kilometre içeri uçabiliyorlar. Sırf bu sebeple sınır güvenliğ için lazer topunu devreye soktu abd.
Mr xXxAslında uyuşturucu ve benzeri madde taşımak için ideal cihazveya kaçak cuara taşımak içinMeksikalılar dediğin şeyi...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Why Shy 1 yıl
Türk zekası, daha ürün çıkmadan kullanılacağı sektörleri bulmuş
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DH Misafiri 1 yıl
Kesinlikle satışı serbest olmaması lazım.kayıtlı seri nosu kullanıcı bilgileri kimlere satılabileceği vs sonuçta bir oyuncak değil.yasa dışı kullanılabiliniyorsa
kontrol altına alınmalı derim..
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AnadoluEfes 4 yıl
Koy üstüne C4'ü gönder aracın üstüne tam süikast aracı :D
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DH Misafiri 4 yıl
Bizim milletin aklıda ya kaçakçılığa yada gereksiz şeylere çalışıyor. :) bu nedir arkadaş adamlar direk beyaz ticaretine başladılar :)
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Barbaroscakir 4 yıl
Meksika sınır ötesi beyaz ticarette mallar bununla mis gibi taşınır.
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halitozbasli 4 yıl
Mr xXx
Aslında uyuşturucu ve benzeri madde taşımak için ideal cihaz
veya kaçak cuara taşımak için

Meksikalılar dediğin şeyi çoktan düşünmüş zaten son zamanların revaçta uyuşturucu kaçakcılık yöntemi bu. Makınaların çoğu gps güdümlü çalıştığı için sınırdan 100lerce kilometre içeri uçabiliyorlar. Sırf bu sebeple sınır güvenliğ için lazer topunu devreye soktu abd.
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dgo_cr7 4 yıl
resmen bütün teknoloji olduğu yere saplandı ve yeni pil teknolojisini bekliyor.
birisi bulsa şunu çağ atlayacaz.
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Mr xXx 4 yıl
Aslında uyuşturucu ve benzeri madde taşımak için ideal cihaz
veya kaçak cuara taşımak için
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sendemail 4 yıl
Kartal Göz
Bu Kickstarterda bu bağışları kimler yapıyor çok merak ediyorum. Sürekli hibe sürekli hibe. Sadece bu değil sırf 4 pervaneli bir araç için bir insan binlerce dolar bağış neden yapsın. Parası haydan gelen çok fazla insan var galiba ya da bu kickstarter işinin içinde bir iş var.

Çoğu projede bağış yapanlara ürünün kendisinden bir adet gönderiyorlar ya da son sürüm ürünün satıl fiyatından indirim sahibi yapıyorlar...
Bazen parayı toplandığı halde ortalıktan kaybolan projelerde var...
Bağışçılar çeşitli çeşitli , genelde ürünün konusu neyse ,o meslek dalından kişiler bağış yapıyor...
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Kartal Göz 4 yıl
Bu Kickstarter'da bu bağışları kimler yapıyor çok merak ediyorum. Sürekli hibe sürekli hibe. Sadece bu değil sırf 4 pervaneli bir araç için bir insan binlerce dolar bağış neden yapsın. Parası haydan gelen çok fazla insan var galiba ya da bu kickstarter işinin içinde bir iş var.
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tlserkan 4 yıl Kartal Göz
Kartal Göz
Bu Kickstarter'da bu bağışları kimler yapıyor çok merak ediyorum. Sürekli hibe sürekli hibe. Sadece bu değil sırf 4 pervaneli bir araç için bir insan binlerce dolar bağış neden yapsın. Parası haydan gelen çok fazla insan var galiba ya da bu kickstarter işinin içinde bir iş var.

Arkadaşlar öyle yada böyle bizim işimize yaramasada artık filmleri bile bunlarla çekiyorlar. Değil 1400 , 14000€ da verirler bu cihaza koca helikopteri cadde arasında ucuramazsin sonuçta :)
Hızlı ve ofkelinin kamera arkasını izleyebilirsiniz.
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darkaura 4 yıl
hic benzin yada mazot yanarken yaninda durdunuzmu, o asiri sicagini hissetinizmi. bu fosil yakitlar nasil bir meletse enerji olarak cok yogunlar. teknoloji 100yildir her alanda ilerliyor hala yerlerine ayni etkinlikde gecebilcek bir sey gelistirilemedi. quadcopterede bezinli motoru koydugunda ucus sureleri ve performansi bir anda sicrama yapiyor.
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