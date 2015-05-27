60 dakika uçuş, 5 kg yük taşıma, saatte 100 km hız: Huzurlarınızda yeni jenerasyon hava aracı Yeair!

Günümüzde satılan dört pervaneli hava araçları mevcut batarya teknolojileri nedeniyle maksimum 25-30 dakika havada kalabiliyor ve bu da çoğu kişi için yeterli gelmiyor. Geçtiğimiz günlerde buna çözüm olarak geliştirilen Horizon Energy Systems'in hazırladığı Hidrojen ile çalışan hava aracı Hycopter sonrası, şimdi de hibrit çalışma mantığıyla dikkat çeken Yeair! karşımıza çıkıyor.

Hayata geçebilmek adına Kickstarter üzerinde 70,000 Euro hedef koyan ve daha bitimine 59 gün kala 36,000 Euro toplamayı başaran Yeair!, her pervanesinde 10cc benzin ve 1.6 kW elektrik olmak üzere iki adet motor taşıyor. Hibrit takısını bu sayede alan hava aracı, 900 x 750 mm'lik boyutuyla rakiplerine oranla daha büyük bir gövdeyle geliyor ve bu teknik altyapısı sayesinde 60 dakika boyunca havada kalabiliyor, yaklaşık 5 kg ağırlığındaki yükleri bünyesinde taşıyabiliyor ve inanılmaz bir rakam olarak saatte tam 100 km hıza çıkış yapabiliyor.

Akıllı cihazlar için hazırlanan uygulaması üzerinde çizilen rotaları otonom şekilde takip edebilen Yeair!, geliştirici ekip tarafından belirtildiği kadarıyla kullanıcılarına 55 km menzil sunuyor ve kamera gibi ekipmanları gövdesinde barındırabiliyor. Bünyesinde 1.5 litrelik benzin tankı ile 1,250 mAh batarya yer alan hava aracı, benzin motorlu uçuş sırasında bataryasını şarj edebiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Benzin motorları yüksek güç noktasında büyük fayda sağlarken, elektrik motorları ise anlık değişikler / komutlar noktasında araca büyük bir hareket kabiliyeti katıyor.

Kicstarter'da yapılacak en az 1400 Euro bağış miktarıyla 2016 Mayıs ayında elde edilebilen Yeair! için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1600545869/yeair-the-quadcopter-of-the-future-from-1399