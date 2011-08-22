Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

600'e yakın webOS geliştiricisi Windows Phone'a başvurdu

7 yıl
2,8b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HP’nin büyük umutlarla geliştirdiği webOS işletim sistemi ve yüklü olduğu Palm Pre ve TouchPad modelleri herkesi hayal kırıklığına uğratarak mobil cihaz pazarına veda etti. En büyük hayal kırıklığına ise şüphesiz webOS uygulama geliştiricileri uğradı. 

Windows Phone ekibinden Brandon Watson geçtiğimiz Cumartesi Twitter üzerinden bünyelerine katılmak isteyen webOS geliştiricilerine akıllı telefon gibi özel hediyeler vereceklerini duyurmuştu.

Watson’un çağrısı yanıtsız kalmadı ve 24 saat içinde 600’e yakın geliştirici Windows Phone platformuna geçmek için başvuruda bulundu.  

Watson ise başvuranlara gönderdiği mailde bu kadar fazla bir sayı tahmin etmedikleri için gelecek bir kaç gün tüm mailleri biraraya toplayarak nasıl bir cevap vereceklerini ve ardından herkese bu cevabı göndereceklerini belirtti. Başvuru yapanlara teşekkür eden Watson herkesi Windows Phone platformunda görmek istediklerini ve bu aşamanın ekibiyle sağlam bir ilişki kurmak için ilk adım olduğunu vurguladı.

Windows Phone ekibine katılmak isteyen geliştiricilere yönelik olarak bazı seçim süreçleri yapılacak ve bunun nasıl olacağına daha sonra karar verilecek.

WebOS platformu web merkezli olduğu için Windows Phone’dan farklı çalışıyor ancak Microsoft çabalarının boşa gittiğini düşünen webOS geliştiricilerinin kendi ekosistemine ivme kazandıracağını düşünüyor.

HP’nin webOS operasyonlarına son vermesinin ardından yeni arayışlar içine giren geliştiriciler büyük ihtimalle Microsoft’un akıllı telefon platformuna sıcak bakıyorlardı ancak işin içine ücretsiz cihaz, araçlar ve eğitim desteği girince katılma konusundaki motivasyonları artmış oldu.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
osmanefeozkan 7 yıl
Muse00
o kadar emek et sonrada buruşturup at,gelıstırıcılerde beleş telefona koştular hemen

beleş telefon işine katılmıyorum ama bir gleiştiriciysen elinde hard copy yani çıktı alabileceğin onu deneyebilieceği reel bir cihaz şart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
hepsi ayda 1 uygulama yapsa 400kişide microsoftta olsa ayda bin uygulama iş görür mü :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 7 yıl
bu hp de ammada kirilganmis bi tablet yapti bi tanede ufak telefon hemen battik ciktik tabikide webos bi surec mevcut sistemlerde yer bulmaya calisiyo hemen birakacagina gelistirmek icin biraz daha vakit harcamaliydi ben bu cihazlari alanlarin yerinde olsam onceden verdigi vaatleri yerine getirmeyip urunu piyasadan kaldiracagi icin dava acardim simdide hardware e laf atiyo 100 milyon zarar etmis falan 100 milyon neki hp icin yillardir dunyayi yedi adamlar ... aslina bakarsaniz yazik oldu webosun belirsizligi ben incelemistim oldukca guzel calisiyordur hatta piyasadan kalkacak diye super bi indirim yaparlarsa alirim da :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
sis xvier
Geçmelerinde boşta kalmama isteği olduğunu düşünüyorum yada o kişiler wp7 de potansiyel görüyor olabilir yoksa bir telefon için var olan sistemini kimse değiştirmez başka ne yapabilirler ki mevcut sistemlerden birine geçecekler...

Kesinlikle katılıyorum. Bir telefon için geçme olayı değil. Halihazırdaki sistemleri bittiği için yeni bir arayışa gireceklerdi. Microsoft da onlara kucak açıp bir öneride bulununca onu değerlendirdiler. Yoksa olay telefon değil tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl
işin içine ücretsiz cihaz, araçlar ve eğitim desteği girince katılma konusundaki motivasyonları artmış oldu.
haberi düzgün okusanız?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 7 yıl
bu geliştiriciler ne kadar az para alıyor bir telefona tav olmuşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 7 yıl
Geçmelerinde boşta kalmama isteği olduğunu düşünüyorum yada o kişiler wp7 de potansiyel görüyor olabilir yoksa bir telefon için var olan sistemini kimse değiştirmez başka ne yapabilirler ki mevcut sistemlerden birine geçecekler...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klasör.:X:. 7 yıl
mikrosoftun winphoneyi oluruna bırakacağı zaten düşünülemezdi bu şartlarda.Görüldüğü gibi ivme kazanmanın derdinde.Buradaki ana nokta geliştiricelere bedava araç gereç verilmesi değil.Geliştiricilerin bir şey harcamak zorunda olmaması.Yani desteğin mikrosoft tarafından verilmesi tam anlamıyla motivasyon kaynağı.
Winphone görüldüğü gibi sadace stabil sıfatıyla yetinmeyeceği ortada olan bir işletim sistemi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 7 yıl
Bu şeye benzemiş:
İstanbul'un fethinden sonra bilim adamları işte İtalya'ya falan kaçarda rönesansı başlatırlar.
Sonu öyle olmasın Windows Phone için :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sleepnir 7 yıl Farwynd
Pyloge

Bu şeye benzemiş:
İstanbul'un fethinden sonra bilim adamları işte İtalya'ya falan kaçarda rönesansı başlatırlar.

Sonu öyle olmasın Windows Phone için :D


Sonu öyle olur mu bilemem, ama benzetme güzel. :D
Daha önceki konularda da söylediğim gibi, Windows Phone'un şuanki tek eksiği uygulama ve geliştirici desteği, ama Microsoft bu konuda elinden geleni yapıyor. Başarılı olur mu olmaz mı, onu zaman gösterecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Castiel 7 yıl
mıcrosoft ıcın tabıkıde ıyı 1 telefona adam kandırıyorlar lakın gelıstırıcılere sözum telefon + talep etmelıydıler bedavaya yapıyorlar gene,madem bedava yapacan google da sana 1 telefon verır andrıod e gel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2837 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, microsoft ve hp
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi Android Oyunları -23- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim