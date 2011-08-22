600'e yakın webOS geliştiricisi Windows Phone'a başvurdu

HP’nin büyük umutlarla geliştirdiği webOS işletim sistemi ve yüklü olduğu Palm Pre ve TouchPad modelleri herkesi hayal kırıklığına uğratarak mobil cihaz pazarına veda etti. En büyük hayal kırıklığına ise şüphesiz webOS uygulama geliştiricileri uğradı.





Windows Phone ekibinden Brandon Watson geçtiğimiz Cumartesi Twitter üzerinden bünyelerine katılmak isteyen webOS geliştiricilerine akıllı telefon gibi özel hediyeler vereceklerini duyurmuştu.





Watson’un çağrısı yanıtsız kalmadı ve 24 saat içinde 600’e yakın geliştirici Windows Phone platformuna geçmek için başvuruda bulundu.





Watson ise başvuranlara gönderdiği mailde bu kadar fazla bir sayı tahmin etmedikleri için gelecek bir kaç gün tüm mailleri biraraya toplayarak nasıl bir cevap vereceklerini ve ardından herkese bu cevabı göndereceklerini belirtti. Başvuru yapanlara teşekkür eden Watson herkesi Windows Phone platformunda görmek istediklerini ve bu aşamanın ekibiyle sağlam bir ilişki kurmak için ilk adım olduğunu vurguladı.





Windows Phone ekibine katılmak isteyen geliştiricilere yönelik olarak bazı seçim süreçleri yapılacak ve bunun nasıl olacağına daha sonra karar verilecek.





WebOS platformu web merkezli olduğu için Windows Phone’dan farklı çalışıyor ancak Microsoft çabalarının boşa gittiğini düşünen webOS geliştiricilerinin kendi ekosistemine ivme kazandıracağını düşünüyor.





HP’nin webOS operasyonlarına son vermesinin ardından yeni arayışlar içine giren geliştiriciler büyük ihtimalle Microsoft’un akıllı telefon platformuna sıcak bakıyorlardı ancak işin içine ücretsiz cihaz, araçlar ve eğitim desteği girince katılma konusundaki motivasyonları artmış oldu.