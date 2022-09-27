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    Telefonlarda megapiksel savaşı sürüyor: 60MP OIS özellikli selfie kamera

    Akıllı telefon kameralarında megapiksel mücadelesi sürüyor. Söylentilere göre, Infinix, ön kamerada sınırları zorlayacak bir model üzerinde çalışıyor.           
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    Infinix Zero 60MP selfie kamera

    Infinix Zero Ultra 5G, kavisli OLED ekran, 180w hızlı şarj ve OIS özellikli 200MP kamera gibi etkileyici özelliklere sahip bir telefon olarak karşımıza çıkacak. Şirket, 60MP selfie kameralı akıllı telefon üzerinde de çalışıyor.

    Selfie kamerada ilk olacak: 60MP + OIS

    60 megapiksel ön kameralı başka akıllı telefonlar da var; Motorola’nın Edge 30 Ultra ve Edge 30 Pro modeli, Huawei nova 10 modeli de 60MP selfie kameraya sahip. Ancak Infinix’in Zero Ultra serisine ekleyeceği yeni telefonunda OIS özelliği de olacak. Şu anda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’in ön kamerası optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Infinix, ikisini bir arada sunan tek marka olacak.

    60MP selfie kameralı telefon
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    5 Ekim'de tanıtılacak

    Infinix’in en güçlü akıllı telefonu olacak Zero Ultra 5G, 5 Ekim’de resmi olarak tanıtılacak. 60MP OIS selfie kamera ve kavisli OLED ekran dışında hakkında hiçbir şey bilmediğimiz gizemli telefonun da aynı etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

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    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    B
    batar 15 saat önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 15 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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