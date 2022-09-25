Huawei Nova 10 serisi 27 Eylül'de geliyor: Türkiye fiyatı yanlışlıkla listelendi

- Huawei nova 10 ve nova 10 Pro Türkiye fiyatı yanlışlıkla listelendi
- Huawei nova 10 özellikleri
- Huawei nova 10 Pro özellikleri
- Huawei nova 10 SE özellikleri
- Huawei Nova 10 Pro vs Nova 10 vs Nova 10 SE karşılaştırma
- Huawei nova 10 SE modeli de Türkiye'de satışa çıkacak
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Huawei, Nova 10 ve Nova 10 Pro akıllı telefonları için tanıtım tarihini 27 Eylül olarak ayarladı. Aynı etkinlikte Nova 10 SE modelini de görmeyi bekliyoruz. Huawei’nin üç modeli de Türkiye’de satışa çıkacak ancak cihazlar henüz tanıtılmadan SE modeli hariç fiyatları listelendi.
Huawei nova 10 ve nova 10 Pro Türkiye fiyatı yanlışlıkla listelendi
Huawei, Eylül ayında Nova 10 serisi akıllı telefonlarının uluslararası pazarlarda satışa sunulacağının haberini vermişti. Nova 10 serisi ile tanışmamıza çok az bir zaman kaldı. Huawei’nin beklenen telefonu şimdiden ülkemizde satışa çıktı. Huawei Nova 10 Türkiye fiyatı 15.000 TL, Nova 10 Pro fiyatı da 17.000 TL olarak listelendi ancak şu anda Nova 10 fiyatlarını listeleyen e-ticaret sitesine baktığımızda “Bu ürün şu an satılmamaktadır” mesajıyla karşılaşıyoruz.
Huawei nova 10 özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 1080x2400 piksel, 395ppi, 120Hz, kavisli OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
- Bellek ve depolama: 8GB + 256GB
- Arka kamera: 50MP f/1.9 geniş, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP f/2.4 derinlik
- Ön kamera: 60MP f/2.4 ultra geniş
- Batarya: 4000 mAh, 66W hızlı şarj
- Boyut ve Ağırlık: 162.2 x 73.9 x 6.9 mm, 168 g
- Renkler: Siyah, gümüş, yeşil, beyaz
Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro, Temmuz ayında Çin’de tanıtılmıştı. Nova 10, 120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı, 20:9 en boy oranı, 2400x1080 piksel çözünürlük sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip. Qualcomm’un Snapdragon 778 işlemcisinden güç alan telefonun üst modeli 12GB RAM 256GB depolama alanı sunuyor. Arkada üçlü kamera kurulumu (50MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP makro), önde 60MP selfie kamera gördüğümüz modelde, 4000 mAh batarya bulunuyor. Batarya, 66W hızlı şarj desteği sunuyor. HarmonyOS 2.0 üzerinde çalışan telefon, ekran içi parmak izi sensörüne sahip. Bağlantı noktasında tahmin edeceğiniz üzere 5G desteklemiyor.
Huawei nova 10 Pro özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1200x2652 piksel, 429ppi, 120Hz, kavisli OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
- Bellek ve depolama: 8GB + 256GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 geniş, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP f/2.4 derinlik
- Ön kamera: 60MP f/2.4 ultra geniş, 8MP f/2.2 portre
- Batarya: 4500 mAh, 100W hızlı şarj
- Boyut ve Ağırlık: 164.2 x 74.5 x 7.9 mm, 191 g
- Renkler: Siyah, gümüş, yeşil, mor
Huawei Nova 10 Pro, 120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızını destekleyen 6.78 inç Full HD+ OLED ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 778 işlemciden güç alan telefon, 12GB’a kadar RAM, 256GB’a kadar depolama alanı seçeneği sunuyor. Nova 10 Pro modelinde 100W hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh batarya mevcut. Bu modelde de güvenlik için ekran içi parmak izi okuyucu kullanılmış. Pro model de arkada aynı kamera sistemini (50MP ana, 8MP ultra geniş açı, 2MP derinlik sensörü) görüyoruz. Düz modelden farklı olarak önde iki kamera mevcut; 60MP ultra geniş açılı kamerayla birlikte 8MP yakın çekim portre kamera.
Huawei nova 10 SE özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, Full HD+, 90Hz, düz OLED
- Bellek ve depolama: 8GB + 256GB
- Arka kamera: 108MP geniş, 8MP ultra geniş, 2MP derinlik
- Ön kamera: 16MP
- Batarya: 4500 mAh, 66W hızlı şarj
- Boyut ve Ağırlık: 7.39 mm incelik, 184 g
Huawei Nova 10 SE’nin 6.67 inç OLED ekranı, 90Hz yenileme hızı, 20:9 en boy oranı, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Selfie çekimler için önde 16MP kamera, arkada 108MP ana, 8MP ultra geniş açı lens, 2MP makro çekimler için kamera barındırıyor. Magic UI ile özelleştirilen Android 12 işletim sistemi ile gelen bu modelde de Google uygulamaları ve servisleri (hizmetleri) çalışmıyor. Telefonun işlemcisi belirtilmedi. 8GB RAM 256GB depolama ile gelen telefonun 4500 mAh bataryası, 66W hızlı şarjı destekliyor.
|-
|HUAWEI nova 10 Pro
|HUAWEI nova 10
|HUAWEI nova 10 Se
|Ekran
|6.78 inç, kavisli, OLED
|6.67 inç, kavisli, OLED
|6.67 inç, OLED
|Ekran yenileme hızı
|120 Hz
|120 Hz
|90 Hz
|Ağırlık
|191 g
|168 g
|184 g
|Ön kamera
|60MP + 8MP
|60MP
|16MP
|Arka kamera
|50MP + 8MP + 2MP
|50MP + 8MP + 2MP
|108MP + 8MP + 2MP
|Batarya
|4500 mAh
|4000 mAh
|4500 mAh
|Şarj
|100W Huawei SuperCharge Turbo
|66W Huawei SuperCharge
|66W Huawei SuperCharge
|Bellek
|8 GB + 256 GB
|8 GB + 256 GB
|8 GB + 256 GB
Huawei nova 10 SE modeli de Türkiye'de satışa çıkacak
Huawei nova 10 ve nova 10 Pro akıllı telefonlar, 27 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum