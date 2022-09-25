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    Huawei Nova 10 serisi 27 Eylül'de geliyor: Türkiye fiyatı yanlışlıkla listelendi

    Huawei Türkiye, Nova 10 serisi için tanıtım tarihini 27 Eylül olarak işaretledi. Ancak, Huawei Nova 10 ve 10 Pro şimdiden satışa çıktı. İşte fiyatı              
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    Huawei nova 10 serisi

    Huawei, Nova 10 ve Nova 10 Pro akıllı telefonları için tanıtım tarihini 27 Eylül olarak ayarladı. Aynı etkinlikte Nova 10 SE modelini de görmeyi bekliyoruz. Huawei’nin üç modeli de Türkiye’de satışa çıkacak ancak cihazlar henüz tanıtılmadan SE modeli hariç fiyatları listelendi.

    Huawei nova 10 ve nova 10 Pro Türkiye fiyatı yanlışlıkla listelendi

    Huawei, Eylül ayında Nova 10 serisi akıllı telefonlarının uluslararası pazarlarda satışa sunulacağının haberini vermişti. Nova 10 serisi ile tanışmamıza çok az bir zaman kaldı. Huawei’nin beklenen telefonu şimdiden ülkemizde satışa çıktı. Huawei Nova 10 Türkiye fiyatı 15.000 TL, Nova 10 Pro fiyatı  da 17.000 TL olarak listelendi ancak şu anda Nova 10 fiyatlarını listeleyen e-ticaret sitesine baktığımızda “Bu ürün şu an satılmamaktadır” mesajıyla karşılaşıyoruz.

    Huawei nova 10 özellikleri

    Huawei nova 10 kamera
    Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç, 1080x2400 piksel, 395ppi, 120Hz, kavisli OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
    • Bellek ve depolama: 8GB + 256GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.9 geniş, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP f/2.4 derinlik
    • Ön kamera: 60MP f/2.4 ultra geniş
    • Batarya: 4000 mAh, 66W hızlı şarj
    • Boyut ve Ağırlık: 162.2 x 73.9 x 6.9 mm, 168 g
    • Renkler: Siyah, gümüş, yeşil, beyaz

    Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro, Temmuz ayında Çin’de tanıtılmıştı. Nova 10, 120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı, 20:9 en boy oranı, 2400x1080 piksel çözünürlük sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip. Qualcomm’un Snapdragon 778 işlemcisinden güç alan telefonun üst modeli 12GB RAM 256GB depolama alanı sunuyor. Arkada üçlü kamera kurulumu (50MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP makro), önde 60MP selfie kamera gördüğümüz modelde, 4000 mAh batarya bulunuyor. Batarya, 66W hızlı şarj desteği sunuyor. HarmonyOS 2.0 üzerinde çalışan telefon, ekran içi parmak izi sensörüne sahip. Bağlantı noktasında tahmin edeceğiniz üzere 5G desteklemiyor.

    Huawei nova 10 Pro özellikleri

    Huawei nova 10 Pro ekran
    Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.78 inç, 1200x2652 piksel, 429ppi, 120Hz, kavisli OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
    • Bellek ve depolama: 8GB + 256GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 geniş, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP f/2.4 derinlik
    • Ön kamera: 60MP f/2.4 ultra geniş, 8MP f/2.2 portre
    • Batarya: 4500 mAh, 100W hızlı şarj
    • Boyut ve Ağırlık: 164.2 x 74.5 x 7.9 mm, 191 g
    • Renkler: Siyah, gümüş, yeşil, mor

    Huawei Nova 10 Pro, 120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızını destekleyen 6.78 inç Full HD+ OLED ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 778 işlemciden güç alan telefon, 12GB’a kadar RAM, 256GB’a kadar depolama alanı seçeneği sunuyor. Nova 10 Pro modelinde 100W hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh batarya mevcut. Bu modelde de güvenlik için ekran içi parmak izi okuyucu kullanılmış. Pro model de arkada aynı kamera sistemini (50MP ana, 8MP ultra geniş açı, 2MP derinlik sensörü) görüyoruz. Düz modelden farklı olarak önde iki kamera mevcut; 60MP ultra geniş açılı kamerayla birlikte 8MP yakın çekim portre kamera.

    Huawei nova 10 SE özellikleri

    Huawei nova 10 SE
    Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç, Full HD+, 90Hz, düz OLED
    • Bellek ve depolama: 8GB + 256GB
    • Arka kamera: 108MP geniş, 8MP ultra geniş, 2MP derinlik
    • Ön kamera: 16MP
    • Batarya: 4500 mAh, 66W hızlı şarj
    • Boyut ve Ağırlık: 7.39 mm incelik, 184 g

    Huawei Nova 10 SE’nin 6.67 inç OLED ekranı, 90Hz yenileme hızı, 20:9 en boy oranı, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Selfie çekimler için önde 16MP kamera, arkada 108MP ana, 8MP ultra geniş açı lens, 2MP makro çekimler için kamera barındırıyor. Magic UI ile özelleştirilen Android 12 işletim sistemi ile gelen bu modelde de Google uygulamaları ve servisleri (hizmetleri) çalışmıyor. Telefonun işlemcisi belirtilmedi. 8GB RAM 256GB depolama ile gelen telefonun 4500 mAh bataryası, 66W hızlı şarjı destekliyor.

    Huawei Nova 10 Pro vs Nova 10 vs Nova 10 SE karşılaştırma
    - HUAWEI nova 10 Pro HUAWEI nova 10 HUAWEI nova 10 Se
    Ekran 6.78 inç, kavisli, OLED 6.67 inç, kavisli, OLED 6.67 inç, OLED
    Ekran yenileme hızı 120 Hz 120 Hz 90 Hz
    Ağırlık 191 g 168 g 184 g
    Ön kamera 60MP + 8MP 60MP 16MP
    Arka kamera 50MP + 8MP + 2MP 50MP + 8MP + 2MP 108MP + 8MP + 2MP
    Batarya 4500 mAh 4000 mAh 4500 mAh
    Şarj 100W Huawei SuperCharge Turbo 66W Huawei SuperCharge 66W Huawei SuperCharge
    Bellek 8 GB + 256 GB 8 GB + 256 GB 8 GB + 256 GB

    Huawei nova 10 SE modeli de Türkiye'de satışa çıkacak

    Huawei nova 10 ve nova 10 Pro akıllı telefonlar, 27 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

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    homebird 2 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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