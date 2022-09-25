Huawei Nova 10 serisi 27 Eylül'de geliyor: Türkiye fiyatı yanlışlıkla listelendi

Huawei, Nova 10 ve Nova 10 Pro akıllı telefonları için tanıtım tarihini 27 Eylül olarak ayarladı. Aynı etkinlikte Nova 10 SE modelini de görmeyi bekliyoruz. Huawei’nin üç modeli de Türkiye’de satışa çıkacak ancak cihazlar henüz tanıtılmadan SE modeli hariç fiyatları listelendi.

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Huawei nova 10 ve nova 10 Pro Türkiye fiyatı yanlışlıkla listelendi

Huawei, Eylül ayında Nova 10 serisi akıllı telefonlarının uluslararası pazarlarda satışa sunulacağının haberini vermişti. Nova 10 serisi ile tanışmamıza çok az bir zaman kaldı. Huawei’nin beklenen telefonu şimdiden ülkemizde satışa çıktı. Huawei Nova 10 Türkiye fiyatı 15.000 TL, Nova 10 Pro fiyatı da 17.000 TL olarak listelendi ancak şu anda Nova 10 fiyatlarını listeleyen e-ticaret sitesine baktığımızda “Bu ürün şu an satılmamaktadır” mesajıyla karşılaşıyoruz.

Huawei nova 10 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.67 inç, 1080x2400 piksel, 395ppi, 120Hz, kavisli OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Bellek ve depolama: 8GB + 256GB

Arka kamera: 50MP f/1.9 geniş, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP f/2.4 derinlik

Ön kamera: 60MP f/2.4 ultra geniş

Batarya: 4000 mAh, 66W hızlı şarj

Boyut ve Ağırlık: 162.2 x 73.9 x 6.9 mm, 168 g

Renkler: Siyah, gümüş, yeşil, beyaz

Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro, Temmuz ayında Çin’de tanıtılmıştı. Nova 10, 120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı, 20:9 en boy oranı, 2400x1080 piksel çözünürlük sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip. Qualcomm’un Snapdragon 778 işlemcisinden güç alan telefonun üst modeli 12GB RAM 256GB depolama alanı sunuyor. Arkada üçlü kamera kurulumu (50MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP makro), önde 60MP selfie kamera gördüğümüz modelde, 4000 mAh batarya bulunuyor. Batarya, 66W hızlı şarj desteği sunuyor. HarmonyOS 2.0 üzerinde çalışan telefon, ekran içi parmak izi sensörüne sahip. Bağlantı noktasında tahmin edeceğiniz üzere 5G desteklemiyor.

Huawei nova 10 Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.78 inç, 1200x2652 piksel, 429ppi, 120Hz, kavisli OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Bellek ve depolama: 8GB + 256GB

Arka kamera: 50MP f/1.8 geniş, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP f/2.4 derinlik

Ön kamera: 60MP f/2.4 ultra geniş, 8MP f/2.2 portre

Batarya: 4500 mAh, 100W hızlı şarj

Boyut ve Ağırlık: 164.2 x 74.5 x 7.9 mm, 191 g

Renkler: Siyah, gümüş, yeşil, mor

Huawei Nova 10 Pro, 120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızını destekleyen 6.78 inç Full HD+ OLED ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 778 işlemciden güç alan telefon, 12GB’a kadar RAM, 256GB’a kadar depolama alanı seçeneği sunuyor. Nova 10 Pro modelinde 100W hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh batarya mevcut. Bu modelde de güvenlik için ekran içi parmak izi okuyucu kullanılmış. Pro model de arkada aynı kamera sistemini (50MP ana, 8MP ultra geniş açı, 2MP derinlik sensörü) görüyoruz. Düz modelden farklı olarak önde iki kamera mevcut; 60MP ultra geniş açılı kamerayla birlikte 8MP yakın çekim portre kamera.

Huawei nova 10 SE özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.67 inç, Full HD+, 90Hz, düz OLED

Bellek ve depolama: 8GB + 256GB

Arka kamera: 108MP geniş, 8MP ultra geniş, 2MP derinlik

Ön kamera: 16MP

Batarya: 4500 mAh, 66W hızlı şarj

Boyut ve Ağırlık: 7.39 mm incelik, 184 g

Huawei Nova 10 SE’nin 6.67 inç OLED ekranı, 90Hz yenileme hızı, 20:9 en boy oranı, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Selfie çekimler için önde 16MP kamera, arkada 108MP ana, 8MP ultra geniş açı lens, 2MP makro çekimler için kamera barındırıyor. Magic UI ile özelleştirilen Android 12 işletim sistemi ile gelen bu modelde de Google uygulamaları ve servisleri (hizmetleri) çalışmıyor. Telefonun işlemcisi belirtilmedi. 8GB RAM 256GB depolama ile gelen telefonun 4500 mAh bataryası, 66W hızlı şarjı destekliyor.

Huawei Nova 10 Pro vs Nova 10 vs Nova 10 SE karşılaştırma - HUAWEI nova 10 Pro HUAWEI nova 10 HUAWEI nova 10 Se Ekran 6.78 inç, kavisli, OLED 6.67 inç, kavisli, OLED 6.67 inç, OLED Ekran yenileme hızı 120 Hz 120 Hz 90 Hz Ağırlık 191 g 168 g 184 g Ön kamera 60MP + 8MP 60MP 16MP Arka kamera 50MP + 8MP + 2MP 50MP + 8MP + 2MP 108MP + 8MP + 2MP Batarya 4500 mAh 4000 mAh 4500 mAh Şarj 100W Huawei SuperCharge Turbo 66W Huawei SuperCharge 66W Huawei SuperCharge Bellek 8 GB + 256 GB 8 GB + 256 GB 8 GB + 256 GB

Huawei nova 10 SE modeli de Türkiye'de satışa çıkacak

Huawei nova 10 ve nova 10 Pro akıllı telefonlar, 27 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

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Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro, 27 Eylül'de geliyor