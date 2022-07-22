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    Infinix yenilikçi bir soğutma teknolojisi geliştiriyor

    Akıllı telefonlarda kullanılan buhar odası tasarımını yenilikçi bir şekilde geliştiren Çinli Infinix firması sistemi 3 derece daha fazla soğutabilmeyi başarmış. 
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    Infinix 3D VCC
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    Akıllı telefon pazarında fiyat-performans ürünleri ile pazar payını genişletmeye çalışan Infinix, farklı yeniliklerle tüketiciye fayda üretecek cihazlar geliştirme çabasında. 3D buhar odası tasarımı buna son örnek.

    Infinix 3D VCC teknolojisi nedir?

    Akıllı telefonların performansı arttıkça haliyle soğutma sistemlerine gereklilik de ortaya çıktı. Buhar odası, fan gibi masaüstü sistemlerde gördüğümüz soğutma bileşenleri artık minyatür tarzda mobil cihazlarda da yer alıyor. Üreticiler bu sistemleri en mükemmel hale getirmek için çalışıyor.

    Infinix tarafından geliştirilen 3D Vapor Cloud Chamber - 3D VCC buhar odası teknolojisi soğutma sistemlerinde yeni bir dönemi başlatıyor. Geleneksel buhar odası tasarımına bir çıkıntı ekleyen bu teknoloji soğutma performansını arttırıyor.

    Çıkıntı sayesinde buhar odasının su depolaması bir miktar daha artmış oluyor. Böylece tasarım içerisinde daha fazla su döngüye giriyor ve mobil cihazları 3 derece civarında daha soğutabiliyor. Bununla birlikte halen geliştirilmesi gereken bir nokta var.

    Çıkıntı tasarımı tipik buhar odasındaki su döngüsünü akamete uğratacak kapasitede. Mühendisler sofistike bir damar yapısı ve gelişmiş kaynak tekniği ile su döngüsünü normal bir şekilde devam ettirmeyi başarmış. Hali hazırda bu tasarımı daha verimli hale getirmek için çalışılıyor. Ayrıca daha fazla çıkıntı ekleyerek diğer bileşenleri de verimli bir şekilde soğutmanın yolları aranıyor. Yine bu tasarımın kasa içerisinde daha uygun noktalara entegre edebilmenin de çalışmaları yapılıyor.

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