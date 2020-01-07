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    64 çekirdekli Threadripper işlemcisi rekor fiyatla piyasaya çıkıyor

    64 çekirdekli yeni canavar Ryzen Threadripper 3990X gelecek ay piyasaya çkıyor. İş istasyonu sınıfında dengeleri değiştirecek işlemci rekor bir fiyatla geliyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    4,8b
    1
    31
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    64 çekirdekli Threadripper işlemcisi rekor fiyatla piyasaya çıkıyor
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    İş istasyonu sınıfında dengeleri değiştirecek 64 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemcisi meraklılarını fazla bekletmeyecek. CES 2020 fuarında çıkış tarihi ile ilgili net bilgi verildi.

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    Threadripper 3990X özellikleri ve fiyatı

    Ryzen Threadripper ailesi daha çok performans sınıfı ve iş istasyonu sınıfı bilgisayar modelleri için geliştirilmişti ancak 64 çekirdekli Threadripper 3990X işlemcisi sadece iş istasyonlarına yönelik bir çizgi izleyecek.

    Ayrıca Bkz. "MSI insan-makine ara yüzünü oyun sistemlerine getiriyor"

    64 çekirdek ve 128 izlek birimine sahip olan bu yeni canavar 2.9GHz taban hızı ve 4.3GHz turbo hızına sahip. Cinebench r20 testlerine göre AMD yeni işlemcinin dünyanın en güçlüsü olduğunu iddia ediyor ancak yine de Threadripper 3990X çok çekirdekten faydalanan uygulamalarda daha verimli olacak. Diğer uygulamalar için bu denli büyük maliyete gerek olmayabilir.

    64 çekirdekli yeni canavar Threadripper 3990X için AMD’nin belirlediği fiyat 3990$ şeklinde. Tarihteki en pahalı AMD işlemcisi olan Threadripper 3990X tam olarak 7 Şubat tarihinde piyasaya çıkacak.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/amd-64-core-threadripper-3990x-available-february-7/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Relax Relax 2 hf. en beğenilen
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    2 Yanıt Yanıtla +67
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    mav1li 2 hf.
    Bak sen şu rekor fiyata satılan işlemciye!!! 5 katı fiyata satılan işlemcileri geçmiş!!!!!!!!!!!!!!!!!!!






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    Bak sen şu rekor fiyata satılan işlemciye!!! 5 katı fiyata satılan işlemcileri geçmiş!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    3 Yanıt Yanıtla +65
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    tokatli6061 2 hf. mav1li
    AMD ninki tam dürüst esnaf misali bu malın hakkı bu kadar daha fazla istemem diyen ama müşteriyi kazıklamadığı için müşteri çekemeyen esnaf örneği. Daha kötüyü 5 katına satarsan oooooooovvvvv diye en iyi muamelesi görmek tüm dünyada geçerli bir durum galiba
    AMD ninki tam dürüst esnaf misali bu malın hakkı bu kadar daha fazla istemem diyen ama müşteriyi kazıklamadığı için müşteri çekemeyen esnaf örneği. Daha kötüyü ...
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    1 Yanıt Yanıtla +47
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
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    unrealistic 5 gün
    gereksiz pahalı
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    Ryzen 5 gün unrealistic
    mesaj nick uyumu
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    ironman68 1 hf.
    Başlık farklı çok pahalı algısı oluşturuyor bu işlemcilerin piyasasını bilmeyen bir kullanıcı çok pahalı sanıyor halbuki işlemci ucuzluk rekoru kırmış intel rakibine göre çift xeon işlemcili 20.000 tl değerindeki sistemi geçmeyi başarmış bravco AMD
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    msatic 1 hf.
    Bizim için pahalı ama iş yapan profesyoneller için, ABD, Avrupa'da yaşayanlar için makul bir fiyat. Xeon rakibi 10.000 dolarken AMD 4.000 dolar abi daha ne olsun? Üstelik daha performanslı ve daha az güç tüketiyor!

    Ben ev kullanıcısıyım, R7 3700X fazlasıyla yeterli, geliştiriciler falan da R9 3900X alırsa tamamdır. Bundan fazlası ajanslar, profesyonel iş istasyonları, render ve mimari işlerle vs uğraşanlar için. O da Threadripper serisi işte. Yaşasın rekabet!
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    cleancoder 1 hf. msatic
    Kesinlikle katılıyorum. Normal kullanıcı için 3600, biraz geleceğe dönük diyenler için 3700X, profesyoneller için 3900X diyorum. Threadripper ayrı bir dünya zaten, iş istasyonları, ajanslar, ağır render işleri için. Yıllardır i7 4790K kullanıyordum, R7 3700X ile sistemimi değiştirdim, çok memnunum.
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    huhuq 1 hf.
    rakip işlemciye göre gayet uygun fiyatı
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    eAkman 2 hf.
    Rekor fiyat deyince 15k falan mi dusuncesiyle bir tedirginlik olustu, okurken fiyatin oldugu satira inmeye cekindim ama 4k gorunce "cicekler acsiin, bocekler otsuun"


    Daha once dedikodusu yapilan 7k yi bile gozden cikarmisken 4k gelmesi..
    Yanıtla +8
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    CWaRRioR 2 hf.
    Xeon'a kıyasla fiyatı gayet makul.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    H34RTL3SS 2 hf.
    3990x çekirdek başına dolar fiyatı 62,34375?
    3970x çekirdek başına dolar fiyatı 62,50
    3960x çekirdek başına dolar fiyatı 58.33
    çokda bir farklılık yok üretim maliyeti de artmış olabilir teknik sıkıntılar vs. ama ne kadar ekmek o kadar köfte
    intel aynı işlemcinin sonuna K yazdımı el yakıyor X yazdımı yanına yaklaşılmıyordu en azından adm işlemcilerin sınıfına göre bi alt modeline bakıp çıkacak modelin fiyatını %95+ tahmin edilebiliyor

    (-bonus-)
    3950x (16) çekirdek başı 46,875
    3900x (12) çekirdek başı 41,66
    3700x (8) çekirdek başı 41,25
    Yanıtla +7
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    ebubekirozkann 2 hf.
    Rekor fiyata bak ya. Biz o birim paraya 3900X albiliyoruz. 9900K serisi bile alamıyoruz. :(
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    Eeltorm 2 hf.
    Çok iyi ya.
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    hcmanx 2 hf.
    30 binden aşağısına satmazlar tr de yazık olmuş render için ilaç olacaktı amd kalbimizi kırdın
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    bblokee 2 hf. hcmanx
    Amd ile ne alakası var x6 fiyat olan senin ülken
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    selahattın ısık 2 hf. hcmanx
    İntel modelini mail atiptr fiyatini sorarmisin.

    Daha listelenmedi.

    1000 adetten azida fatkli kanallardan acna gelir.

    Kur farksiz 115k ya gelir

    Listelense 130k dan asagi satilmaz.
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    TheJudgé 1 hf. hcmanx
    Renderle uğraşan adam zaten ucuz yollu bişey yapmak istiyorsa bikaç makina alır en az 2-3 ağ gigabit ağ üzerinden render çiftliği kurar aynı şey ..
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    4834 kez okundu.
    15 yorum yazıldı.

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