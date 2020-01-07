64 çekirdekli Threadripper işlemcisi rekor fiyatla piyasaya çıkıyor

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İş istasyonu sınıfında dengeleri değiştirecek 64 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemcisi meraklılarını fazla bekletmeyecek. CES 2020 fuarında çıkış tarihi ile ilgili net bilgi verildi.

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Threadripper 3990X özellikleri ve fiyatı

Ryzen Threadripper ailesi daha çok performans sınıfı ve iş istasyonu sınıfı bilgisayar modelleri için geliştirilmişti ancak 64 çekirdekli Threadripper 3990X işlemcisi sadece iş istasyonlarına yönelik bir çizgi izleyecek.

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64 çekirdek ve 128 izlek birimine sahip olan bu yeni canavar 2.9GHz taban hızı ve 4.3GHz turbo hızına sahip. Cinebench r20 testlerine göre AMD yeni işlemcinin dünyanın en güçlüsü olduğunu iddia ediyor ancak yine de Threadripper 3990X çok çekirdekten faydalanan uygulamalarda daha verimli olacak. Diğer uygulamalar için bu denli büyük maliyete gerek olmayabilir.

64 çekirdekli yeni canavar Threadripper 3990X için AMD’nin belirlediği fiyat 3990$ şeklinde. Tarihteki en pahalı AMD işlemcisi olan Threadripper 3990X tam olarak 7 Şubat tarihinde piyasaya çıkacak.

https://www.engadget.com/2020/01/06/amd-64-core-threadripper-3990x-available-february-7/

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