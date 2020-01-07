64 çekirdekli Threadripper işlemcisi rekor fiyatla piyasaya çıkıyor

İş istasyonu sınıfında dengeleri değiştirecek 64 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemcisi meraklılarını fazla bekletmeyecek. CES 2020 fuarında çıkış tarihi ile ilgili net bilgi verildi.İlginizi Çekebilir Intel’e kök söktürecek AMD Rzyen 4000 serisi resmiyet kazandı
Threadripper 3990X özellikleri ve fiyatı
Ryzen Threadripper ailesi daha çok performans sınıfı ve iş istasyonu sınıfı bilgisayar modelleri için geliştirilmişti ancak 64 çekirdekli Threadripper 3990X işlemcisi sadece iş istasyonlarına yönelik bir çizgi izleyecek.
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64 çekirdek ve 128 izlek birimine sahip olan bu yeni canavar 2.9GHz taban hızı ve 4.3GHz turbo hızına sahip. Cinebench r20 testlerine göre AMD yeni işlemcinin dünyanın en güçlüsü olduğunu iddia ediyor ancak yine de Threadripper 3990X çok çekirdekten faydalanan uygulamalarda daha verimli olacak. Diğer uygulamalar için bu denli büyük maliyete gerek olmayabilir.
64 çekirdekli yeni canavar Threadripper 3990X için AMD’nin belirlediği fiyat 3990$ şeklinde. Tarihteki en pahalı AMD işlemcisi olan Threadripper 3990X tam olarak 7 Şubat tarihinde piyasaya çıkacak.
https://www.engadget.com/2020/01/06/amd-64-core-threadripper-3990x-available-february-7/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben ev kullanıcısıyım, R7 3700X fazlasıyla yeterli, geliştiriciler falan da R9 3900X alırsa tamamdır. Bundan fazlası ajanslar, profesyonel iş istasyonları, render ve mimari işlerle vs uğraşanlar için. O da Threadripper serisi işte. Yaşasın rekabet!
Daha once dedikodusu yapilan 7k yi bile gozden cikarmisken 4k gelmesi..
3970x çekirdek başına dolar fiyatı 62,50
3960x çekirdek başına dolar fiyatı 58.33
çokda bir farklılık yok üretim maliyeti de artmış olabilir teknik sıkıntılar vs. ama ne kadar ekmek o kadar köfte
intel aynı işlemcinin sonuna K yazdımı el yakıyor X yazdımı yanına yaklaşılmıyordu en azından adm işlemcilerin sınıfına göre bi alt modeline bakıp çıkacak modelin fiyatını %95+ tahmin edilebiliyor
(-bonus-)
3950x (16) çekirdek başı 46,875
3900x (12) çekirdek başı 41,66
3700x (8) çekirdek başı 41,25
Daha listelenmedi.
1000 adetten azida fatkli kanallardan acna gelir.
Kur farksiz 115k ya gelir
Listelense 130k dan asagi satilmaz.
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