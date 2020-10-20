65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde

Donanım dünyası kırmızı ekibin Ryzen 5000 tanıtımının ardından heyecanla yeni yongaların satışa sunulacağı tarihi bekliyor. Benchmark testinde ortaya çıkan yonga Ryzen 5000’in bir hayli iddialı geldiğini gösteriyor.İlginizi Çekebilir AMD Ryzen 9 5950X işlemcisi MacOS altında 6 GHz’e hız aşırtıldı
Ryzen 5 5600X’in Sisoft Sandra testine göre yonga aritmetik ve multimedia testlerinden sırasıyla 255.22 GOPS/904.38 Mpix/s skorlarını elde etmiş.
Ryzen 5 5600X ile çekirdek/izlek sayısında eşleşen Core i5-10600K’nın aynı testlerdeki skorları ise sırasıyla 224.07 GOPS/662.33 Mpix/s seviyesinde.
65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X %36.5 önde
Oranlamak gerekirse AMD’nin yaklaşan Ryzen 5 işlemcisi Intel’in çözümüne aritmetik testinde %13.9 fark atarken multimedia testinde altından kalkılması güç %36.5’lik fark açmış.
Burada %36.5’lik farkla öne geçen Ryzen 5 5600X’in 65 watt, Core i5-10600K’nınsa 125 watt’lık TDP bütçesine sahip olduğunun altını bolca çizelim. Tablo öyle gösteriyor ki Intel’in Rocket Lake’te ciddi bir sıçrama ile karşımıza çıkması gerekiyor.
https://www.techpowerup.com/273545/amd-ryzen-5-5600x-benchmarked-conquers-intel-core-i5-10600k Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Bu mesaj daha once de vardı.AMD nin YENİ KALAS islemcilerini begenmiyorsan almazsın olur biter.KALAS olup olmadıgına da siz degil testler ve tuketiciler karar verir.
Neye gore karar verdin KALAS olduguna?
Ali 2000TL verdi 8700K aldı.6 12 Cekirdek kullandı.Yanına da Z390 Tomahawk aldı.1500TL verdi.500TL verdi Sogutucu Aldı.
Ali 9 serisi cıkınca Upgrade edeyim dediyse İ7 9700K aldı.HT kalktı.8 8 islemciye 3000TL odedi.
Ali 10 serisi cıkınca yeni seriye geceyim dediyse i7 10700K aldı.3800TL odedi.Z490 Tomahawk icin de 2000TL odedi.1200-1300TL verdi Noctua D15 aldı.
Ali nin butcesi İ7 ye yetmediyse Basa dondu.Nerdeyse İ7 8700K nın aynısı İ5 10600K aldı.2650TL odedi.Scynthe Fuma 2 aldı.650TL odedi.
Ali Upgrade dusunmediyse İ7 8700K ve Z390 Tomahawk ı ile mutlu mesut devam ediyor.
Veli ise X470 MSI aldı.850TL odedi.Yanına Ryzen 1700 65W aldı.1500TL odedi.Fana ekstra para vermedi.(Rakamlar nettir.Ben X370 Gaming3 650 ye aldıgım zaman X470 MSI Gaming Plus 780TL idi.Tomahawk var mıydı bilmiyorum.Varsa o da 850 olsun.Ryzen 1700 de Fatura Fiyatı 1500TL idi.)
Veli Upgrade yaptı.Ryzen 2700 u 899TL ye aldı.Fana para odemedi.
Veli Upgrade yaptı.Ryzen 5 3600 aldı.1200TL odedi.Yanına da Synthe Fuma 2 aldı.650TL odedi.
Veli simdi 5000 serisine Upgrade yapmak istiyor.299$ a TR Fiyatı Muhtemelen 3000-3500Tl arası olacak.Aynı Anakart ile 5600X kullanabilecek.
Bunları yazan Huso ne yaptı?650 TL ye Sıfır aldıgı X370 Gaming 3 u 450TL ye sattı.900TL ye aldıgı 2. El Ryzen 1700 u 650TL ye sattı.Halbuki dursa idi su an hala Garantili olarak kullanmaya devam edecekti.Bu arada Ryzen 1 ler oldu deniyor.Ryzen 1700 lere 1200-1500TL arası fiyat isteniyor.Ve satılıyor.Ayrıca 14NM de ısınma sorunu yoktu.
Konuya donersek 5600X de 95W dan 65W a donerek cok iyi bir gelisim gostermis AMD ustune Fan da var.10600K yı %30 falan gectiyse zaten muthis de onemli degil oyunda birebir aynı FPS yi versin yeter,zaten yarı TDP olusu,PCİE 4.0 Destegi,Fan verilmesi gibi artıları cok fazla...
Ayrıca Intel Roket Göl de sıcrasa nereye sıcrayacak?maximum 8 cekirdek islemci vs %15 koysa ne fark eder koymasa ne fark eder?Adam 9. nesilde 8 Cekirdek 9900KS alacak, 10. Nesilde 10 Cekirdek 10900K alacak, 11. Nesilde 8 Cekirdege dusecek.
Ama şu var counter strike gibi oyunlarda mermiler intelde iyi gidiyor. 2600, 3500x, fx8320 gibi işlemciler kullandım en iyi intelde. Tabi diğer oyunlar ve genel kullanım için bakarsak bence az para verip amd almak kesinlikle daha iyi.
Cs tek çekirdek performansına bakıyor. Bakalım bu çıkacak seride tek çekirdekte cs de nasıl performans verecek.
siz SiSoft mu oynayacaksınız
siz Render mı alacaksınız sabah akşam
Valla artık kullanıcıların ciddi bir çoğunluğu twitch yayını da yapıyor, youtuber'lıkta yapıyor. Bunun yanı sıra düşük voltaj senelik daha az masraf, power için daha çok alan demek. Senelik güvenlik açığı ile %5-10 güçten düşme sıkıntısı da yok. Daha yeni teknolojiler içeriyor. Diğer yandan benchler en boştayken alınıyor. Gerçek dünyada arkaplanda kullanıcılar bir ton ekstra program açık tutabiliyor, youtube dinleyebiliyor, antivirüs çalışıyor, ek programlar çalışıyor. Bunlar devreye girdiğinde de amd yine intele göre daha iyi performans verecektir. 3xxx serisi için gelen yamayla beraber işlemcilerin performansının daha da arttığını da unutmayalım. Biri yamayla güçten düşürüyor diğeri arttırıyor zamanla :)
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