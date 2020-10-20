65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde

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Donanım dünyası kırmızı ekibin Ryzen 5000 tanıtımının ardından heyecanla yeni yongaların satışa sunulacağı tarihi bekliyor. Benchmark testinde ortaya çıkan yonga Ryzen 5000’in bir hayli iddialı geldiğini gösteriyor.

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Ryzen 5 5600X’in Sisoft Sandra testine göre yonga aritmetik ve multimedia testlerinden sırasıyla 255.22 GOPS/904.38 Mpix/s skorlarını elde etmiş.

Ryzen 5 5600X ile çekirdek/izlek sayısında eşleşen Core i5-10600K’nın aynı testlerdeki skorları ise sırasıyla 224.07 GOPS/662.33 Mpix/s seviyesinde.

65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X %36.5 önde

Oranlamak gerekirse AMD’nin yaklaşan Ryzen 5 işlemcisi Intel’in çözümüne aritmetik testinde %13.9 fark atarken multimedia testinde altından kalkılması güç %36.5’lik fark açmış.

Burada %36.5’lik farkla öne geçen Ryzen 5 5600X’in 65 watt, Core i5-10600K’nınsa 125 watt’lık TDP bütçesine sahip olduğunun altını bolca çizelim. Tablo öyle gösteriyor ki Intel’in Rocket Lake’te ciddi bir sıçrama ile karşımıza çıkması gerekiyor.

https://www.techpowerup.com/273545/amd-ryzen-5-5600x-benchmarked-conquers-intel-core-i5-10600k

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