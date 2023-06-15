7 bin dolarlık yeni Mac Pro'da sorun var: Apple düzeltmeyi planlıyor

Beklenmedik sorun
Geçtiğimiz gün yayınlanan bir destek sayfası güncellemesinde Apple, bazı SATA sabit sürücülerin bilgisayar uykudan uyandıktan sonra 2023 Mac Pro ile beklenmedik bir şekilde bağlantısının kesilebileceğini söyledi. Apple, "bu sorunun farkında olduğunu" ve "gelecekteki bir macOS güncellemesinde" sorunu çözeceğini söyledi. Mac Pro SSD depolama ile yapılandırılmış olsa da, dahili sabit sürücüleri bağlamak için SATA bağlantı noktalarına sahip ve bazıları bir hata nedeniyle bağlantıyı kesebilir.
Apple, şimdilik geçici bir çözüm olarak Sistem Ayarları uygulamasını açıp Ekranlar → Gelişmiş... seçeneğine tıklayarak ve "Ekran kapalıyken otomatik uyku modunu engelle" seçeneğini açarak Mac Pro'larının otomatik olarak uyku moduna geçmesinin engellenebileceğini belirtiyor. Yeni 2023 Mac Pro, 6.999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.Kaynakça https://support.apple.com/en-us/HT213778 https://www.macrumors.com/2023/06/14/new-mac-pro-sata-drive-issue/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi