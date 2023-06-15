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    7 bin dolarlık yeni Mac Pro'da sorun var: Apple düzeltmeyi planlıyor

    Apple, WWDC 2023 kapsamında M2 Ultra çipinden gücünü alan yeni Mac Pro modelini tanıttı. Uzun bir aradan sonra gelen yeni Mac Pro, görünüşe göre çıkışını sorunlu yaptı.
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    7 bin dolarlık yeni Mac Pro'da sorun var! Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yılki WWDC kapsamında son olarak 2019’da tanıttığı Mac Pro ürününü yeni M2 Ultra ile güncellemişti. Tasarımını koruyan Mac Pro, bu ayın başlarında tanıtılsa da bir süre önce satışa çıkmıştı. Ancak, üst seviyeye hitap eden bu cihaz görünüşe göre bir sabit sürücü sorunuyla piyasaya adım attı.

    Beklenmedik sorun

    Geçtiğimiz gün yayınlanan bir destek sayfası güncellemesinde Apple, bazı SATA sabit sürücülerin bilgisayar uykudan uyandıktan sonra 2023 Mac Pro ile beklenmedik bir şekilde bağlantısının kesilebileceğini söyledi. Apple, "bu sorunun farkında olduğunu" ve "gelecekteki bir macOS güncellemesinde" sorunu çözeceğini söyledi. Mac Pro SSD depolama ile yapılandırılmış olsa da, dahili sabit sürücüleri bağlamak için SATA bağlantı noktalarına sahip ve bazıları bir hata nedeniyle bağlantıyı kesebilir.

    7 bin dolarlık yeni Mac Pro'da sorun var! Tam Boyutta Gör
    Apple yaptığı açıklamada, “Bu durum, Mac'iniz otomatik olarak uyku moduna geçtiğinde veya Mac'inizi manuel olarak uyku moduna aldığınızda meydana gelebilir. Diskinizin düzgün şekilde çıkarılmadığını belirten bir mesaj görürseniz sürücüye yeniden bağlanmak için Mac'inizi yeniden başlatabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

    Apple, şimdilik geçici bir çözüm olarak Sistem Ayarları uygulamasını açıp Ekranlar → Gelişmiş... seçeneğine tıklayarak ve "Ekran kapalıyken otomatik uyku modunu engelle" seçeneğini açarak Mac Pro'larının otomatik olarak uyku moduna geçmesinin engellenebileceğini belirtiyor. Yeni 2023 Mac Pro, 6.999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

    Kaynakça https://support.apple.com/en-us/HT213778 https://www.macrumors.com/2023/06/14/new-mac-pro-sata-drive-issue/
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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