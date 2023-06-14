Apple Vision Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı: Kullanıcıları üzebilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Apple, Vision Pro isimli yeni karma gerçeklik gözlüğünü duyurdu. Bu bağlamda hem tasarımı hem de özellikleriyle uzun süredir gündemde yer alan Vision Pro, kullanıcıların aklında da ufak soru işaretleri bıraktı. Bunlardan biri ise cihazın 2 saatlik pil süresi oldu diyebiliriz. Bugün paylaşılan yeni bir raporda ise, cihazın pil kapasitesi gün yüzüne çıktı.

Apple Vision Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı

Bilmeyenler için WWDC 2023 etkinliği kapsamında Apple, Vision Pro'nun harici pille 2 saate kadar pil ömrü sunacağını ancak aktif olarak tüm gün kullanılabileceğini duyurdu. Bu noktada cihazın içerisinde herhangi bir pil bulunmadığını hatırlatalım. Paylaşılan basın görsellerinde ise harici pil takımının oldukça küçük boyutlara sahip olduğunu gördük. Öyle ki mevcut iddialar, cihazın 6.500mAh kapasiteye sahip olduğu yönündeydi.

Tam Boyutta Gör Öte yandan yeni paylaşılan raporlar, bu kapasitenin yaklaşık üç kat daha yüksek 20.000mAh (74 Wh) civarında olacağını belirtiyor. Dolayısıyla 2 saatlik pil ömrünün daha kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Niketim bu rakam, toplamda yaklaşık 30 W güç tüketimine işaret ediyor ve Apple'ın söylemlerini doğruluyor.

Apple'ın söylemlerini doğruluyor

Daha derine indiğimizde, Apple Vision Pro'nun güç tüketiminin 30W olduğu tahmin ediliyor. Bunun arkasında ise iki dahili ekran, M2 ve R1 yonga setleri bulunmakta. Burada karşımıza çıkan R1 yonga setinin ise yalnızca yeniden adlandırılan bir M2 olduğunu belirtelim. Ancak M2'nin yanında farklı görev yüklerinden sorumlu olacak. M2'nin ise yoğun bir şekilde kullanıldığında 20W'a kadar güç tükettiği söyleniyor. Dolayısıyla M2 ve R1 yaklaşık 20-25W, dahili sensörler ve ekranlar ise 5 ila 10W güç tüketimine ihtiyaç duyacak.

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Paylaşılan yeni bilgiler, Apple'ın neden 20.000mAh'lık ayrı bir pil çözümüne yöneldiğini açıklıyor olabiliyor. Zira 30W'lık bir güç tüketimi altında üretilecek ısı, uzun kullanımda daha düşük kapasitelere ve cihazın sağlığına etki edebilir. Ancak tüm bunların birer sızıntı olduğunu unutmamak gerek. Tüm detaylar için 2024 yılına kadar beklememiz gerekecek.

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