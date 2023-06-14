Apple Vision Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı: Kullanıcıları üzebilir

Apple Vision Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı
Bilmeyenler için WWDC 2023 etkinliği kapsamında Apple, Vision Pro'nun harici pille 2 saate kadar pil ömrü sunacağını ancak aktif olarak tüm gün kullanılabileceğini duyurdu. Bu noktada cihazın içerisinde herhangi bir pil bulunmadığını hatırlatalım. Paylaşılan basın görsellerinde ise harici pil takımının oldukça küçük boyutlara sahip olduğunu gördük. Öyle ki mevcut iddialar, cihazın 6.500mAh kapasiteye sahip olduğu yönündeydi.
Apple'ın söylemlerini doğruluyor
Daha derine indiğimizde, Apple Vision Pro'nun güç tüketiminin 30W olduğu tahmin ediliyor. Bunun arkasında ise iki dahili ekran, M2 ve R1 yonga setleri bulunmakta. Burada karşımıza çıkan R1 yonga setinin ise yalnızca yeniden adlandırılan bir M2 olduğunu belirtelim. Ancak M2'nin yanında farklı görev yüklerinden sorumlu olacak. M2'nin ise yoğun bir şekilde kullanıldığında 20W'a kadar güç tükettiği söyleniyor. Dolayısıyla M2 ve R1 yaklaşık 20-25W, dahili sensörler ve ekranlar ise 5 ila 10W güç tüketimine ihtiyaç duyacak.
Paylaşılan yeni bilgiler, Apple'ın neden 20.000mAh'lık ayrı bir pil çözümüne yöneldiğini açıklıyor olabiliyor. Zira 30W'lık bir güç tüketimi altında üretilecek ısı, uzun kullanımda daha düşük kapasitelere ve cihazın sağlığına etki edebilir. Ancak tüm bunların birer sızıntı olduğunu unutmamak gerek. Tüm detaylar için 2024 yılına kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi