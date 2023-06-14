Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı: Kullanıcıları üzebilir

    Apple'ın merakla beklenen karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı. Yeni sızıntı, cihazın neden 2 saatlik pil ömrüne sahip olduğunu açıklıyor olabilir.
    1
    Apple Vision Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Apple, Vision Pro isimli yeni karma gerçeklik gözlüğünü duyurdu. Bu bağlamda hem tasarımı hem de özellikleriyle uzun süredir gündemde yer alan Vision Pro, kullanıcıların aklında da ufak soru işaretleri bıraktı. Bunlardan biri ise cihazın 2 saatlik pil süresi oldu diyebiliriz. Bugün paylaşılan yeni bir raporda ise, cihazın pil kapasitesi gün yüzüne çıktı.

    Apple Vision Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı

    Bilmeyenler için WWDC 2023 etkinliği kapsamında Apple, Vision Pro'nun harici pille 2 saate kadar pil ömrü sunacağını ancak aktif olarak tüm gün kullanılabileceğini duyurdu. Bu noktada cihazın içerisinde herhangi bir pil bulunmadığını hatırlatalım. Paylaşılan basın görsellerinde ise harici pil takımının oldukça küçük boyutlara sahip olduğunu gördük. Öyle ki mevcut iddialar, cihazın 6.500mAh kapasiteye sahip olduğu yönündeydi.

    Apple Vision Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan yeni paylaşılan raporlar, bu kapasitenin yaklaşık üç kat daha yüksek 20.000mAh (74 Wh) civarında olacağını belirtiyor. Dolayısıyla 2 saatlik pil ömrünün daha kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Niketim bu rakam, toplamda yaklaşık 30 W güç tüketimine işaret ediyor ve Apple'ın söylemlerini doğruluyor.

    Apple'ın söylemlerini doğruluyor

    Daha derine indiğimizde, Apple Vision Pro'nun güç tüketiminin 30W olduğu tahmin ediliyor. Bunun arkasında ise iki dahili ekran, M2 ve R1 yonga setleri bulunmakta. Burada karşımıza çıkan R1 yonga setinin ise yalnızca yeniden adlandırılan bir M2 olduğunu belirtelim. Ancak M2'nin yanında farklı görev yüklerinden sorumlu olacak. M2'nin ise yoğun bir şekilde kullanıldığında 20W'a kadar güç tükettiği söyleniyor. Dolayısıyla M2 ve R1 yaklaşık 20-25W, dahili sensörler ve ekranlar ise 5 ila 10W güç tüketimine ihtiyaç duyacak.

    Paylaşılan yeni bilgiler, Apple'ın neden 20.000mAh'lık ayrı bir pil çözümüne yöneldiğini açıklıyor olabiliyor. Zira 30W'lık bir güç tüketimi altında üretilecek ısı, uzun kullanımda daha düşük kapasitelere ve cihazın sağlığına etki edebilir. Ancak tüm bunların birer sızıntı olduğunu unutmamak gerek. Tüm detaylar için 2024 yılına kadar beklememiz gerekecek. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 6 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    polo 1.2 trendline yorum piaggio medley 150 yorum arka koltukları yatan arabalar jilet ters vurmanın zararları uykum yok ama gözlerim kapanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A13
    Samsung Galaxy A13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.1
    Monster Huma H4 V5.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız