7500 TL altı bütçe ile alınabilecek MSI dizüstü bilgisayarlar

Tam Boyutta Gör

Bugünlerde yüksek bütçeyle bir dizüstü bilgisayar arıyor ancak karar veremiyorsanız 7500TL fiyat etiketine kadar alınabilecek en iyi 3 adet MSI laptop modelini bir araya getirdik.

MSI PS42 Modern 8RA-207XTR

MSI PS42 modeli Computex 2018 fuarında tasarımıyla ödül almış ve profesyonellere hitap eden bir laptop modeli. 15.9mm kalınlığa sahip olan dizüstü modeli 1.19Kg ağırlık sunuyor. Ekran çerçeveleri ince olduğu için gövde de oldukça kompakt.

Ayrıca Bkz. "AMD Dali APU’ları geliyor"

14 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan modele Intel Core i5 8265U işlemci eşlik ediyor. 8GB DDR4 bellek ve 256GB SSD barındıran modelde Nvidia MX250 2GB GDDR5 ekran kartı yer alıyor. 10 saate kadar kullanım süresi sunan model çift fanlı soğutma sistemine sahip.

Tam Boyutta Gör

MSI PE62 7RD-1230XTR

MSI PE62 7RD-1230XTR modeli yine profesyonellere hitap eden bir yapıya sahip. 15.6 inçlik Full HD ekran, Intel Core i7-7700HQ işlemci, GTX 1050 ekran kartı, 16GB DDR4-2400MHz RAM bellek, 1TB HDD, çift fanlı soğutma sistemi barındıran ürün 2.2Kg ağırlığa sahip.

Tam Boyutta Gör

MSI GL73 9SC-021XTR

MSI GL73 9SC-021XTR modeli bir oyuncu bilgisayarı. 7500TL seviyesine kadar alınabilecek en iyi oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğunu söyleyebiliriz. 17.3 inçlik Full HD ekrana sahip olan bilgisayar 6 çekirdekli Intel Core i7-9750H işlemcisinden gücünü alıyor.

GeForce GTX 1650 ile ortalama bir grafik performansı sunan bilgisayarda 8GB DDR4 bellek ve 256GB PCIe SSD depolama ünitesi yer alıyor. Çift fan ve 7 ısı borusu ile soğutulan sistem çift stereo hoparlör ve Steelseries klavye barındırıyor.