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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    7500 TL altı bütçe ile alınabilecek MSI dizüstü bilgisayarlar

    Genelde ürünlerinde yüksek fiyat etiketleri belirleyen MSI firmasının 7500TL altında en iyi dizüstü ve oyuncu bilgisayarlarını sizler için bir araya getirdik.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    7500 TL altı bütçe ile alınabilecek MSI dizüstü bilgisayarlar
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    Bugünlerde yüksek bütçeyle bir dizüstü bilgisayar arıyor ancak karar veremiyorsanız 7500TL fiyat etiketine kadar alınabilecek en iyi 3 adet MSI laptop modelini bir araya getirdik.

    MSI PS42 Modern 8RA-207XTR

    MSI PS42 modeli Computex 2018 fuarında tasarımıyla ödül almış ve profesyonellere hitap eden bir laptop modeli. 15.9mm kalınlığa sahip olan dizüstü modeli 1.19Kg ağırlık sunuyor. Ekran çerçeveleri ince olduğu için gövde de oldukça kompakt.

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    14 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan modele Intel Core i5 8265U işlemci eşlik ediyor. 8GB DDR4 bellek ve 256GB SSD barındıran modelde Nvidia MX250 2GB GDDR5 ekran kartı yer alıyor. 10 saate kadar kullanım süresi sunan model çift fanlı soğutma sistemine sahip.

    7500 TL altı bütçe ile alınabilecek MSI dizüstü bilgisayarlar
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    MSI PE62 7RD-1230XTR

    MSI PE62 7RD-1230XTR modeli yine profesyonellere hitap eden bir yapıya sahip. 15.6 inçlik Full HD ekran, Intel Core i7-7700HQ işlemci, GTX 1050 ekran kartı, 16GB DDR4-2400MHz RAM bellek, 1TB HDD, çift fanlı soğutma sistemi barındıran ürün 2.2Kg ağırlığa sahip.

    7500 TL altı bütçe ile alınabilecek MSI dizüstü bilgisayarlar
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    MSI GL73 9SC-021XTR

    MSI GL73 9SC-021XTR modeli bir oyuncu bilgisayarı. 7500TL seviyesine kadar alınabilecek en iyi oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğunu söyleyebiliriz. 17.3 inçlik Full HD ekrana sahip olan bilgisayar 6 çekirdekli Intel Core i7-9750H işlemcisinden gücünü alıyor.

    GeForce GTX 1650 ile ortalama bir grafik performansı sunan bilgisayarda 8GB DDR4 bellek ve 256GB PCIe SSD depolama ünitesi yer alıyor. Çift fan ve 7 ısı borusu ile soğutulan sistem çift stereo hoparlör ve Steelseries klavye barındırıyor.

     

     



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    the_dedektif 2 sa. en beğenilen
    Bütçe dostu dediğin 2000-3000 tl olur.
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    deoks 33 dk.
    7500 e zamanında 1070 li msi almıştım. Hey gidi hey.
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    Akasha_Ether 41 dk.
    Oyun oynayacak kişi PS4pro ve monitör alsın daha ucuza geliyor
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    pop-up 1 sa.
    MSI PS42 Modern 8RA-207XTR tasarım olarakta iyi
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    khytr89 1 sa.
    4 sene önce aynı sınıftaki Asus x550 (i7-4720hq - 4gb gtx950m - 8gb ram) laptopuma 2500tl verirken için sızlamıştı ama şu an açamadığı oyun olmadığını görünce iyi ki almışım diyorum. Ayrıca 4 sene içinde enflasyonun %300 e varan artışına da üzüldüm açıkçası, paramız her geçen gün pul oluyor.
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    Je8rjeiswusu2h 2 sa. yeni yorumcu
    MaşALLAH hala alım gücüne laf edenler var... Şimdi 8 milyara laptop alır olmuşuz eskiden pentuim pc ler vardi o kıytırık makinalar bile her evde yoktu sadece soll kesimmde vardi onlarda nerden bulyor tahminediotesunuz ;) maşALLAH artik her evde ufak çocuklarda milyarlik makinalar var amerikan gavurunda yok br bu makine sen ne konuşuyosun? ALLAH gozunuuz doyursun ne diyim ki size....
    1 Yanıt Yanıtla
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    kreat 2 sa. Je8rjeiswusu2h
    8 bin TL 4 aylık maaş ediyor. Amerikan gavuru bir aylık maaşıyla bunlardan kat kat daha iyisini alıyor. Burda asgari ücrete kıytırık pentium işlemcili laptoplar satılıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ceo-tr 2 sa.
    bütçe kalmadı ki, dostu olsun. 7500 TL bütçe dostu oldu. hey yavrum hey :)
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    the_dedektif 2 sa. en beğenilen
    Bütçe dostu dediğin 2000-3000 tl olur.
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