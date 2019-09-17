AMD Dali APU’ları geliyor

AMD’nin Ryzen işlemci ailesi tarafında 7nm sürecine geçiş yapmasının ardından APU tarafında da geçiş bekleniyor. Firmanın Renoir adındaki ana akım masa üstü APU’larının yanında Dali kod adlı APU’lar hazırladığı da ortaya çıktı.

AMD Dali neler sunacak?

AMD Renoir APU’ları 7nm sürecinde Zen 2 çekirdeklerini temel alıyor. İşlemci tarafında Ryzen 5 3600 veya 3700X seviyelerinde performans göstermesi bekleniyor. Vega entegre grafik birimleri de öncekine oranla daha iyi olacak.

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8 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen APU’lar çoklu yonga tasarımını temel alıyor. Vega grafik birimi de büyük bir I/O kontrolcü zarı üzerinde bulunuyor. Diğer taraftan 4266MHz LPDDR4X bellek desteği de sunuyor.

Ortaya çıkan AMD Dali kod adlı APU’lar ise ince dizüstü modellerini hedefliyor. Bu APU’larda 2 adet Zen 2 çekirdekli işlemci ve 3 veya 4 kümeli Vega grafik birimi yer alacak. Performansın haliyle daha düşük olması bekleniyor. Bununla birlikte şimdilik Navi grafik birimleri yeni nesil APU’larda yer almayacak gibi görünüyor. Renoir ve Dali APU’ları en erken yılın sonunda tanıtılacak.