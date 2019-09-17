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    AMD Dali APU’ları geliyor

    Renoir kod adlı yeni nesil APU’ları ile masa üstü platformlarını hedefleyen AMD, Dali adını verdiği APU’ları ile de çok ince dizüstü bilgisayar sınıfını hedefliyor.
    2 sa.
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    Haber Editörü
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    AMD’nin Ryzen işlemci ailesi tarafında 7nm sürecine geçiş yapmasının ardından APU tarafında da geçiş bekleniyor. Firmanın Renoir adındaki ana akım masa üstü APU’larının yanında Dali kod adlı APU’lar hazırladığı da ortaya çıktı.

    AMD Dali neler sunacak?

    AMD Renoir APU’ları 7nm sürecinde Zen 2 çekirdeklerini temel alıyor. İşlemci tarafında Ryzen 5 3600 veya 3700X seviyelerinde performans göstermesi bekleniyor. Vega entegre grafik birimleri de öncekine oranla daha iyi olacak.

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    8 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen APU’lar çoklu yonga tasarımını temel alıyor. Vega grafik birimi de büyük bir I/O kontrolcü zarı üzerinde bulunuyor. Diğer taraftan 4266MHz LPDDR4X bellek desteği de sunuyor.

    Ortaya çıkan AMD Dali kod adlı APU’lar ise ince dizüstü modellerini hedefliyor. Bu APU’larda 2 adet Zen 2 çekirdekli işlemci ve 3 veya 4 kümeli Vega grafik birimi yer alacak. Performansın haliyle daha düşük olması bekleniyor. Bununla birlikte şimdilik Navi grafik birimleri yeni nesil APU’larda yer almayacak gibi görünüyor. Renoir ve Dali APU’ları en erken yılın sonunda tanıtılacak.

     


    https://www.techpowerup.com/259264/amd-readies-the-low-power-dali-apu-for-thin-and-light-notebooks Yorum Yaz
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    ssbrutality 2 dk.
    çok ince dizüstülerde 1050-1060 performansı yakalanırsa bu devrim olur,
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    zdniz 1 sa.
    İntel iris lerde oldugu gibi 128 256 falan önbellek koysalar olurda bu haliyle cezbetmiyor. Abi yüksek frekanslı ram alıcama az daha koyar ekran kartı alırım dedirtiyor
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    mpolat35 1 sa.
    şu apular gelişsede mini pc yapsam. masamda koca kasanın durmasından hoşlanmıyorum fakat masaüstü üdtü işlemci performansını mobilde almak çok pahalı olduğu için mecbur kullanıyorum.
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    Spider_hip 1 sa. mpolat35
    Maalesef o devir hiç bir zaman değişemez. Her daim büyük alan daha fazla güç ya da daha uygun fiyatlı güç anlamına gelir. Yani 10 sene sonrada, 20 sene sonra da pc kasası, laptoptan daha güçlü olacak. Ya da aynı gücü alabilmek için rahat 3 kat para vermek gerekecek.Yine de haberde 3700x ayarında apu'dan bahsetmesi ilginç. Tabi muhtemelen o güçte laptop yine normal 3700x li pc den 2-3 kat pahalı olacaktır ama 3700x gibi süper bir gücü laptopta verebilmek süper.
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    Lana-Del-Rey 1 sa.
    APU'lar PS4 ve XB1X gibi AIO GDDR5 çözüm kullanmadığı sürece (ya da on die hbm) çok bir yere gidemez.
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