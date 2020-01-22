80 güne kadar kullanım süresi sunan Garmin Tactix Delta tanıtıldı

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Bugün giyilebilir cihazlar oldukça geniş bir kullanım alanına sahip. Çocuklardan yetişkinlere ve yaşlılara kadar farklı yaş gruplarının yanında zorlu ortamlar gibi özel durumlar için de özel akıllı saatlere ihtiyaç duyuluyor.

Garmin Tactix Delta özellikleri ve fiyatı

Garmin Tactix serisine eklenen son model Delta, askeri standartlarda darbelere ve uya dayanıklılık sunmasının yanında kişisel verilere yönelik bazı önemli özellikleri ile de hitap alanını genişletiyor. Ayrıca etkileyici bir kullanım süresine de sahip.

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Garmin Tactix Delta modeli 1.4 inçlik bir ekran barındırıyor. Güç yönetimi sayesinde hangi özelliği açtığınızda ne kadar kullanım süresi elde edebileceğinize dair tahminler alabiliyorsunuz. Hayalet modu ise verilerinizin saat üzerinde depolanmasını ve paylaşılmasını engelliyor. Ayrıca bir tuşa basarak saatteki tüm verileri temizliyorsunuz.

Adından anlaşılacağı üzere saatte bazı taktik özellikler mevcut. Jumpmaster modu hava sporları ile uğraşanlar için hedeflerine yardım ederken gelişmiş GPS yongası ekranda iki koordinat seti gösterebiliyor.

Bildirim ve mesajları ekranda gösteren akıllı saat 2000 şarkıya kadar depolayabiliyor. Garmin Pay ödeme sistemini destekleyen akıllı saat 21 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Belirli özellikleri kırpan tasarruf modu sayesinde de 80 güne kadar kullanılabiliyor. Saat 900$ gibi oldukça uçuk bir fiyata sahip.

https://www.gizmochina.com/2020/01/21/garmin-launches-the-tactix-delta-rugged-smartphone/

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