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    80 güne kadar kullanım süresi sunan Garmin Tactix Delta tanıtıldı

    Garmin Tactix Delta tek bir tuşla tüm verilerinizi silebiliyor, depolamayı engelleyebiliyor ve en önemlisi tasarruf modu ile 80 güne kadar uzayabilen bir kullanım süresi sunuyor.
    18 sa.
    2,5b
    7
    11
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    80 güne kadar kullanım süresi sunan Garmin Tactix Delta tanıtıldı
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    Bugün giyilebilir cihazlar oldukça geniş bir kullanım alanına sahip. Çocuklardan yetişkinlere ve yaşlılara kadar farklı yaş gruplarının yanında zorlu ortamlar gibi özel durumlar için de özel akıllı saatlere ihtiyaç duyuluyor.

    Garmin Tactix Delta özellikleri ve fiyatı

    Garmin Tactix serisine eklenen son model Delta, askeri standartlarda darbelere ve uya dayanıklılık sunmasının yanında kişisel verilere yönelik bazı önemli özellikleri ile de hitap alanını genişletiyor. Ayrıca etkileyici bir kullanım süresine de sahip.

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    Garmin Tactix Delta modeli 1.4 inçlik bir ekran barındırıyor. Güç yönetimi sayesinde hangi özelliği açtığınızda ne kadar kullanım süresi elde edebileceğinize dair tahminler alabiliyorsunuz. Hayalet modu ise verilerinizin saat üzerinde depolanmasını ve paylaşılmasını engelliyor. Ayrıca bir tuşa basarak saatteki tüm verileri temizliyorsunuz.

    Adından anlaşılacağı üzere saatte bazı taktik özellikler mevcut. Jumpmaster modu hava sporları ile uğraşanlar için hedeflerine yardım ederken gelişmiş GPS yongası ekranda iki koordinat seti gösterebiliyor.

    Bildirim ve mesajları ekranda gösteren akıllı saat 2000 şarkıya kadar depolayabiliyor. Garmin Pay ödeme sistemini destekleyen akıllı saat 21 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Belirli özellikleri kırpan tasarruf modu sayesinde de 80 güne kadar kullanılabiliyor. Saat 900$ gibi oldukça uçuk bir fiyata sahip.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/21/garmin-launches-the-tactix-delta-rugged-smartphone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    BekirHan 17 sa. en beğenilen
    Uçuk falan değil fiyat. Tactics Charlie' nin yeni versiyonu işte. Fenix 6 Pro Safir Titanyum modeli 1000$' lardan çıktı örneğin. Bu modeller maalesef böyle pahalı. Ha ayrıca biz fakiriz, bunu da unutmayalım
    Uçuk falan değil fiyat. Tactics Charlie' nin yeni versiyonu işte. Fenix 6 Pro Safir Titanyum modeli 1000$' lardan çıktı örneğin. Bu modeller maalesef böyle paha...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    eaglepaw_1903 5 sa.
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    monacomen 6 sa. yeni yorumcu
    Herkes de çok fakiriz çok fakiriz diyor ama benim bile bilmediğim bu markanın her tür modelini fiyatını biliyor. Kimi yiyorsunuz siz:)))
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    kucukyenici 7 sa.
    Biz fakirlere göre değil. Önce fiyatına baktıktan sonra inceleme gereği duymadım. Çocuğa Mi Band 4 aldım. Onun gelmesini bekliyoruz. Daha heyecan verici. 😊
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    kayamtky 7 sa.
    İyi anladık da, bu kadar pahalı olan bir saatin kasası niye plastik.
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    alito 7 sa.
    Garmin'in neyi ucuz ki zaten? Niye şaşırdınız anlamadım.
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    DH Misafiri 8 sa.
    Aynen biz fakiriz ve biz dünya teknolojilerini kullanamayız muamelesine maruz bıirakanlar utansın ki o yüz yok onlardada neyse
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    erkanberk 9 sa.
    Garmin saatlerin neden bu kadar pahalı olduğu anlamıyorum. Kullanan varsa yazsın bir zahmet. Tasarıma bakıyorum çok bir albenisi yok.
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    BekirHan 6 sa. erkanberk
    Kullanmanız lazım.
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    V4LKyR 13 sa.
    Peki ya yanlışlıkla elimiz o düğmeye değerse?
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    BekirHan 17 sa. en beğenilen
    Uçuk falan değil fiyat. Tactics Charlie' nin yeni versiyonu işte. Fenix 6 Pro Safir Titanyum modeli 1000$' lardan çıktı örneğin. Bu modeller maalesef böyle pahalı. Ha ayrıca biz fakiriz, bunu da unutmayalım
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    monacomen 6 sa. yeni yorumcu BekirHan
    Bir fakirin bunları bilmesi de çok enteresan:))
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    2526 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

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