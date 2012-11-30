84 inçlik LG Ultra HD 3D TV modeli 40000TL fiyatıyla satışa sunuldu





LG'nin bir süre önce dünya lansmanının ardından bugün de İstanbul'da tanıtımını yaptığı 84 inçlik 84LM960V Ultra HD TV modeli, resmi olarak satışa sunuldu.





Dünyanın ilk 84 inçlik Ultra HD televizyonu olarak tanımlanan model 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunuyor. Cinema 3D ile üst seviye 3 boyut deneyimi yaşatan 84LM960V modeli 5 farklı 2D-3D geçiş modu ve derinlik ayarı barındırıyor. Modelin sistem frekansı 800Hz.





Görüntü modunu ister kendiniz seçebilir isterseniz akıllı sensörler ile cihazın kendisinin seçmesini isteyebilirsiniz. 3 yönlü 10 hoparlöre sahip olan model, 10W+10W ses çıkışı ve 15W+15W subwoofer sunuyor.





Dijital kaydedicilere hazır olan model, ayrıca satılan kamera modüllerine de uyumluluk gösteriyor.





3 adet USB 2.0 girişi Hub özelliğini destekliyor. 4 adet HDMI 1.4 girişi ve Common Interface girişi yer alıyor.





Entegre WiFi, DLNA, WiFi Direct, WiDi kablosuz görüntü aktarımı, MHL mobil cihazlara görüntü aktarımı sunulan bağlantı özellikleri arasında.





Smart TV özelliği ve Magic Remote akıllı kumanda standart özellikleri arasında.





LG 84LM960V Ultra HD TV modeli 40000TL fiyat etiketiyle Teknosa tarafından satışa sunulmuş durumda. Kısa süre içerisinde diğer perakendecilerde de görmeye başlayacağız.

http://www.teknosa.com/kategori/ses_ve_goruntu/led_tv/1053/110012545/lg_84lm960v_ultra_hd_3d_led_lcd_tv