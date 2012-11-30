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84 inçlik LG Ultra HD 3D TV modeli 40000TL fiyatıyla satışa sunuldu

6 yıl
4,5b
1
65
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin bir süre önce dünya lansmanının ardından bugün de İstanbul'da tanıtımını yaptığı 84 inçlik 84LM960V Ultra HD TV modeli, resmi olarak satışa sunuldu.

Dünyanın ilk 84 inçlik Ultra HD televizyonu olarak tanımlanan model 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunuyor. Cinema 3D ile üst seviye 3 boyut deneyimi yaşatan 84LM960V modeli 5 farklı 2D-3D geçiş modu ve derinlik ayarı barındırıyor. Modelin sistem frekansı 800Hz.

Görüntü modunu ister kendiniz seçebilir isterseniz akıllı sensörler ile cihazın kendisinin seçmesini isteyebilirsiniz. 3 yönlü 10 hoparlöre sahip olan model, 10W+10W ses çıkışı ve 15W+15W subwoofer sunuyor.

Dijital kaydedicilere hazır olan model, ayrıca satılan kamera modüllerine de uyumluluk gösteriyor.

3 adet USB 2.0 girişi Hub özelliğini destekliyor. 4 adet HDMI 1.4 girişi ve Common Interface girişi yer alıyor.

Entegre WiFi, DLNA, WiFi Direct, WiDi kablosuz görüntü aktarımı, MHL mobil cihazlara görüntü aktarımı sunulan bağlantı özellikleri arasında.

Smart TV özelliği ve Magic Remote akıllı kumanda standart özellikleri arasında.

LG 84LM960V Ultra HD TV modeli 40000TL fiyat etiketiyle Teknosa tarafından satışa sunulmuş durumda. Kısa süre içerisinde diğer perakendecilerde de görmeye başlayacağız. 

http://www.teknosa.com/kategori/ses_ve_goruntu/led_tv/1053/110012545/lg_84lm960v_ultra_hd_3d_led_lcd_tv Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
10 milyar daha verir 2013 model Jetta alırım arkadaş
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downsoon 6 yıl
4 adet 42 inc(koy sağlı sollu altlı üstlü) = 84 inc
4 adet 42 inc 3D = 6.000,00
1 adet 82 inc 3D = 40.000,00
Plakayı biraz büyük kesecek diye 34.000,00 fazla mı veriyoruz şimdi
4 adet 42 inc(koy sağlı sollu altlı üstlü) = 84 inc4 adet 42 inc 3D = 6.000,001 adet 82 inc 3D = 40.000,00Plakayı biraz büyük kesecek diye 34.000,...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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drserk 6 yıl
zeki müren de bizi görecek mi :)
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eternity 6 yıl
Şuam 30.000 tl:)
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dangerim 6 yıl
yine iyi 39.999 TL ya 40.000 bin lira olsaydi
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gently weeps 6 yıl
bu sana bana değil zaten. Sony ninde 84k ya var televizyonu ondada böyle yorumlar yok araba alırım yok bunu alırım.
Adamlar dünyanın parasını kazanırken bırakta alsın 40klık 84klık televizyonları adamlarda para var.
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Barış26 6 yıl
5 sene sonra 40000TL yerine 3000-4000TL olacak zaten.

2000'lerin başında (Plazma ya da LCD tam emin değilim) gördüğüm ilk SLIM TV'ler bugünün 40000-50000TL civarı fiyattan satılıyordu ve boyutları30-32" civarıydı. Bugün kimsenin yüzüne bile bakmayacağı TV'ler 10-12 sene önce araba fiyatınaydı. Takılmayın fazla.
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BERK BEY 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
:)))
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matrix22 6 yıl
39990
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emreq 6 yıl
Benim bir arkadaşım alacak bu tv'den 35.000 fiyat vermişler.
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DH Misafiri 6 yıl
peki zeki müren de bizi göreceh mi ?
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hbasaran82 6 yıl
SONY nin icaat ettiğide 80 000 tl a.k bu bedava :)
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DH Misafiri 6 yıl
Abi bu nedir ya en iyisinden bir 120cm tv 3000 tl + oyun canavarı pc (sadece kasa) 1000 tl yede ses sistemi kablosuz klavye+mouse usb gamepad (logıtec kablosuz) eder 6 bin tl tabi bu taş çatlasa gerí kalan parayada ömür boyu digiturk+internet+dsmart vs arada biri birbiri pc yi yenilemek de lazım :D
--
Via MebApp.com
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MarjinaL_Kedi 6 yıl

bu mu teknoloji
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regaibyigit. 6 yıl
CoreXXX
84 inç yaklaşık 212 cm ekran. ev kullanıcılarına çok hitap edeceğini sanmıyorum tabi 100 m2 bir salonunuz yoksa::) ama maç yayını veren kahvehaneler, firmalardaki bilgi ekranları. terminaller gibi yerlerin ortası vs vs gibi yerlere güzel olur diyorum.şahsen ben maç seyrettiğim cafede görmek isterim:)

Maç izlediğin cafede bu televizyonu bekliyodu zaten
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OverClocK1ng 6 yıl
Yorumlara bak.
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Salona 6 yıl
Teknosa pahalı derler de inanmazdım. :P :D
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