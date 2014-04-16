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8GB'lık iPhone 5c, Avrupa'nın birçok ülkesinde satışa sunuldu

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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8GB'lık iPhone 5c, Avrupa'nın birçok ülkesinde satışa sunuldu

Apple, ilk defa geçtiğimiz ay bazı ülkelerde satışa sunduğu iPhone 5c’nin 8GB’lık modelini bugün itibariyle Avrupa’nın birçok ülkesinde tüketicilerin beğenisine sundu.

Apple’ın LTE’nin gelişmekte olduğu pazarlarda uygun fiyatlı alternatif olması açısından lanse ettiği 8GB’lık iPhone 5c, bugünden itibaren İrlanda, Portekiz, Avusturya, İspanya, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Maceristan, Lüksemburg, Polonya, İtalya, Belçika, İsveç, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti’nde satışa sunuldu. Telefonun satış fiyatı ülkeye göre farklılık göstermekle birlikte, iPhone 5c’nin 16GB’lık modelinden ortalama 50 avro daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz.

Hatırlanacağı gibi Apple, geçtiğimiz ay 8GB’lık iPhone 5c’yi ilk defa Almanya, İngiltere, Fransa, Avustralya ve Çin’de satışa sunmuştu.
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DraGonS 5 yıl en beğenilen
8gb depolama alanı ile 16 gb depolama alanın maliyeti 50 avro değil 5 avro biel değildir.
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homeedition88 5 yıl
Hafizayi arttirirken yuz yuz fazla toplar yariya indirdiginde elli dolar duser. Eski yesilcam filmlerindeki sahtekar bakkal gibisin be Apple...
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tnszfr 5 yıl
Gerek yok böyle şeylere sen Apple'sın büyük düşün
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şu apple kadar ac gözlü firma görmedim 520 avro otomatik cevirsen 1500 lira yapıyor zaten
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DH Misafiri 5 yıl
100 € etmeyen Cihazlara 500 € üzeri vermek çok mantıksız.
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Redunay 5 yıl
Baştan çıkarsana şunu
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Recharged 5 yıl
Apple'ın bu güne kadar çıkardığı bütün ürünleri beğendim fakat bu iPhone 5C bir fiyasko oldu.
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Doanc4n 5 yıl
iPhone 5 kullanıyorum. Apple'ın bu davranışı tüketiciyi aptal yerine koymaktan başka birşey değil. Aynı şeyi samsung ta S5 te yaptı.
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1BilimAdamı 5 yıl
Türkiyede 16gb'lik 5c'den daha pahallı olur,
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shadowtr 5 yıl
Burada adamın kafasına atarlar onu aman dikkat...
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Fear of the Dark 5 yıl
2014 - 8?
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see-none 5 yıl
Bulut depolamalar ülkemizde henüz yaygın kullanılmadığı için garip geliyor sanıyorum.

Bana da hitap etmiyor ama edeceği bir kitle vardır.
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tenghis 5 yıl
Herkes hafızaya takmış durumda ama spotify ve itunes radio faktörleri var artık. Bunların tadını alan kolay kolay mp3 atmakla uğraşmaz. Ses kalitesi derseniz zaten telefonda head-fi bekleyen hata eder. Günlük kullanım için bu radyolar gayet yeterli. Bunları dinleyecek sınırsız interneti olmayan da kalmadı neredeyse. 8GB uygulamalar için yeter de artar. Oyun mu dediniz, bir iki oyun kime nasıl yetmiyor telefonda anlamış değilim.
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Guest-323E4D72D 5 yıl
Güzel.Bütçe konusunda sıkıntısı olan arkadaşlara çözüm getirmiş hala kötüleme peşinde olanlar var.
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Guaire 5 yıl
CakirAkinSen

Güzel.Bütçe konusunda sıkıntısı olan arkadaşlara çözüm getirmiş hala kötüleme peşinde olanlar var.


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N. Chomsky 5 yıl

Birkaç ay sonra 4 gb modelini duyururlar.
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