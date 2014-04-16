8GB'lık iPhone 5c, Avrupa'nın birçok ülkesinde satışa sunuldu

Apple, ilk defa geçtiğimiz ay bazı ülkelerde satışa sunduğu iPhone 5c’nin 8GB’lık modelini bugün itibariyle Avrupa’nın birçok ülkesinde tüketicilerin beğenisine sundu.



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Apple’ın LTE’nin gelişmekte olduğu pazarlarda uygun fiyatlı alternatif olması açısından lanse ettiği 8GB’lık iPhone 5c, bugünden itibaren İrlanda, Portekiz, Avusturya, İspanya, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Maceristan, Lüksemburg, Polonya, İtalya, Belçika, İsveç, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti’nde satışa sunuldu. Telefonun satış fiyatı ülkeye göre farklılık göstermekle birlikte, iPhone 5c’nin 16GB’lık modelinden ortalama 50 avro daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz.Hatırlanacağı gibi Apple, geçtiğimiz ay 8GB’lık iPhone 5c’yi ilk defa Almanya, İngiltere, Fransa, Avustralya ve Çin’de satışa sunmuştu.