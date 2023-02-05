Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max karşılaştırma: En iyi Android ve iPhone telefon karşı karşıya

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi Galaxy S23 Ultra'nın üzerindeki örtüyü kaldırdı. Özellikleri ve Türkiye fiyatıyla adından sıkça söz ettiren Samsung Galaxy S23 Ultra, bir yandan da iPhone 14 Pro Max ile karşılaştrılıyor. Zira terazinin bir tarafında Android ekosisteminin en iyi telefonu, diğer tarafta ise Apple'ın amiral gemisi bulunuyor.

Bütçesi amiral gemisi telefon almaya elverişli kullanıcılar ise Samsung Galaxy S23 Ultra mı iPhone 14 Pro Max mi almalı? diye soruyor. Gelin iki telefonun teknik özelliklerini tablo üzerinde karşılaştırarak, Samsung S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max hangisi daha iyi sorusuna yanıt arayalım

S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max 🆚 📱 Samsung Galaxy S23 Ultra iPhone 14 Pro Max Ekran 6.8 inç, 3088 x 1440 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1750 nits maksimum parlaklık 6.7 inç, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nits maksimum parlaklık Boyut ve Ağırlık 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr 160.7 x 77.6 x 7.85 mm - 240 g Kasa Alüminyum Paslanmaz çelik İşlemci Özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen2 (1x 3.36 GHz + 2x 2.8 GHz + 2x 2.8 GHz + 3x 2.0 GHz işlemci) Apple A16 Bionic (2x 3.46 GHz + 4x 2.02 GHz işlemci) RAM 8 / 12 GB (LPDDR5x) 6 GB (LPDDR5) Depolama Kapasitesi 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (NVMe) Arka Kamera 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm), 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm), 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm), 12 MP ultra geniş açı (f/2.2, 13mm) 48 MP geniş açı (Sensör kaydırmalı stabilizasyon, f/1.7, 24mm), 12 MP ultra geniş açı (OIS, f/2.2, 13mm), 12 MP telefoto (f/2.8, 77mm), LiDAR tarayıcı Video Kaydı 8K@30 FPS'e kadar 4K@60 FPS'e kadar Ön Kamera 12 MP (f/2.2) 12 MP (f/1.9) Batarya 5000 mAh (45W kablolu hızlı şarj) 4323 mAh (20W kablolu hızlı şarj) Bağlantı USB Type-C 3.2, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, 5G Lightning, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6, 5G Biyometrik güvenlik Yüz tanıma ve ekran altı parmak izi tarayıcısı Face ID Renk Seçenekleri Siyah, bej, yeşil, pembe Siyah, gümüş, altın, mor İşletim Sistemi Android 13 - One UI 5.1 iOS 16 Dahili Stylus Kalem ✅ SPen 🚫 Çıkış Yılı 2023 2022 Fiyat 256 GB: 40.999 TL

512 GB: 43.599 TL

1 TB: 48.899 TL 128 GB: 45.999 TL

256 GB: 48.599 TL

512 GB: 53.899 TL

1 TB: 59.199 TL

Samsung S23 Ultra vs Apple iPhone 14 Pro Max'in kağıt üzerindeki farkları bu şekilde. Elbette iki telefonu yalnızca teknik özellik bazında kıyaslamak yeterli değil. Bunun için önümüzdeki günlerde, başta kamera performansı olmak üzere genel paket anlamında sundukları tüm özellikleri karşılıklı olarak deneyimlediğimiz ayrıntılı bir telefon karşılaştırma videosunu sizlerle buluşturacağız.

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Samsung S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max karşılaştırma