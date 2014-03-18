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8GB'lık iPhone 5c; İngiltere, Fransa ve Almanya'da satışa sunuldu

5 yıl
2,1b
1
58
iPhone
Shady
Haber Editörü
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8GB'lık iPhone 5c; İngiltere, Fransa ve Almanya'da satışa sunuldu
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Apple, eylül ayında iPhone 5s’le birlikte satışa sunduğu ve rengarenk kasasıyla dikkatleri üzerine toplayan iPhone 5c’nin 8GB’lık modeli, beklendiği gibi bugün satışa sunuldu.

8GB’lık iPhone 5c, şimdilik İngiltere, Fransa ve Almanya’da satışa sunuldu. Bu ülkelerdeki kullanıcılar Apple Online Store veya resmi iş ortakları aracılığıyla cihazı satın alabiliyor. Ayrıca mevcut tüm iPhone 5c renklerinin 8GB’lık seçeneği mevcut.

Kıyaslamak açısından; İngiltere’de iPhone 5c’nin 16GB’lık modeli ile 8GB’lık modeli arasında yaklaşık 40 Sterlin’lik bir fiyat farkı bulunuyor. Bu ülkede 8GB’lık iPhone 5c için belirlenen resmi satış fiyatı 429 Sterlin.


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brknbcs 5 yıl en beğenilen
resmen saçmalık
1 Yanıt Yanıtla +39
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htcxx 5 yıl
Yıl 2014 olmuş hala 8 gb arttırılamayan hafızalı telefon satıyorlar ayıptır yahu , milleti keriz yerine koymayın. Bizim kazıkçı apple buna 1300 lira fiyat biçer
Yıl 2014 olmuş hala 8 gb arttırılamayan hafızalı telefon satıyorlar ayıptır yahu , milleti keriz yerine koymayın. Bizim kazıkçı apple buna 1300 lira fiyat biçe...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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Blood Money 5 yıl
8 GB depolama kullanıcıya küfür etmenin başka bir tarzıdır.

Sene 2007: Nokia N95 8 GB
Sene 2014: Apple Iphone 5C 8 GB

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Götterfunken 5 yıl
yıl 2007 bir uygulama max 200mb 8gb (iPhone 2g)
yıl 2014 bir uygulama ortalama 1gb 8gb (iPhone 5c)

Saçmalıklar dolu.4GB gelirse şaşırmam.Yürü lan apple
zamanında 64gb hafızalı macbook air çıkarmış adamsın (2011)
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teksalih 5 yıl
gayet güzel 5c dayanıklılığını ve akıcılığını görünce çok begnedim sıvı temasından etkilenmemesi ve dayanıklı olması yaş kış tedirgin etmez insanı
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DonjuanTR 5 yıl
Apple'da Samsung gibi elde kalan cihazları makyajlayıp satmaya çalışıyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
vatandaki iyi fırsatmış peşin durumu beni bozuyor
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memocan4345 5 yıl
Bu Apple ın ceosunu 8 gb lık iphonela dövecen dalga geçiyor sanki şerefsizler .
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AMERICOS 5 yıl
İlginç bir çalışma olmuş.
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cana-cana 5 yıl
Pazarlama stratejileri harika
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akare+bkare=ckare 5 yıl
8 GB lık alanın tamamını kullanabiliyor olsak içim yanmaz değil yanar. 8GB nedir Allah ın aşkına 2 oyun zaten 4-5 GB.
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CoreXXX 5 yıl
tamam piyasada 8 gb dolu model var apple niye yapmasın diyenler olacak ama bir fark varki.
appleye hafıza kartı takılmıyor. bu ne nane bu ne lahana turşusu apple.

yada apple zengin ya bu ne ıstakoz bu ne havyar turşusu:)
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System32.dll 5 yıl
Türkiye'de cloud sistemi hala yaygın olmadığı için bize ilginç geliyor Apple' in politikaları.
Tabi 1mbps bile olmayan upload speedler ile icloud, dropbox, googledrive kullanımı imkansız olduğu için pek yaygın değil bizde o ayrı konu.
Adamlar cloudda saklıyorlar her şeylerini sen de 10 dakikada fotoğraf arşivini yayınlayabilsen sen de cloudda tutarsın
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halitozbasli 5 yıl
Bende sadece 8 gb uygulama var bunu alan hiçmi video çekip foto saklamayacak.
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aycibin 5 yıl halitozbasli
halitozbasli

Bende sadece 8 gb uygulama var bunu alan hiçmi video çekip foto saklamayacak.

bende uygulamalar toplamı 500-600mb.iş dışında müzik,fotoğraf,video için de kullanıyorum.telefonda oyun oynamam,film izlemem.o işler için ipad ve ps3'üm var.fotoğraf ve videolarım önemlidir o yüzden de telefonda saklamam.bilgisayarımdaki arşivime atarım.telefonun dinleyeceğim kadar müziği saklaması yeterli.çünkü sıkıldığım parçaları silip yenilerim.özel müzik ilgimden dolayı flac albümler dinliyorum.sırf o yüzden memory card kullanıyorum(s4mini). m p 3 dinliyor olsam 8GB hepsine gayet yeterli gelirdi.

hatta çevremde çoğu kişi telefonda müzik bile dinlemiyor.sadece mail ve fotoğraf için kullanıyor.herkesin kullanım amacı farklı.8GB birçok kişi için kullanışlı bir alan.
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aycibin 5 yıl
Hem bu fiyata hem taksitsizken kim alır bunu!
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