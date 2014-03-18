8GB'lık iPhone 5c; İngiltere, Fransa ve Almanya'da satışa sunuldu

Apple, eylül ayında iPhone 5s’le birlikte satışa sunduğu ve rengarenk kasasıyla dikkatleri üzerine toplayan iPhone 5c’nin 8GB’lık modeli, beklendiği gibi bugün satışa sunuldu.

8GB’lık iPhone 5c, şimdilik İngiltere, Fransa ve Almanya’da satışa sunuldu. Bu ülkelerdeki kullanıcılar Apple Online Store veya resmi iş ortakları aracılığıyla cihazı satın alabiliyor. Ayrıca mevcut tüm iPhone 5c renklerinin 8GB’lık seçeneği mevcut.

Kıyaslamak açısından; İngiltere’de iPhone 5c’nin 16GB’lık modeli ile 8GB’lık modeli arasında yaklaşık 40 Sterlin’lik bir fiyat farkı bulunuyor. Bu ülkede 8GB’lık iPhone 5c için belirlenen resmi satış fiyatı 429 Sterlin.