8GB'lık iPhone 3Gs ile iPhone 3G tarihe karışabilir

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Apple'ın 2008 Haziran'ında tanıttığı ve ülkemizde de resmi satışı yapılmaya başlanan ilk iPhone tarihe karışabilir.

Geçtiğimiz Haziran ayında satışa sunulan iPhone 3Gs ile birlikte 16GB'ın üretimi duran ve 8GB'lık modelinin fiyatını büyük ölçüde düşürerek satışına devam eden Apple, tatil döneminin (Christmas) yaklaşmasıyla 8GB'lık iPhone 3Gs'i satışa sunacağı konuşuluyor. Boy Genius Reports'un AT&T'den yetkililere dayandırdığı haberinde Apple'ın 2 senelik sözleşmeli olarak AT&T aracılığıyla 99 dolardan satışına devam ettiği iPhone 3G 8GB'ı iPhone 3Gs'in 8GB'lık versiyonuyla değiştireceği iddia ediliyor.

Tatil dönemi Amerika'da satışların tavan yaptığı bir dönem olarak biliniyor. Apple 99 dolarlık iPhone satışlarını 3Gs ile arttırmak ya da AT&T ile birlikte kendilerine Droid ile sert reklam kampanyası yürüten Verizon'a karşı cevap da vermek istiyor olabilir.