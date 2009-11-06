8GB'lık iPhone 3Gs ile iPhone 3G tarihe karışabilir

Apple'ın 2008 Haziran'ında tanıttığı ve ülkemizde de resmi satışı yapılmaya başlanan ilk iPhone tarihe karışabilir.
Geçtiğimiz Haziran ayında satışa sunulan iPhone 3Gs ile birlikte 16GB'ın üretimi duran ve 8GB'lık modelinin fiyatını büyük ölçüde düşürerek satışına devam eden Apple, tatil döneminin (Christmas) yaklaşmasıyla 8GB'lık iPhone 3Gs'i satışa sunacağı konuşuluyor. Boy Genius Reports'un AT&T'den yetkililere dayandırdığı haberinde Apple'ın 2 senelik sözleşmeli olarak AT&T aracılığıyla 99 dolardan satışına devam ettiği iPhone 3G 8GB'ı iPhone 3Gs'in 8GB'lık versiyonuyla değiştireceği iddia ediliyor.
Tatil dönemi Amerika'da satışların tavan yaptığı bir dönem olarak biliniyor. Apple 99 dolarlık iPhone satışlarını 3Gs ile arttırmak ya da AT&T ile birlikte kendilerine Droid ile sert reklam kampanyası yürüten Verizon'a karşı cevap da vermek istiyor olabilir.
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HAFIZA KARTI TAKILMIYOR
KLAVYE DONANIMI YOK
BLUETOOTH VAR DOSYA AKTARIMI YOK
NİYE TAHT'ta OTURUYOR??
HIZLI TAMDOKUNMATİK OLMASI VE KULLANIŞLILIĞI
99$ artık diğer tel. fiyatlarıda düşer yada iphone 3gs cepte yüzer.
fiyat doğru ama tam bir aldatmaca amac iphone 4.0 ü dünaya göstermek iphone 4 de yazılım var ama donanım da var.
anlayan beri gelsin çok değişik bakmışsın olaya tebrikler.Adamlar 3Gs in satşışının durmasını istemediklerinden (belki de elde kalanlar açısından) böyle bir düzenlemeye gittiler..
He yavrum he alet 99 dolar zaten..
çok üzüldüm yav demek tarih oluyo haa 3g
Ya inanmayın 99$ fln onlar sözleşmeli alanlarda aynı bizim turkcelldeki gibi paket kontratla alıyorsun ama herkes yanlış anlıyor
ama çakma çin malını
Haberde geçen cümle aynen şu;
"Apple'ın 2 senelik sözleşmeli olarak AT&T aracılığıyla 99 dolardan..."
Burada sözleşmenin ayrıntısında bahsedilmiş mi? Hayır. Yanlış anlaşılmaya müsait mi? Gayet müsait.
Peki bu forumda iPhone'un Amerika'da 99$ dan satıldığını sanan bi dolu insan var mi? Var, hem de bolca.
Haberi dikkatli okursanız, 99$'lık fiyat için 2 senelik AT&T sözleşmesi gerektiğini görebilirsiniz. AT&T Amerikada bir internet servis sağlayıcısıdır. 2 senelik wireless sözleşmesine imza atarsanız, şu an için 8gb iPhone 3G'ye 99$, 8gb iPhone 3Gs'ye 199$ ödüyorsunuz. Haberde, bu kampanya dahilinde, 3G modelinin kaldırılıp yerine 3Gs'in 99$'dan satılacağından bahsediliyor.