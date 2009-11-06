Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

8GB'lık iPhone 3Gs ile iPhone 3G tarihe karışabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
27,6b
1
28
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

8GB'lık iPhone 3Gs ile iPhone 3G tarihe karışabilir
Tam Boyutta Gör

Apple'ın 2008 Haziran'ında tanıttığı ve ülkemizde de resmi satışı yapılmaya başlanan ilk iPhone tarihe karışabilir.

Geçtiğimiz Haziran ayında satışa sunulan iPhone 3Gs ile birlikte 16GB'ın üretimi duran ve 8GB'lık modelinin fiyatını büyük ölçüde düşürerek satışına devam eden Apple, tatil döneminin (Christmas) yaklaşmasıyla 8GB'lık iPhone 3Gs'i satışa sunacağı konuşuluyor. Boy Genius Reports'un AT&T'den yetkililere dayandırdığı haberinde Apple'ın 2 senelik sözleşmeli olarak AT&T aracılığıyla 99 dolardan satışına devam ettiği iPhone 3G 8GB'ı iPhone 3Gs'in 8GB'lık versiyonuyla değiştireceği iddia ediliyor.

Tatil dönemi Amerika'da satışların tavan yaptığı bir dönem olarak biliniyor. Apple 99 dolarlık iPhone satışlarını 3Gs ile arttırmak ya da AT&T ile birlikte kendilerine Droid ile sert reklam kampanyası yürüten Verizon'a karşı cevap da vermek istiyor olabilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teknoCat 9 yıl
ehehehehhe süper süper süper bende iphone 3gs almak istiyodum 8gb da gayet iyi çok paramda yok ama artıkcanım hiç istemiyorum buda nokia 6600 gibi herkezin elinde cebinde gezcek ve istememin ikinci sebebi artık iphone 4.0 var ve en iyisi varken bunu niye alıyım ayrıca apple com'da da 99$ olacağı (24 june itabirye) yazıyor.Kim alır fiaytını 300$ yapsalardı alırdım ama artık psikolojikmen almam bunu vede iphone bundan önce işletim ssteminden para kazandı
HAFIZA KARTI TAKILMIYOR
KLAVYE DONANIMI YOK
BLUETOOTH VAR DOSYA AKTARIMI YOK
NİYE TAHT'ta OTURUYOR??
HIZLI TAMDOKUNMATİK OLMASI VE KULLANIŞLILIĞI
99$ artık diğer tel. fiyatlarıda düşer yada iphone 3gs cepte yüzer.
fiyat doğru ama tam bir aldatmaca amac iphone 4.0 ü dünaya göstermek iphone 4 de yazılım var ama donanım da var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engin9103 9 yıl

teknoCat

ehehehehhe süper süper süper bende iphone 3gs almak istiyodum 8gb da gayet iyi çok paramda yok ama artıkcanım hiç istemiyorum buda nokia 6600 gibi herkezin elinde cebinde gezcek ve istememin ikinci sebebi artık iphone 4.0 var ve en iyisi varken bunu niye alıyım ayrıca apple com'da da 99$ olacağı (24 june itabirye) yazıyor.Kim alır fiaytını 300$ yapsalardı alırdım ama artık psikolojikmen almam bunu vede iphone bundan önce işletim ssteminden para kazandı
HAFIZA KARTI TAKILMIYOR
KLAVYE DONANIMI YOK
BLUETOOTH VAR DOSYA AKTARIMI YOK
NİYE TAHT'ta OTURUYOR??
HIZLI TAMDOKUNMATİK OLMASI VE KULLANIŞLILIĞI
99$ artık diğer tel. fiyatlarıda düşer yada iphone 3gs cepte yüzer.
fiyat doğru ama tam bir aldatmaca amac iphone 4.0 ü dünaya göstermek iphone 4 de yazılım var ama donanım da var.


anlayan beri gelsin
çok değişik bakmışsın olaya tebrikler.Adamlar 3Gs in satşışının durmasını istemediklerinden (belki de elde kalanlar açısından) böyle bir düzenlemeye gittiler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HyperioИ 9 yıl

teknoCat
ehehehehhe süper süper süper bende iphone 3gs almak istiyodum 8gb da gayet iyi çok paramda yok ama artıkcanım hiç istemiyorum buda nokia 6600 gibi herkezin elinde cebinde gezcek ve istememin ikinci sebebi artık iphone 4.0 var ve en iyisi varken bunu niye alıyım ayrıca apple com'da da 99$ olacağı (24 june itabirye) yazıyor.Kim alır fiaytını 300$ yapsalardı alırdım ama artık psikolojikmen almam bunu vede iphone bundan önce işletim ssteminden para kazandı
HAFIZA KARTI TAKILMIYOR
KLAVYE DONANIMI YOK
BLUETOOTH VAR DOSYA AKTARIMI YOK
NİYE TAHT'ta OTURUYOR??
HIZLI TAMDOKUNMATİK OLMASI VE KULLANIŞLILIĞI
99$ artık diğer tel. fiyatlarıda düşer yada iphone 3gs cepte yüzer.
fiyat doğru ama tam bir aldatmaca amac iphone 4.0 ü dünaya göstermek iphone 4 de yazılım var ama donanım da var.

He yavrum he alet 99 dolar zaten..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eso_da 9 yıl
selam arkadaşlar 3Gs 32 gb almak istiorum sıfır kutusunda kaca alabilirim yrt dısı dahil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
belmont 9 yıl
abi bu nasıl başlık ya , bende hem 3GS hemde 3G tarihe karışacak anladım , bence düzeltirsen 3GS 8 gb olanlar görünce yıkılmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alirbsh 10 yıl
arkadaşlar somut bir bilgi sahibi olan varmı bu konuyla ilgili.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vipergts 10 yıl
türkiyeye gelmez gelse bile en az 2 sene
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F93BE544A 10 yıl
3G niye tarih olsun arkadaşım, ikinci el piyasası uzun süre canlı kalacaktır ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jahoon 10 yıl
ben boşunamı aldım 1.300tl'ye 99$ lık iphone touch değilmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinuhe.s 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


çok üzüldüm yav demek tarih oluyo haa 3g
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed_Passion 10 yıl

jahoon
ben boşunamı aldım 1.300tl'ye 99$ lık iphone touch değilmi

Ya inanmayın 99$ fln onlar sözleşmeli alanlarda aynı bizim turkcelldeki gibi paket kontratla alıyorsun ama herkes yanlış anlıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djdeeles 10 yıl
iphonu 16gb ini internette 399 dolara bulmak mümkün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karantina61 10 yıl

djdeeles

iphonu 16gb ini internette 399 dolara bulmak mümkün




ama çakma çin malını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 10 yıl
Haberi gayet dikkatli okudum. 99$ ile ne ifade edildiğini de iyi biliyorum.
Haberde geçen cümle aynen şu;
"Apple'ın 2 senelik sözleşmeli olarak AT&T aracılığıyla 99 dolardan..."
Burada sözleşmenin ayrıntısında bahsedilmiş mi? Hayır. Yanlış anlaşılmaya müsait mi? Gayet müsait.
Peki bu forumda iPhone'un Amerika'da 99$ dan satıldığını sanan bi dolu insan var mi? Var, hem de bolca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 10 yıl
Haber icin tesekkurler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
8thsin 10 yıl

DeLyMaymun

Yahu nerede iPhone 99$ a satılıyor sevgili kardeşim? Bana yerini söylede 100-150 tane sipariş vereyim.

Bunu sen de yaparsan işimiz var @Shady! Sonra haftalar boyunca bilmeyen kullanıcılara olayın özetini anlatmaya çalışıyoruz. Sonra Tukcell, Vodafone ve diğer satıcıların Parayı nereye sakladıklarını merak etmeye başlıyor vatandaş.

Lütfen!!


Haberi dikkatli okursanız, 99$'lık fiyat için 2 senelik AT&T sözleşmesi gerektiğini görebilirsiniz. AT&T Amerikada bir internet servis sağlayıcısıdır. 2 senelik wireless sözleşmesine imza atarsanız, şu an için 8gb iPhone 3G'ye 99$, 8gb iPhone 3Gs'ye 199$ ödüyorsunuz. Haberde, bu kampanya dahilinde, 3G modelinin kaldırılıp yerine 3Gs'in 99$'dan satılacağından bahsediliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
27596 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Apple, appstore ve iPhone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon ile dünya rekorunu kırdık 10 yıl Uncharted 2 : Among Thieves İnceleme Videosu 10 yıl Football Manager 2010 Lansmanı Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim