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    A101 marketler iPhone 15, Galaxy Z Fold 3 ve Xbox Series S satıyor

    2 Mayıs A101 Ekstra ürünleri arasında iPhone 15 256GB, Samsung Galaxy A54 256GB, Galaxy Z Fold 3 12GB, Xbox Series S, Xiaomi Smart Band 7 Pro yer alıyor.        
    2 Mayıs A101 Ekstra ürünler Tam Boyutta Gör
    Bu hafta A101 marketler Ekstra ürün kataloğunda iPhone 15 modelinden Galaxy akıllı telefonlara, Xbox Series S konsolundan HP dizüstü bilgisayara, JBL kulaklıklara ve akıllı bilekliklere kadar pek çok ürün yer alıyor.

    2 Mayıs A101 Ekstra ürünler

    2 Mayıs A101 Ekstra ürünleri arasında iPhone 15 modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 256GB depolama, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi özellikleri olan telefon modeli 53499TL olarak satılacak.

    Diğer taraftan 6.2 inçlik dış ekran, 7.6 inçlik iç ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 12MP üçlü arka kamera, 12GB RAM, 256GB depolama, 4400mAh batarya gibi özellikleri olan Galaxy Z Fold 3 modeli 31999TL.

    Son olarak 512GB depolama ve tek kol olan Xbox Series S konsolu 154999TL iken Galaxy A54 256GB akıllı telefon 15799TL, Xiaomi Smart Band 7 Pro akıllı bileklik de 1499TL fiyat etiketi üzerinden satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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