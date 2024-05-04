A101 marketler iPhone 15, Galaxy Z Fold 3 ve Xbox Series S satıyor

2 Mayıs A101 Ekstra ürünler
2 Mayıs A101 Ekstra ürünleri arasında iPhone 15 modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 256GB depolama, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi özellikleri olan telefon modeli 53499TL olarak satılacak.
Diğer taraftan 6.2 inçlik dış ekran, 7.6 inçlik iç ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 12MP üçlü arka kamera, 12GB RAM, 256GB depolama, 4400mAh batarya gibi özellikleri olan Galaxy Z Fold 3 modeli 31999TL.
Son olarak 512GB depolama ve tek kol olan Xbox Series S konsolu 154999TL iken Galaxy A54 256GB akıllı telefon 15799TL, Xiaomi Smart Band 7 Pro akıllı bileklik de 1499TL fiyat etiketi üzerinden satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.