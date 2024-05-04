A101 marketler iPhone 15, Galaxy Z Fold 3 ve Xbox Series S satıyor

Tam Boyutta Gör Bu hafta A101 marketler Ekstra ürün kataloğunda iPhone 15 modelinden Galaxy akıllı telefonlara, Xbox Series S konsolundan HP dizüstü bilgisayara, JBL kulaklıklara ve akıllı bilekliklere kadar pek çok ürün yer alıyor.

2 Mayıs A101 Ekstra ürünler

2 Mayıs A101 Ekstra ürünleri arasında iPhone 15 modeli yer alıyor. 6.1 inçlik ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 256GB depolama, 48MP ana kamera, 3349mAh batarya gibi özellikleri olan telefon modeli 53499TL olarak satılacak.

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Diğer taraftan 6.2 inçlik dış ekran, 7.6 inçlik iç ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 12MP üçlü arka kamera, 12GB RAM, 256GB depolama, 4400mAh batarya gibi özellikleri olan Galaxy Z Fold 3 modeli 31999TL.

Son olarak 512GB depolama ve tek kol olan Xbox Series S konsolu 154999TL iken Galaxy A54 256GB akıllı telefon 15799TL, Xiaomi Smart Band 7 Pro akıllı bileklik de 1499TL fiyat etiketi üzerinden satılacak.

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2 Mayıs A101 Ekstra ürünler neler?