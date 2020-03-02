96 çekirdekli ilk işlemci Fransız araştırma merkezinden geldi

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Son dönemde masa üstü işlemci segmentinde giderek yoğunlaşan bir çekirdek yarışının içerisinde bulduk kendimizi. 8, 16, 32 derken bugün tek bir işlemci üzerinde 64 çekirdeğe kadar ölçeklendirme yapılabiliyor. Bu sayı giderek artacak gibi.

TSARLET nedir?

Kaynak ayırma, ısınma ve iletişim gibi unsurlar nedeniyle masa üstü işlemcilerde çekirdek sayısı arttıkça çok yongalı, MCM dediğimiz yapılara geçiliyor. Fransız CEA-Leti merkezi çok modüllü yapıların gideceği noktayı göstermek açısından bir ilke imza attı.

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ISSCC 2020 konferasında tanıtılan TSARLET adındaki yonga tasarımı toplamda 96 çekirdeğe ulaşabiliyor ve tek yonga üzerinde en yüksek rakam bu. Merkez 16 çekirdekli 6 adet modül tasarlamış ve bunları üst üste istiflemiş. Her modülde 4 adet 4 çekirdek yer alıyor. En alt kısımda ise modüller arası iletişimi ve enerji aktarımını sağlayacak katman yer alıyor.

Modüller 28nm sürecinde STMicroelectronics tarafından üretilmiş. Katman ise 65nm sürecinde üretiliyor. 0.5V ile işlemci 130MHz frekansında çalışırken 1.1V seviyesinde ise 1100MHz hızları yakalanabiliyor.

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Merkez mimari tasarımında MIPS temelinde çalışmış. Imagination Technologies’in bir süre önce elden çıkardığı MIPS mimari anlamında ARM ile aynı mantığı taşıyor ve mobil cihazlara yönelik bir mimari. MIPS32v1 çekirdeği 16KB Seviye 1 ön bellek kullanıyor. Her modüle 256KB Seviye 2 ön bellek ayrılmış. Toplamda ise 4MB Seviye 3 bellek paylaşılıyor.

Modülleri birbirine bağlayan kanallar 3D Plug olarak isimlendirilmiş ve özel tasarlanmış. Milimetrekare başına 3TB/s aktarım hızına ulaşılabiliyor. Enerji verimliliği ise bit başına 0.59 piko Joules olarak ölçülmüş.

CEA-Leti yeni dönemde işlemci tasarımcılarına referans olması adına böyle bir tasarım yaptığını ifade ediyor. Bu tasarımın ne zaman gerçekleşeceği konusunda bir bilgi verilmedi.

https://www.techpowerup.com/264396/cea-leti-makes-a-96-core-cpu-from-six-chiplets

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