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    96 çekirdekli ilk işlemci Fransız araştırma merkezinden geldi

    Fransız CEA-Leti tarafından tasarlanan TSARLET adındaki yonga tasarımı toplamda 96 çekirdeği bir araya getiriyor. 4 çekirdekli 4 adet modül 6 adedi istiflenmek suretiyle elde edilmiş.
    2 hf.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    96 çekirdekli ilk işlemci Fransız araştırma merkezinden geldi
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    Son dönemde masa üstü işlemci segmentinde giderek yoğunlaşan bir çekirdek yarışının içerisinde bulduk kendimizi. 8, 16, 32 derken bugün tek bir işlemci üzerinde 64 çekirdeğe kadar ölçeklendirme yapılabiliyor. Bu sayı giderek artacak gibi.

    TSARLET nedir?

    Kaynak ayırma, ısınma ve iletişim gibi unsurlar nedeniyle masa üstü işlemcilerde çekirdek sayısı arttıkça çok yongalı, MCM dediğimiz yapılara geçiliyor. Fransız CEA-Leti merkezi çok modüllü yapıların gideceği noktayı göstermek açısından bir ilke imza attı.

    Ayrıca Bkz. "Vatikan etik bir yapay zeka istiyor"

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    ISSCC 2020 konferasında tanıtılan TSARLET adındaki yonga tasarımı toplamda 96 çekirdeğe ulaşabiliyor ve tek yonga üzerinde en yüksek rakam bu. Merkez 16 çekirdekli 6 adet modül tasarlamış ve bunları üst üste istiflemiş. Her modülde 4 adet 4 çekirdek yer alıyor. En alt kısımda ise modüller arası iletişimi ve enerji aktarımını sağlayacak katman yer alıyor.

    Modüller 28nm sürecinde STMicroelectronics tarafından üretilmiş. Katman ise 65nm sürecinde üretiliyor. 0.5V ile işlemci 130MHz frekansında çalışırken 1.1V seviyesinde ise 1100MHz hızları yakalanabiliyor.

    96 çekirdekli ilk işlemci Fransız araştırma merkezinden geldi
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    Merkez mimari tasarımında MIPS temelinde çalışmış. Imagination Technologies’in bir süre önce elden çıkardığı MIPS mimari anlamında ARM ile aynı mantığı taşıyor ve mobil cihazlara yönelik bir mimari. MIPS32v1 çekirdeği 16KB Seviye 1 ön bellek kullanıyor. Her modüle 256KB Seviye 2 ön bellek ayrılmış. Toplamda ise 4MB Seviye 3 bellek paylaşılıyor.

    Modülleri birbirine bağlayan kanallar 3D Plug olarak isimlendirilmiş ve özel tasarlanmış. Milimetrekare başına 3TB/s aktarım hızına ulaşılabiliyor. Enerji verimliliği ise bit başına 0.59 piko Joules olarak ölçülmüş.

    CEA-Leti yeni dönemde işlemci tasarımcılarına referans olması adına böyle bir tasarım yaptığını ifade ediyor. Bu tasarımın ne zaman gerçekleşeceği konusunda bir bilgi verilmedi.



    https://www.techpowerup.com/264396/cea-leti-makes-a-96-core-cpu-from-six-chiplets Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 2 hf. en beğenilen
    nükleer reaktör gibi işlemci yapmışlar. 65 nm 96 çekirdek.
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    babgozd 2 hf. ahmet1905_47
    Crysis açmıyor ama ekrana crysis yazdırıyor.
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    suslu76 (suleyman u.) 2 hf. ahmet1905_47
    Islemcileri birbirine baglayan katman 65nm sanirim. Islemciler 28nm olsa gerek. Yine de yuksek tabi. Ama AMD'nin Ryzen 3000 serisinde de 7nm olan islemcilerin alt tabakasi 12 veya 14nm idi yanilmiyorsam.
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 2 hf.
    crysis açıyor mu?tek başına ama..
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    ShadowWyvern 2 hf.
    şimdi şöyle bir durumda var ekran kartının yerini alabilecek CPU'lar üretiliyormuş gibi bir his var içimde çünkü 7nm değerin daha altına inilemeyecek bir şekilde bir yenilik yetirip CPUları satmaları gerek işte burada hibrid modeller yavaştan devreye giriyor sonra ondada 7-5nm inerler daha sonra 28nm transistörlü quantum bilgisayarlar vs. gelir bu böyle gider kar amacı güden kuruluşlar için ticarette kazanç önemlidir...
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf.
    Toplam zar boyutunu merak ettim.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Sonuç olarak ne işimize yarayacak? Ya da işimize yarayacak mı?
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 hf.
    Bunun 14++++++ olarak düşünün bence 28nm için gayet iyi. 8 veya 16 çekirdek tekli chiplet yapılabilir nm düşerse.
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    serafon 2 hf.
    Şu mips bedavaya gitti, keşke alsaydık dedim ama işletebilir miydik bilmiyorum. Gerekirse %100 yabancı olurdu yavaş yavaş etrafından genişletirdik.
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    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 2 hf. en beğenilen
    nükleer reaktör gibi işlemci yapmışlar. 65 nm 96 çekirdek.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 2 hf.
    crysis açıyor mu?tek başına ama..
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