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    Vatikan etik bir yapay zeka istiyor

    Yapay zeka teknolojilerinin kontrolsüz bir şekilde büyüdüğünü düşünen Vatikan, çalışmaların bir etik standardına bağlı olmasını sağlayacak bir bildiri hazırladı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Vatikan etik bir yapay zeka istiyor
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    Son dönemin trend konularından yapay zeka pek çok firmanın gündeminde ve ünlü isimlerden zaman zaman ilginç açıklamalar duyuyoruz. Bu kez Hristiyanlığın merkezi Vatikan yapay zeka meselesine el attı.

    Rome Call for AI Ethics nedir?

    Vatikan bünyesindeki Pontifical Academy for Life organizasyonu tarafından bir süredir yürütülen yapay zeka konulu atölyelerde bir etik kurallar bütünü oluşturulması için çalışmalar yapıldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde de Rome Call for AI Ethics ya da Etik Yapay Zeka İçin Roma Çağrısı adıyla bir bildiri yayınlandı.

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    Papa’ya sunulan bildiride yapay teknolojilerinin insanlara uygun hale getirilmesi istenirken insanların yapay zeka teknolojilerine uydurulmaya çalışılmaması konusunda uyarı yapılıyor. Ayrıca yapay zeka teknolojilerinin insanları korumak ve hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmesi isteniyor.

    Dün yapılan açıklamada ise Microsoft ve IBM firmalarının da bildiriye imza attıkları, yeni dönemde yapay zeka teknolojilerinin bir değer üretmesi için çalışacakları belirtildi. Bildiri tüm hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının, sektör liderlerinin ve diğer kuruluşların bu maddelere katılmasını da talep ediyor.

    Vatikan haricinde yapay zeka teknolojilerinin etik bir standardı olması için çalışan başka kurumlar da var. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Beyaz Saray, Kanada, Fransa bu standartlar üzerinde çalışmalar yapıyor.



    https://www.engadget.com/2020/02/28/ibm-microsoft-vatican-ai-ethics-pledge/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 2 hf. en beğenilen
    vatikan'in toplumlarin gelecegine yon verdigi devirler tarihin tozlu sayfalarinda kaldi. oturup ibadetlerini yapsinlar, cocuk tacizcisi papazlarina gozkulak olsunlar.
    vatikan'in toplumlarin gelecegine yon verdigi devirler tarihin tozlu sayfalarinda kaldi. oturup ibadetlerini yapsinlar, cocuk tacizcisi papazlarina gozkulak ols...
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    WB 2 hf.
    Din teknolojiye karisiyor, tr de diyanet agzini acsa yaygarayi basar akbabalar..
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    darkaura 2 hf. WB
    turkiyede yaygara olur cunku turkiyede diyanetin hala bir etkisi var. batida vatikan ise kendi halinde takiliyor. ne bilim insanlarinin nede toplumun uzerinde gercek bir etkileri kalmadi. nitekim tarih boyunca vatikan butun bilimsel sicramalarin yeniliklerin karsisinda olmustur, karsisinda soylemleri olmustur. dunyayi degistirecek, gundelik yasami etkileyecek hic bir yeniligin yaninda yer almamistir.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. WB
    Vatikan daha önce yüzyıllardır teknolojiyi, bilimi önlemeye çalışıp rezil oldu. Dünya yuvarlaktır diyenleri, yıldızları araştıranları, yeni buluşlar yapanları aforoz edip yakmaya kalktı, zindanlara attı. Sonra kuyruğunu sıkıştırıp ha öylemiymiş, peki diye dönmek zorunda kaldı. Yapay zekaya dikkat edilmesi gerektiği konusunda haklı olabilirler ama daha önce defalarca çıkarlar için, para için ve cahillik dolayısıyla saçmaladılar, gerçekleri saptırmaya çalıştılar. Nitekim diyanette ne yazık ki son 20 senedir özellikle defalarca benzer durumlara düştü. En nihayetinde insanlar tarafından yönetiliyor. İnsanların egoları var, arzuları var, parayı severler, güçlülerden emir alırlar, çıkarlarını kollamak için makamlarını kötüye kullanırlar. En son diyanet faizle ilgili duruma göre serbest diye bir fetva vermişti. Daha önce kuran kurslarına şeytan giremez gibi gereksiz YALAN bir açıklama yapmıştı. Kuran kursuna şeytan girmiyorda onca kuran kursundaki çocuk tacizlerini melekler mi yaptırdı? Bu ne saçma çelişki. Yani böyle önemli bir mevkideyken insan 2-3 kere düşünüp kelam etmeli. Yani yalana, saçmalamaya düşmemeli. Aksi taktirde bir daha söyleyeceğin hiç bir şeyin artık itibarı kalmaz.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheStarBox (uğurcan ) 2 hf.
    Ya dayı bi dur gözünü seveyim, zaten şunun şurasında en fazla 50 yıl sonra kilise milise kalmayacak.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 2 hf.
    Yapay zeka incil'deki insan dokunuşlarını bulmuş galiba.
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    WB 2 hf.
    Din teknolojiye karisiyor, tr de diyanet agzini acsa yaygarayi basar akbabalar..
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    darkaura 2 hf. en beğenilen
    vatikan'in toplumlarin gelecegine yon verdigi devirler tarihin tozlu sayfalarinda kaldi. oturup ibadetlerini yapsinlar, cocuk tacizcisi papazlarina gozkulak olsunlar.
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