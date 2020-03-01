Vatikan etik bir yapay zeka istiyor

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Son dönemin trend konularından yapay zeka pek çok firmanın gündeminde ve ünlü isimlerden zaman zaman ilginç açıklamalar duyuyoruz. Bu kez Hristiyanlığın merkezi Vatikan yapay zeka meselesine el attı.

Rome Call for AI Ethics nedir?

Vatikan bünyesindeki Pontifical Academy for Life organizasyonu tarafından bir süredir yürütülen yapay zeka konulu atölyelerde bir etik kurallar bütünü oluşturulması için çalışmalar yapıldı. Geçtiğimiz hafta içerisinde de Rome Call for AI Ethics ya da Etik Yapay Zeka İçin Roma Çağrısı adıyla bir bildiri yayınlandı.

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Papa’ya sunulan bildiride yapay teknolojilerinin insanlara uygun hale getirilmesi istenirken insanların yapay zeka teknolojilerine uydurulmaya çalışılmaması konusunda uyarı yapılıyor. Ayrıca yapay zeka teknolojilerinin insanları korumak ve hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmesi isteniyor.

Dün yapılan açıklamada ise Microsoft ve IBM firmalarının da bildiriye imza attıkları, yeni dönemde yapay zeka teknolojilerinin bir değer üretmesi için çalışacakları belirtildi. Bildiri tüm hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının, sektör liderlerinin ve diğer kuruluşların bu maddelere katılmasını da talep ediyor.

Vatikan haricinde yapay zeka teknolojilerinin etik bir standardı olması için çalışan başka kurumlar da var. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Beyaz Saray, Kanada, Fransa bu standartlar üzerinde çalışmalar yapıyor.

https://www.engadget.com/2020/02/28/ibm-microsoft-vatican-ai-ethics-pledge/

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