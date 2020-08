99 milyon yıllık fosil karıncaların evrimine ışık tutabilir

Tam Boyutta Gör

Fosilleşmiş ağaç reçinesi veya diğer adıyla kehribarlar, içlerinde oldukça gizemli ve eski canlı fosilleri barındırabiliyor. Genelde Kretase döneminde oluşmuş olan fosiller birçok farklı türün de gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.

Yeni bulunan ve 99 milyon yıl öncesine ait olan fosil, o dönemdeki haidomyrmecine ya da diğer adıyla ‘’cehennem karıncası’’ türüne ait bir karıncanın, hamamböceği benzeri bir böceğe saldırdığı sırada oluşmuş.

Cehennem karıncaları

New Jersey Institute of Technology ( NIJT ), Chinese Academy of Sciences, University of Rennes kurumlarının yaptığı yeni çalışmayla incelenen fosil cehennem karıncalarının yaklaşık 20 milyon yıldır yiyeceklerini nasıl sakladığına da ışık tutuyor.

Günümüzde nesli tükenmiş olan ve ilk olarak günümüzden 100 yıl önce fosillerine rastlanan cehennem karıncalarının, günümüz karıncalarıdan neden çok daha farklı organizmalar olduğu ise gizemini hala koruyor.

Yeni fosilde gözlenen ateş karıncasının günümüz karıncalarından en bariz farkını ise karıncanın çene yapısı oluşturuyor. Günümüzden 65 milyon yıl önce nesli tükenen ateş karıncalarının çenelerini vertikal yani dikey olarak hareket ettirdiği fosilde de çok rahat bir biçimde görülebiliyor.

Yeni araştırma Current Biology adlı dergide yayımlandı.

