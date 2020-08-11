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    99 milyon yıllık fosil karıncaların evrimine ışık tutabilir

    Günümüzde nesli tükenmiş olan ve ilk olarak 100 yıl önce fosillerine rastlanan cehennem karıncalarının, günümüz karıncalarıdan neden çok daha farklı organizmalar olduğu ise gizemini koruyor.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    99 milyon yıllık fosil karıncaların evrimine ışık tutabilir
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    Fosilleşmiş ağaç reçinesi veya diğer adıyla kehribarlar, içlerinde oldukça gizemli ve eski canlı fosilleri barındırabiliyor. Genelde Kretase döneminde oluşmuş olan fosiller birçok farklı türün de gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.

    Yeni bulunan ve 99 milyon yıl öncesine ait olan fosil, o dönemdeki haidomyrmecine ya da diğer adıyla ‘’cehennem karıncası’’ türüne ait bir karıncanın, hamamböceği benzeri bir böceğe saldırdığı sırada oluşmuş.

    Cehennem karıncaları

    99 milyon yıllık fosil karıncaların evrimine ışık tutabilir

    New Jersey Institute of Technology ( NIJT ), Chinese Academy of Sciences, University of Rennes kurumlarının yaptığı yeni çalışmayla incelenen fosil cehennem karıncalarının yaklaşık 20 milyon yıldır yiyeceklerini nasıl sakladığına da ışık tutuyor.

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    Günümüzde nesli tükenmiş olan ve ilk olarak günümüzden 100 yıl önce fosillerine rastlanan cehennem karıncalarının, günümüz karıncalarıdan neden çok daha farklı organizmalar olduğu ise gizemini hala koruyor.

    Ayrıca Bkz. "Mıknatıslar transdermal uygulamaların etkinliğini artırabilir"

    Yeni fosilde gözlenen ateş karıncasının günümüz karıncalarından en bariz farkını ise karıncanın çene yapısı oluşturuyor. Günümüzden 65 milyon yıl önce nesli tükenen ateş karıncalarının çenelerini vertikal yani dikey olarak hareket ettirdiği fosilde de çok rahat bir biçimde görülebiliyor.

    Yeni araştırma Current Biology adlı dergide yayımlandı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    olağan_şüpheli 1 hf. en beğenilen ahmet1905_47
    Dinler biter bilim kalır. Bence siz şu ortadoğu kafasından kurtulun.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Evrım demek adaptasyon demek. Evrıme ınanan ınsan dinsiz olmuyor bi kurtulun şu kafadan artık. Örnegın soğuk yerde yaşayan ınsanların teni açık oluyor gözleri renklı oluyor. Sıcak ülkede yaşayanların teni siyah oluyor, gözleri renksiz oluyor. Saçı ve kılları bile az oluyor. Gibi gibi yani.
    Evrım demek adaptasyon demek. Evrıme ınanan ınsan dinsiz olmuyor bi kurtulun şu kafadan artık. Örnegın soğuk yerde yaşayan ınsanların teni açık oluyor gözleri r...
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    Yanıtla +11
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    EddyCue (Eddy Cue) 1 hf. (düzenlendi) ahmet1905_47
    "bilimde teori nedir" ile basla da gunumuz dunyasina don.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    SonJnow (Ibrahim Halil Tahtabaşı) 1 hf.
    şu karincilarin evrimi meselesi çok heyecan verici degil mi ya? Tam detayli nasil ogrenebiliriz?
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    evrimle inanç bir biriyle savaştırmak yerine
    bir arada kaynaştırmak daha mantıklı !
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    ahmethi (Ahmet H.) 1 hf.
    Evrim Yaratıcının milyonlarca mekanizmasından biridir , nasıl evrenin , gezegenlerin... varoluşları belirli bir süreç gerektiriyorsa , canlıların ve tabiki bizimde varoluşumuz bir süreçle olmuştur o sürecin adı Evrimdir. Evrim yoktur demek cahilliktir , Yaratıcı yoktur demek daha büyük cahilliktir. (Hangisi daha mantıklı - seni tesadüfler meydana getirdi - seni tasarlanmış bir sistem meydana getirdi)
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    arslan0058 (- -) 1 hf.
    Bilimi hala inanc olarak goren deve sidigi fanlari birazdan damlar konuya. Bu kisilere gore tanri hayvanlari şak diye yaratiyor bir anda nesli tukenen hayvanlarsa bu işin bugu olmalı
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Aslında teoride yeni bir din, bir tarikat oluşturduklarının, adına bilim dediklerinin farkında değil arkadaşlar hala. Boş verin, tartışmayın. "Cahille tartışmayın zira ben yenmeyi başaramadım daha." İmam-ı Gazali
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    faniseyler (halit özdemir) 1 hf.
    Hayvan oğlu hayvan olduğuna inanana da bişi diyemem kendi tercihi.
    Ama arkadaşlar biz insan oğlu insanız. Biz de inancımıza saygı istiyoruz. Dinimiz de Hepimiz Adem aleyhisselamdan türedik ve Eşrefi mahlukatız yani yaratılmışların en şereflisi.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Evrım demek adaptasyon demek. Evrıme ınanan ınsan dinsiz olmuyor bi kurtulun şu kafadan artık. Örnegın soğuk yerde yaşayan ınsanların teni açık oluyor gözleri renklı oluyor. Sıcak ülkede yaşayanların teni siyah oluyor, gözleri renksiz oluyor. Saçı ve kılları bile az oluyor. Gibi gibi yani.
    Yanıtla +11
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    renega (Ömer Can IŞIK) 1 hf.
    olm zaten reçine içinde sıkışmışsınız niye kalan enerjinle saldırıyon 2 gün fazla yaşasanda çıkamayacan.
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    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 1 hf.
    bir bitşedi şu evrim aşkınız.
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    olağan_şüpheli 1 hf. ahmet1905_47
    Dinler biter bilim kalır. Bence siz şu ortadoğu kafasından kurtulun.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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