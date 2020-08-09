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    Mıknatıslar transdermal uygulamaların etkinliğini artırabilir

    Ekip, iki adet mıknatıs kullanarak canlının derisini sıkıştırdı ve deriye basınç uyguladı, daha sonra ise bu etkinin derideki mikropor formasyonuna ve insülin alımına etkisi incelendi.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Mıknatıslar transdermal uygulamaların etkinliğini artırabilir
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    Günümüzde artan diyabet vakaları sebebiyle gün geçtikçe yeni ilaçlar ile yeni ilaç kullanım yolları geliştirilmeye devam ediyor. Nanyanh Technological University ( NTU ) kurumu araştırmacıları ise mıknatıs yardımıyla insülin iletiminin daha etkin hale getirilmesi üzerinde çalışıyor.

    Fareler üzerinde yapılan çalışmada araştırmacılar ‘’temporal basınç’’ adı verdikleri yöntemle organizmanın derisi üzerinde kısa süreli değişiklikler meydana getirdi. Yapılan uygulama ile deri altındaki mikroporların ilaçları daha rahat difüze etmesi ve geçirmesi hedefleniyor.

     

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    Mıknatıs

    Araştırma ekibi yaptıkları çalışmada basınç uygulamasını iki adet mıknatıs kullanarak meydana getirdi. Ekip, iki adet mıknatıs kullanarak canlının derisini sıkıştırdı ve deriye basınç uyguladı, daha sonra ise bu etkinin derideki mikropor formasyonuna ve insülin alımına etkisi incelendi.

    Ayrıca Bkz. "Lateral hipotalamus blokajı beslenme davranışlarını değiştirebilir"

    Yapılan araştırma diğer yöntemlerle kıyaslandı ve sonuçlara göre temporal basınç etkisi, temporal basınç kullanılmayan yöntemlere kıyasla 6 kat daha fazla ilaç difüzyonuna sebebiyet veriyor. Ayrıca yeni yöntemin invaziv olmayan geleneksel transdermal uygulamalara oranla 40 kat daha iyi ilaç iletimine sebebiyet verdiği belirtiliyor.

    Yeni araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı.



    https://advances.sciencemag.org/content/6/22/eaaz6919 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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