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ABD Deniz Kuvvetleri, robot itfaiyecisinin performansını gözler önüne seren yeni bir video yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ABD Deniz Kuvvetleri, robot itfaiyecisinin performansını gözler önüne seren yeni bir video yayınladı
Donanma Araştırma Bürosu'nun sponsorluğunda Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri tarafından geliştirilen robot itfaiyeci SAFFiR, Deniz Kuvvetleri Gelecek Bilim ve Teknoloji fuarı kapsamında yayınlanan bir video ile yapabildiklerini sergiledi.
Daha önce de söylediği gibi yaz aylarında emekliye ayrılan USS Shadwell gemisi üzerinde test edilen ve Virginia Tech'in CHARLI-L1 robotu üzerine kurulan SAFFiR, 178cm boyu ve 64.8 kg ağırlığıyla insansı bir görünüme sahip. Bünyesinde yer alan LIDAR radar sistemi ile sensörleri sayesinde gemi içerisinde kendi başına hareket edebilme, haritalandırma ve yangın yerini belirleyebilme gibi yetilere sahip olan robot, yangın söndürme yanında hortum taşıma, vanaları açma veya yaralı personel arama gibi görevleri de başarılı şekilde yerine getirebiliyor. Şimdilik insan kontrolünde görev yapan SAFFiR'in gelecek planları arasında çok daha iyi otonom kontrol, yapay zeka, hız ve batarya ömrü gibi geliştirmeler yer alıyor.
Uzun vadedeki amacı gemi personelini olası yangın durumlarından uzak tutmak / korumak olan SAFFiR'in yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.onr.navy.mil/Media-Center/Press-Releases/2015/saffir-ship-firefighting-robot-prototype.aspx Yorum Yaz
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IVBACK 4 yıl
Bu daha ilk hali, bu hali bile etkileyici bunun son hali nasil olur acaba. Adamlar yapiyor bizde herzamanki gibi izliyoruz..
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doctor_bey 4 yıl
Yangına yetişebilmesi için ışınlanması lazım
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cemir7 4 yıl
2:22 arduino detected
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homebird 4 yıl
Japonların yaptıklarına göre oldukça ilkel duruyorlar.Bu işin ustası japonlar.
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OverClocK1ng 4 yıl
Bugün yola çıkarsa, seneye çıkacak yangını söndürmek üzere orada olur...
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redoracle 4 yıl
Bizim burda olsa maliyeti fazla ona bişey olmasın diye bizim itfayecileri salarlar önden,onlar zayi olur.
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Şeker Hapı 4 yıl
Adamların devlet kurumlarındaki bilgisayarlarda Ubuntu kurulu iken bizde Windows olması... Bir şey demiyorum daha
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durmanow 4 yıl Şeker Hapı
Archimert

Adamların devlet kurumlarındaki bilgisayarlarda Ubuntu kurulu iken bizde Windows olması... Bir şey demiyorum daha

Ubuntuyu geçtim ne bir virüs programı ne bir koruma bilgiler rahatlıkla ele geçirilebilir. :(
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meot1 4 yıl
Abi sen yangına koşarken yangın kendi kendine söner.

Şaka şaka iyisin;)
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