ABD Deniz Kuvvetleri, robot itfaiyecisinin performansını gözler önüne seren yeni bir video yayınladı

Donanma Araştırma Bürosu'nun sponsorluğunda Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri tarafından geliştirilen robot itfaiyeci SAFFiR, Deniz Kuvvetleri Gelecek Bilim ve Teknoloji fuarı kapsamında yayınlanan bir video ile yapabildiklerini sergiledi.

Daha önce de söylediği gibi yaz aylarında emekliye ayrılan USS Shadwell gemisi üzerinde test edilen ve Virginia Tech'in CHARLI-L1 robotu üzerine kurulan SAFFiR, 178cm boyu ve 64.8 kg ağırlığıyla insansı bir görünüme sahip. Bünyesinde yer alan LIDAR radar sistemi ile sensörleri sayesinde gemi içerisinde kendi başına hareket edebilme, haritalandırma ve yangın yerini belirleyebilme gibi yetilere sahip olan robot, yangın söndürme yanında hortum taşıma, vanaları açma veya yaralı personel arama gibi görevleri de başarılı şekilde yerine getirebiliyor. Şimdilik insan kontrolünde görev yapan SAFFiR'in gelecek planları arasında çok daha iyi otonom kontrol, yapay zeka, hız ve batarya ömrü gibi geliştirmeler yer alıyor.

Uzun vadedeki amacı gemi personelini olası yangın durumlarından uzak tutmak / korumak olan SAFFiR'in yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.onr.navy.mil/Media-Center/Press-Releases/2015/saffir-ship-firefighting-robot-prototype.aspx