IBM’in derin öğrenme yazılımı bir ilki gerçekleştirdi

Günümüzde yapay zeka teknolojileri bir hayli hızlı bir şekilde gelişim gösteriyor. Bununla birlikte daha fazla alanda hayatımıza girmeye devam ediyor. ABD’li teknoloji şirketi IBM’in derin öğrenme alanında geliştirdiği yazılım da bu alanda ses getirecek cinsten.
IBM’in geliştirdiği yazılım rapora göre 7.5 milyon görsel içeren ImageNet-22K veri kümesinde %33.8’lik bir doğruluk oranını yakalamayı başarmış. İlk bakışta yüksek olmayan bu değerin önemi ise daha önceki rekorla arasındaki fark. Microsoft tarafından kırılan bir önceki rekorun %29.8 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde farkın %4 olduğu görülüyor ki bu değer daha önceki artışlarda yalnızca %1 sularındaydı.
Derin öğrenmede hızlandırıcı olarak kullanılan GPU’lar aslında oldukça hızlı hatta aktarılanlara göre bu hızları nedeniyle çalışmalar daha da zorlaşmakta. Öyle ki kendisine atanan görevi tamamlayan kartlar arasında senkronizasyon eksikliği nedeniyle GPU’lar birbirinin işlerine geçebiliyorlar ve ortaya çıkan karmaşadan dolayı doğruluk oranı düşüyor. Haliyle işlemin verimi düşüyor. Bu nedenle burada ne tuhaftır ki yazılımın bir darboğazı söz konusu.
Yazılım darboğazı
Rekora doymamışlar
Bununla birlikte araştırmacılar yukarıda verilen alanlara ek olarak daha önce en iyi değerin Facebook’un yapay zeka araştırmaları sırasında elde edilen 256 GPU için en iyi keskinlik rekorunu da kırmışlar. FAIR adındaki Facebook projesi 1 saatlik test sonucunda daha küçük bir derin öğrenme modeli olan ResNet-50 üzerinde 1.3 milyon görsel içeren ImageNet-1K veri kümesinde çalışmış ve %89 doğruluk oranını yakalamış.
IBM’in kurulumu ise aynı şartlarda %95 keskinliğe sahip bir sonucu sadece 50 dakikalık alıştırma sonucunda elde etmiş. Ek olarak Facebook’un Caffe2, IBM’in ise Torch yazılım kütüphaneleriyle çalıştığını da ekleyelim.
IBM’in belirttiğine göre yeni yazılım Tensorflow, Caffe, Torch ve Chainer gibi popüler açık kaynak kodlu derin öğrenme sistemleriyle oldukça uyumlu çalışabiliyor. Son olarak firmaya göre yeni yazılımdan sağlık alanında da faydalanılabilecek. Örneğin çok sayıda kanser hücresinin bulunduğu bir görsel kümesinde hücrelerin teşhisi amaçlı kullanım mümkün olabilir.
https://www.ibm.com/blogs/research/2017/08/distributed-deep-learning/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Satranc oynayan bir yapay zeka tasarliyorsun diyelim.
Piyon buraya gelirse, sen boyle yapacaksin dersen bu makine ogrenmesi olmaz; ama basit bir yapay zeka tasarlamis olursun.
Oynadigin oyunlari analiz et, durum analizi yap; her oyundan sonra eksiklerini cok cok minik gider ===> Seklinde tasarlarsan makine ogrenmesi algoritmasini tasarlamis olursun ama tamamlamis olmazsin. Cunku henuz ogrenecek altyapisi var, fakat ogrenecek yeterince veri yok. Surekli satranc oynayip her mactan sonra biraz daha ilerlemesi gerekiyor. ==> Iste bu makine ogrenmesi.
Makine ogrenmesinde kullanilan bir cok teknik var, "supervized" ve "unsupervized" olmak uzere en temelde 2 ye ayrilir bu yontemler. Birisinde sen makineye "Bak bu gordugun rakam "8" dir diye ogretirsin. Zamanla makine "8" rakami ile "B" harfinin farkini surekli kendisini duzelterek ogrenir. Ayni bizim gibi. Ama bunu yapabilmesi icin basinda bir insanin ona yol gostermesi gerekir. Unsupervised learning de makine gordugu paternleri kendisi yorumlar. Ornegin turkiyedeki elektrik kullanimini analiz eden bir projede basit bir yapay zeka ve makine ogrenimi algoritmasi gelistirmistik; supheli "kacak elektrik" kullanimini ayirt edebiliyorduk. Bunu yaparken makineye "bak bu patern kacak elektrik paternidir" demiyorsun. Kendisi bir olguyu incelerken sira disi ve normun disinda kalan anomaliyi yakalayabilip kategorize edebiliyor. ===> Iste bu unsupervized metoda giriyor.
Insan sinir sistemine benzer yapida tasarlanan bir sistem olan "yapay sinir aglari" da aslinda ( neural network ) bir makine ogrenimi teknigi. Bazi matematiksel katsayilar ve fonskiyonlar ile olusturdugun sisteme veri giris yaparak sistemin kendi kendisine ogrenmesini bekliyorsun. Ancak bunu yaparken de yanlislarindan ogrenmeleri mumkun oluyor. Ornegin Google Translate. Surekli ceviri yapiyor ancak bir yandan da yanlis cevirilerin kullanicilar tarafindan duzeltilmesi sayesinde bir seyler ogrenip kendini duzeltiyor. Iste bu yapay sinir aglarinin sadece ceviri yapmadigi, ceviri yaparken farkli seyleri de ogrenebildigi versiyonlari ( ornegin simultane ceviri sirasinda ses tonundan anlam cikarmak gibi. Ispanyolca gibi dillerde yalnizca kelimelere bakarak soru soruldugunu anlayamiyorsun bunu vurgu ile sagliyorlar; bizdeki gibi mi - mu soru eki yok ) "Derin ogrenme" oluyor; zira amac tek bir "bilinmeyeni" aydinlatmak degil. Aslinda Derin ogrenmek, Yapay Zeka-> Machine Learning -> Supervized Learning -> Neural Network -> Back Propagation -> Deep Learning gibi bir bilgisayar bilimi konsepti. Haber makalelerinde yazinca havali oldugu icin bunu surekli yazip duruyorlar.
Yapay sinir aglari da boyle supersonik bir olgu degil; Ornegin senin telefonu acip acmamaya karar verme mekanizmani ele alalim. Bunu yaparken dikkate aldigin parametreler neler:
1) Arayan kisi ===> A
2) Telefonun ses durumu ( sessizde mi, sesi acik mi ) ====> B
3) Telefonun calma suresi =====> C
4) Zaman ( Haftanin hangi gunu ve saat kac ) =====> D
5) Su anda yaptigin is ( araba mi suruyorsun, iste misin vs ) =====> E
...
Tum bu bilinmeyenlerin basina bir katsayi uydur. Bu parametrelerin kucuk harf versiyonlari olsun. Bu basit ornekte senin telefonu acma fonksiyonun ( cok basitce yaziyorum ) aA + bB + cC + dD + eE olacak.
Iste senin telefonuna yazdigin cok basit bir algoritmanin tek yaptigi, senin telefonun her caldiginda bu parametreleri inceleyip senin icin en dogru a,b,c,d,e katsayilarini belirlemek. Yeterince aramayi gozlemledikten sonra, telefonun seni arayan kisiye soyle bir mesaj atabilir aramadan once : "Jon Snow bu aramanizi %91 ihtimalle yanitlayamayacak. Isterseniz hic aramayin :) " . Iste bu, makine ogrenmesi.
Bu konsept yeni bir sey degil, cok eskiden beri teorize ediliyor. Ancak bilgisayarlarin islem gucu cok ciddi seviyede arttigi icin ve artik neredeyse her dijital devre programlanabilir oldugu icin bu kadar hayatimizin icerisinde. Ornegin insanlarin her gun hareket etme paternlerini analiz edip ogrenen global bir algoritma olsa elimizde, yarin saat kacta nerede trafik olacak cok isabetli tahmin yapabiliriz. Ya da yarin konser verecek bir sanatcinin konserine katilim oranlarini bilebiliriz.
Hatta cok bilim kurgu geliyor kulaga ama yeterince veri olsa elimizde, kimin kime zarar verecegini cok isabetli bir sekilde haftalar oncesinden bilebiliriz. Suclulari, daha henuz suc islenmemisken tespit edip adalet sisteminde paradoks olusturabiliriz : )