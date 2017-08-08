IBM’in derin öğrenme yazılımı bir ilki gerçekleştirdi





Günümüzde yapay zeka teknolojileri bir hayli hızlı bir şekilde gelişim gösteriyor. Bununla birlikte daha fazla alanda hayatımıza girmeye devam ediyor. ABD’li teknoloji şirketi IBM’in derin öğrenme alanında geliştirdiği yazılım da bu alanda ses getirecek cinsten.

Yazılım darboğazı

Rekora doymamışlar

Bununla birlikte araştırmacılar yukarıda verilen alanlara ek olarak daha önce en iyi değerin Facebook’un yapay zeka araştırmaları sırasında elde edilen 256 GPU için en iyi keskinlik rekorunu da kırmışlar. FAIR adındaki Facebook projesi 1 saatlik test sonucunda daha küçük bir derin öğrenme modeli olan ResNet-50 üzerinde 1.3 milyon görsel içeren ImageNet-1K veri kümesinde çalışmış ve %89 doğruluk oranını yakalamış.

IBM’in kurulumu ise aynı şartlarda %95 keskinliğe sahip bir sonucu sadece 50 dakikalık alıştırma sonucunda elde etmiş. Ek olarak Facebook’un Caffe2, IBM’in ise Torch yazılım kütüphaneleriyle çalıştığını da ekleyelim.

https://www.ibm.com/blogs/research/2017/08/distributed-deep-learning/

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IBM’in geliştirdiği yazılım rapora göreiçerenveri kümesindebiryakalamayı başarmış. İlk bakışta yüksek olmayan bu değerin önemi ise daha önceki rekorla arasındaki fark.tarafından kırılan bir önceki rekorunseviyesinde olduğu düşünüldüğünde farkınolduğu görülüyor ki bu değer daha önceki artışlarda yalnızcasularındaydı.Derin öğrenmede hızlandırıcı olarak kullanılan’lar aslındahatta aktarılanlara göre bu hızları nedeniyle çalışmalar daha da. Öyle ki kendisine atanan görevi tamamlayan kartlar arasındanedeniyle GPU’larve ortaya çıkandolayı doğruluk oranı düşüyor. Haliyle işlemin. Bu nedenle burada ne tuhaftır ki yazılımın bir darboğazı söz konusu.IBM’in amacı ve başardığı nokta da buradaki senkronizasyonu daha iyi hale getirerek işlemin verimini arttırmak.adı verilen çözüm sayesindeyapılmış ve bu sayede onlarca kartın yer aldığı sistemin işlediği görsellerde elde ettiği doğruluk oranıBununla birlikte yazılım sayesindenöral ağının eğitiminde de hızlanma sağlanmış.’un çözümünün aynı ağda eğitilmesi’in çözümünün alışma sürecitamamlanmış.IBM’in belirttiğine göre yeni yazılımgibi popüler açık kaynak kodlu derin öğrenme sistemleriyle oldukça uyumlu çalışabiliyor. Son olarak firmaya göre yeni yazılımdanalanında da faydalanılabilecek. Örneğin çok sayıdabulunduğu bir görsel kümesinde hücrelerinamaçlı kullanım mümkün olabilir.