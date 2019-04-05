ABD’de Çinli iki üniversite öğrencisi Apple’a neredeyse 1 milyon dolarlık kazık attı

Oregon, ABD’de eğitim gören iki Çinli üniversite öğrencisi rapora göre Apple’a yüzbinlerce dolarlık zarar verdi. Kullanılan taktik, Çin’den getirilen çakma iPhone modelleri “açılmıyor” diyerek Apple servisine götürüp değiştirmek şeklinde oldu ve görünüşe göre gayet iyi bir süre işe yaramış.

2017’nin başında iki erkek rapora göre Çin’den binlerce çakma iPhone getirip ABD’de bunları servise götürmeye başladı. Telefonların açılmadığını söyleyerek servise giden zanlılar, Apple’dan değişim talep etti. Firmanın müşteri destekleyici politikası sebebiyle hemen değiştirilen iPhone’lar, firmaya toplamda tahminen 895.800 dolarlık zarar verdi.

Yangyang Zhou, Oregon State University bünyesinde mühendislik eğitimini yeni tamamlayan birey, iddiaya göre sahte iPhone’ları Çin’den getirmekle yükümlüydü. Onun arkadaşı Quan Jiang, aynı şekilde mühendislik eğitimini Linn Benton Community College bünyesinde devam ettirirken Zhou’nun getirdiği telefonları Apple’a çevrimiçi yollardan ya da bizzat mağazaya giderek değişim talep ediyordu. Gerçek iPhone’lar ardından Çin’e postalanıyordu ve satılıyordu. Satışlardan elde edilen gelir, Çin’de Jiang’ın annesine aktarılıyordu ve anne bu parayı Jiang’ın ABD’de kullandığı hesaba gönderiyordu.

Tutanaklara göre Jiang da Zhou da telefonların çakma olduğunu bilmediklerini iddia ediyorlar. Her ikisi de şuan için tutuksuz yargılanıyor fakat Jiang GPS ile sürekli takip altında tutuluyor. Zhou ise yasa dışı ithalattan, çakma malların yasa dışı satışından ve dolandırıcılıktan yargılanıyor.

Güvenlik güçlerinin açıklamasına göre bu dolandırıcılık yönteminin işe yaramasının temelinde Apple Store çalışanlarının açılmayan telefonun orjinalliğini doğrulayamamaları yatıyor. Bu süreçte müşteri hâlâ garantisinin sürdüğünü iddia ettiğinde değişim programı aktive ediliyor ve görünüşe göre Apple herhangi bir fatura sorgulaması da yapmıyor.

Jiang iddiaya göre toplamda 3.069 garanti talebinde bulundu ve Apple 1.493 değişimi onaylayarak iPhone teslimatını yaptı. Cihaz başı tahmini 600 dolardan firma zararı yaklaşık 900 bin dolar olarak hesaplandı. 2017 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Apple, Jiang’ın kayıtlı adresine sahte iPhone ihracatı yapıldığının bilgisine sahip olduklarına dair uyarı gönderdi. Jiang bu uyarılara herhangi bir cevap vermemişti.

Düzenleme: Olay hakkında daha fazla detay için resmi belgeye buradan ulaşabilirsiniz.