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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD’de Çinli iki üniversite öğrencisi Apple’a neredeyse 1 milyon dolarlık kazık attı

Apple'ın müşteri koruyucu değişim programları firmaya pahalıya patladı. Üniversite öğrencisi iki Çinli genç, çakma iPhone'lar ile değişim talep ederek 1 milyon dolara yakın kâr elde etti.
1 ay
6,6b
1
44
iPhone
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Oregon, ABD’de eğitim gören iki Çinli üniversite öğrencisi rapora göre Apple’a yüzbinlerce dolarlık zarar verdi. Kullanılan taktik, Çin’den getirilen çakma iPhone modelleri “açılmıyor” diyerek Apple servisine götürüp değiştirmek şeklinde oldu ve görünüşe göre gayet iyi bir süre işe yaramış.
2017’nin başında iki erkek rapora göre Çin’den binlerce çakma iPhone getirip ABD’de bunları servise götürmeye başladı. Telefonların açılmadığını söyleyerek servise giden zanlılar, Apple’dan değişim talep etti. Firmanın müşteri destekleyici politikası sebebiyle hemen değiştirilen iPhone’lar, firmaya toplamda tahminen 895.800 dolarlık zarar verdi.
Yangyang Zhou, Oregon State University bünyesinde mühendislik eğitimini yeni tamamlayan birey, iddiaya göre sahte iPhone’ları Çin’den getirmekle yükümlüydü. Onun arkadaşı Quan Jiang, aynı şekilde mühendislik eğitimini Linn Benton Community College bünyesinde devam ettirirken Zhou’nun getirdiği telefonları Apple’a çevrimiçi yollardan ya da bizzat mağazaya giderek değişim talep ediyordu. Gerçek iPhone’lar ardından Çin’e postalanıyordu ve satılıyordu. Satışlardan elde edilen gelir, Çin’de Jiang’ın annesine aktarılıyordu ve anne bu parayı Jiang’ın ABD’de kullandığı hesaba gönderiyordu.
Tutanaklara göre Jiang da Zhou da telefonların çakma olduğunu bilmediklerini iddia ediyorlar. Her ikisi de şuan için tutuksuz yargılanıyor fakat Jiang GPS ile sürekli takip altında tutuluyor. Zhou ise yasa dışı ithalattan, çakma malların yasa dışı satışından ve dolandırıcılıktan yargılanıyor.
Güvenlik güçlerinin açıklamasına göre bu dolandırıcılık yönteminin işe yaramasının temelinde Apple Store çalışanlarının açılmayan telefonun orjinalliğini doğrulayamamaları yatıyor. Bu süreçte müşteri hâlâ garantisinin sürdüğünü iddia ettiğinde değişim programı aktive ediliyor ve görünüşe göre Apple herhangi bir fatura sorgulaması da yapmıyor.
Jiang iddiaya göre toplamda 3.069 garanti talebinde bulundu ve Apple 1.493 değişimi onaylayarak iPhone teslimatını yaptı. Cihaz başı tahmini 600 dolardan firma zararı yaklaşık 900 bin dolar olarak hesaplandı. 2017 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Apple, Jiang’ın kayıtlı adresine sahte iPhone ihracatı yapıldığının bilgisine sahip olduklarına dair uyarı gönderdi. Jiang bu uyarılara herhangi bir cevap vermemişti.
Düzenleme: Olay hakkında daha fazla detay için resmi belgeye buradan ulaşabilirsiniz.

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Xloud 1 ay en beğenilen
Hee 3000 kere gittin mağazaya hep aynı sorunla anlamadılar yani... Hiç seri no falan sorgulama yok anlaşılan... Eşik altı PR çalışmasından başka bişey değil bu haber.
Hee 3000 kere gittin mağazaya hep aynı sorunla anlamadılar yani... Hiç seri no falan sorgulama yok anlaşılan... Eşik altı PR çalışmasından başka bişey değil bu ...
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1 Yanıt Yanıtla +56
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astegon 1 ay
Saçma sapan bir haber.
IMEI diye bir şey var arkadaş.
S/N var , var oğlu var...
3 Yanıt Yanıtla +31
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programmer_onur 1 ay
Dinsizin hakkından imansız geliyor. Dh de Melih adlı yazılımcı kardeşimizin Apple tarafından nasıl kazıklanıp enayi yerine konduğu akıllara gelince insan iç çekiyor şöyle.
Dinsizin hakkından imansız geliyor. Dh de Melih adlı yazılımcı kardeşimizin Apple tarafından nasıl kazıklanıp enayi yerine konduğu akıllara gelince insan iç çe...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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saint42 1 ay
Ya arkadaş hadi diyelim faturalı bir adet gerçek ıphone aldı diyelim. Bunu götürdü değişime ilk değişim yaptılar diyelim bu arada servis hiç makinaya bakmadı içini açmadı diyelim bu değişim illaki sisteme geçiyor 2 defa değişimde bir insan evladı çıkıpta arkadaş bu 2. Değişim sen ne ayaksın demezmi biz burada parasını verip aldığımız ürünler bozulunca çare bulamıyoz adamlar bakkaldan ekmek alır gibi cihaz değiştirmişler bunlar türkleride geçti.
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xml-arif 1 ay
çakmasını bile doğrulayamamak nedir ya büyük rezillik
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740turbowagon 1 ay
Bu nasıl bir dil? Anasayfadaki haberde "çakma" kelimesi kullanılır mı? Tamam forumda rahat takılıyoruz ama editöre habere hiç yakışmamış.
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GuitarxtanbuL 1 ay
Cem uzan ile tanışıyorlar mı acaba ?
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makman 1 ay
bizim sifresini unuttugumuz ipad'i acmadilar faturasi yok diye.
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tahir40 1 ay
Arkadaş zaytunga döndü site. Bugün hadi fatura istemediler, seri nosu imeisi de mi yok bu telefonların? Onu geçtim hadi olmaz ya bi kere dolandırdın, 3bin kere nedir arkadaş, hergün dükkanı çakma iphone getiren çinliyle açsan bu applestore 10 sene boyunca her allahın günü mü dolandırıldı :)
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vonderplanitz 1 ay tahir40
Günaydın. Sahte haberler medyasına hoş geldin :)
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cbabuccuoglu 1 ay yeni yorumcu tahir40
Merhabalar. Mahkeme tutanağını scribd.com/... adresinden okuyabilirsiniz.
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general4242 1 ay
Hadi 1-2 kere yaptın yüzlerce kez ayni kişi ve garanti sorgulamiyorsun nasıl bir saçmalık bu ?
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snakefatih 1 ay
Bana pek inandırıcı gelmedi. Aynı mağazaya yüzlerce defa gideceksin ve hep aynı mevzu için değişim için talep te bulunacaksın ve onaylanacak. Bizde olsa yer mi lan anadolu çocuğu daha 2. İphone da tekme tokat mağazadan gönderirler. Yok öyle dünya. Kutusunda seri no var çinden alınan malı abd neden kabul etsin abd den al bakalım burada garantisi var mı anlarsın. Adamlar seri no dan herşeyi görüyor.
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kenbalx 1 ay snakefatih
Elinde kutuyla gitmiyordur heralde. Hep aynı servismi oda belli değil. Burdada yapılabilir aslında bu sistem orjinal telefonla kayıt açıp servise çakmayı götür. Sonra teknik servis onun çakma olduğunu anlamasın diye dua et :) Anlamaması çok zor ama çinli 1,5k telefonu değiştirmiş :)
Anca Kırılmaya çalınmaya filan garanti veren kaskolu telefonlarda yapılabilir.
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kenbalx 1 ay




"3.069 garanti talebinde bulundu ve Apple 1.493 değişimi onayladı"
Çakma iphone u anlamayıp onay veren teknik servis elemanları da bunlarla işbirlikçidir kesin. Güzel açık bulmuşlar.

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snakefatih 1 ay kenbalx
Farzet elemanı içeriden buldu bu cihazın onayını verecek yer başka birimdir yani 1 kişi binlerce iphone u alıp değiştirme yetkisi yoktur bunun amiri müdürü yok mu her gelene al git diyemezler. 3 5 kişinin onayı vardır hem bu cihazlar ortalama 1000 dolar olsa belki abd de yaşayanlar için 1000 dolar çok değildir ama binlerce telefondan bahsediliyor. Bana anlamsız geldi. Her yer böyle yapsa adamlar batar
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OverClocK1ng 1 ay
Ne kadar aciz bir firma olduğu buradan anlaşılıyor...
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