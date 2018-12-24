ABD'de bu yıl 252 mobil uygulama geliştiricisi dolar milyoneri oldu

Yıllık olarak 76 milyar dolar ticaret hacmine ulaşan uygulama mağazaları artık kendi dolar milyonerlerini hatta milyarderlerini çıkarıyor. Bu yıl ABD'de toplam satışlara göre App Store mağazasında 164, Google Play mağazasında 88 geliştirici 1 milyon dolar barajını aştı.

Kendi kitlesini oluşturdu

Sensor Tower tarafından yapılan analize göre gelir açısından çok daha önde olan App Store bunu geliştiricilere de yansıtıyor. 2018 yılında 164 geliştirici 1 milyon dolar gelir barajını aştı. Geçen yıl bu rakam 143 idi.

Baraj olarak 1 milyon dolar açıklansa da sadece bir yıl içerisinde daha yüksek rakamlar elde edenler de var. Marvel Strike Force geliştiricisi FoxNext Games yaklaşık 15 milyon dolar toplamayı başardı.

Ayrıca Bkz.

"90’lı yılların klasik Lemmings oyunu mobile geldi"

Bu yıl oyun gelirlerinin biraz azaldığı anlaşılıyor. Geçen yıla göre oyun kategorisinden çıkan dolar milyonerlerinin oranı yüzde 10 azalmış. Fitness ve Sağlık kategorisi ise dolar milyonerlerinin yüzde 22’sini oluşturuyor. Oran geçen yıla göre iki kat artmış.

Google Play tarafında ise kitle çok kalabalık olmasına karşın ücretsiz yapımlar daha fazla ön planda olduğu için 1 milyon dolar sınırını geçenlerin sayısı 88 olmuş. Geçen yıl bu rakam 71 civarındaydı.

Mağazada oyun kategorisi dolar milyonerlerinin yüzde 65’ini barındırıyor. Geçen yıla göre fazla değişiklik yok. Diğer uygulama kategorileri de kendi oranlarını çok fazla arttıramamışlar.

Gelecek yıl 1 milyon dolar barajını geçen geliştiricilerin sayısında önemli bir artış bekleniyor zira uygulama gelirlerinin toplamda yüzde 40 artarak 122 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.