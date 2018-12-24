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ABD'de bu yıl 252 mobil uygulama geliştiricisi dolar milyoneri oldu

2018 yılında uygulama mağazalarında toplam 252 ABD'li geliştirici ilk kez 1 milyon dolar gelir barajını aştı. App Store mağazasında 164, Google Play mağazasında 88 geliştirici var.
4 ay
9,2b
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5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllık olarak 76 milyar dolar ticaret hacmine ulaşan uygulama mağazaları artık kendi dolar milyonerlerini hatta milyarderlerini çıkarıyor. Bu yıl ABD'de toplam satışlara göre App Store mağazasında 164, Google Play mağazasında 88 geliştirici 1 milyon dolar barajını aştı.

Kendi kitlesini oluşturdu

Sensor Tower tarafından yapılan analize göre gelir açısından çok daha önde olan App Store bunu geliştiricilere de yansıtıyor. 2018 yılında 164 geliştirici 1 milyon dolar gelir barajını aştı. Geçen yıl bu rakam 143 idi.

Baraj olarak 1 milyon dolar açıklansa da sadece bir yıl içerisinde daha yüksek rakamlar elde edenler de var. Marvel Strike Force geliştiricisi FoxNext Games yaklaşık 15 milyon dolar toplamayı başardı.

Ayrıca Bkz. "90’lı yılların klasik Lemmings oyunu mobile geldi"

Bu yıl oyun gelirlerinin biraz azaldığı anlaşılıyor. Geçen yıla göre oyun kategorisinden çıkan dolar milyonerlerinin oranı yüzde 10 azalmış. Fitness ve Sağlık kategorisi ise dolar milyonerlerinin yüzde 22’sini oluşturuyor. Oran geçen yıla göre iki kat artmış.

Google Play tarafında ise kitle çok kalabalık olmasına karşın ücretsiz yapımlar daha fazla ön planda olduğu için 1 milyon dolar sınırını geçenlerin sayısı 88 olmuş. Geçen yıl bu rakam 71 civarındaydı.

Mağazada oyun kategorisi dolar milyonerlerinin yüzde 65’ini barındırıyor. Geçen yıla göre fazla değişiklik yok. Diğer uygulama kategorileri de kendi oranlarını çok fazla arttıramamışlar.

Gelecek yıl 1 milyon dolar barajını geçen geliştiricilerin sayısında önemli bir artış bekleniyor zira uygulama gelirlerinin toplamda yüzde 40 artarak 122 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/164-App-Store-developers-had-their-first-1-million-year-in-2018-versus-88-that-did-so-on-Google-Play_id112184 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muroooo19 4 ay
Dün gece 10 civarı bu uygulama başladığı an Turkcell ile bütün bagimin kopacagini kensinlerine anlattım. Fahiş fiyata aldığım internetimi istersem kazık yapar üstüne oturrum size paylaşım bedeli vermem dedim. Bunu uygulamak isteyen yönetici kadroya şerefsiz kelimesini hırsız kelimesini kullanarak saydirdim. Yok efendim daha öyle bir bilgi bize gelmedi felan dendi. Bende Türkiye'nin en çok takip edilen siteleri yalan mı söylüyor dediğimde susuldu. Burdan Turkcell kullanan arkadaşlara tavsiyem arayın 532 yi güzel sinirinizi atın cidden iyi geliyor. Daha önce Türk Telekom da yapıyordum terapi gibi.
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Mesudum 4 ay
Grafik başlığındaki [code]United States[/code] bilgisini, bu rakamların oralardaki durumu belirtiyor diye anlayan sadece ben miyim?
Bunun dışındaki dünyada da pek âlâ kazananlar olabilir.
Orijinal makaleye bakamayacam şimdi

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DH Misafiri 4 ay
Yıllar önce 56 k bağlantı hizinda iternete baglaniyorduk
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uçankeko 4 ay
Bu taahhüt kurallarına aykırı değil mi? Taahhütü iptal edebilir miyiz?
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yorumculuklar 4 ay
Lakin parayı kazananlar yine 20th Century Fox, Marvel falan... Eski bağımsız geliştiricelere olan açık kapı kapanıyor gibi gözüküyor.
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