90’lı yılların klasik Lemmings oyunu mobile geldi

90’lı yılların bulmaca klasiklerinden olan Lemmings oyunu, Sony ve Sad Puppy ortaklığıyla mobil dünyaya kazandırıldı. Şirin dostlarımız yine birbirinden tehlikeli bölümlerde sağ salim çıkışa ulaşmaya çalışıyor.

Lemmings neler sunuyor?

Klasik oyunun atmosferini korumaya çalışan mobil versiyonda, birçok dünyaya bölümlerini geçerek hayat kazandırmaya çalışıyoruz. Belirli bir noktadan alana akmaya başlayan çok sayıda Lemming’i farklı araçlar kullanarak çıkışa yönlendiriyorsunuz.

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Araçların içerisinde düşmeyi yavaşlatan şemsiye, yukarıya ve aşağıya merdiven ördürme gibi seçenekler yer alıyor. Her bölümde bu araçları dikkatli bir şekilde kullanarak Lemming kaybetmemeye çalışıyorsunuz. 2 blok fazlası yükseklikten düşen Lemming ölüyor. Bölümü tamamlamak için belirli sayıda Lemming’i çıkışa götürmeniz gerek.

Bölümler içerisinde kazanabileceğiniz veya mağazadan satın alabileceğiniz yumurtalar içerisinden farklı türlerde Lemming çıkıyor. Bunların koleksiyonunu yapabiliyorsunuz. Ayrıca global olarak yarışabileceğiniz etkinlikler de bulunuyor.