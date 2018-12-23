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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

90’lı yılların klasik Lemmings oyunu mobile geldi

Şirin Lemming karakterlerini sağ salim çıkışa ulaştırdığınız klasik strateji ve bulmaca oyunu Lemmings mobile geldi. Mobil sürümde de aynı eğlence ve deneyim devam ediyor.
4 ay
8,6b
1
8
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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90’lı yılların bulmaca klasiklerinden olan Lemmings oyunu, Sony ve Sad Puppy ortaklığıyla mobil dünyaya kazandırıldı. Şirin dostlarımız yine birbirinden tehlikeli bölümlerde sağ salim çıkışa ulaşmaya çalışıyor.

Lemmings neler sunuyor?

Klasik oyunun atmosferini korumaya çalışan mobil versiyonda, birçok dünyaya bölümlerini geçerek hayat kazandırmaya çalışıyoruz. Belirli bir noktadan alana akmaya başlayan çok sayıda Lemming’i farklı araçlar kullanarak çıkışa yönlendiriyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Angry Birds Dream Blast ön kayıtlara başladı"

Araçların içerisinde düşmeyi yavaşlatan şemsiye, yukarıya ve aşağıya merdiven ördürme gibi seçenekler yer alıyor. Her bölümde bu araçları dikkatli bir şekilde kullanarak Lemming kaybetmemeye çalışıyorsunuz. 2 blok fazlası yükseklikten düşen Lemming ölüyor. Bölümü tamamlamak için belirli sayıda Lemming’i çıkışa götürmeniz gerek.

Bölümler içerisinde kazanabileceğiniz veya mağazadan satın alabileceğiniz yumurtalar içerisinden farklı türlerde Lemming çıkıyor. Bunların koleksiyonunu yapabiliyorsunuz. Ayrıca global olarak yarışabileceğiniz etkinlikler de bulunuyor.

Lemmings: Google Play II App Store

 

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ali.kose 4 ay
Tek duygulanan ben değilim sanırım
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ouzqan 4 ay
Atari de ki olimpiyat oyunları da gelsin.
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Morthor 4 ay
486DX PC'm aklıma geldi. Hey gidi...
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rwo 4 ay
lemmings güzel oyundur ama telefonda oynamak için biraz komplekstir oyunu telefoda oynanacak şekilde basite indirgedilersede tadı kalmaz deneyip görücez.
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_köle_ 4 ay
90 lı yıllardan gelmesi gereken asıl oyun "incredible machine" oyunudur.
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Rouvax 4 ay
94-95 falan olsa gerek oynadığımı hatırlıyorum çok sevimliydi oynamayanlara tavsiye ederim.
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sierratr1 4 ay
Eşimin ps1 de hediye ettiği ilk oyundu. İleriki seviyelerde iyice zorlaşıyor.
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Seyrim 4 ay
Süper bir oyundur.. Eskiler hatırlar..
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