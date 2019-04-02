Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD’de istenmeyen reklam çağrılarına 460 bin dolar tazminat cezası verildi

ABD’de istemediği halde alışveriş yaptığı mobilya mağazasından yüzlerce çağrı gelen müşteri soluğu mahkemede aldı. Mahkeme toplamda 459 bin dolar para cezasına hükmetti.
1 ay
1,9b
1
2
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mağazaların, internet sitelerinin veya sayısız işletmenin hemen her gün bir çağrısını veya mesajını alıyoruz. Çıkarılan yasalar, yapılan şikayetler pek de etkisini göstermiyor zira biri biterken diğeri başlıyor. ABD’de bu konuda önemli bir karar çıktı.

Önemli karar

2015 yılında Conn mobilya mağazaları zincirinden taksitle ürün alan Veronica Davis, yaklaşık 1 ay sonra firma tarafından aranmaya başladı. Aramalar Davis’in taksit ödemelerinin olduğu dönemler içerisinde gerçekleşiyordu.

Ayrıca Bkz. "Driveclub sunucuları 2020 yılında kapanıyor"

2 yıl boyunca otomatik aramalar devam etti ve 2017 yılında taksitlerin bitmesi ile Davis firmaya artık çağrı almak istemediğini kanuni şartlar altında bildirdi. Ne olduysa bu tarihten itibaren oldu zira aynı mağazadan çağrılar çığ gelmeye başladı.

Bazı günler müşterinin 10’den fazla çağrı aldığı ifade ediliyor. Toplamda 306 çağrı alan Davis konuyu yargıya intikal ettirmeye karar verdi ve dava açtı. Yaklaşık 1 yıl süren dava sonucunda da Conn firması ülkedeki Telefon Tüketici Koruma Kanununa aykırı hareketten usulsüz her çağrı başına 1500$ olmak üzere toplamda 459 bin dolarlık tazminat cezasına çarptırıldı.

Mahkeme 30 günlük süre içerisinde cezanın davacıya ödenmesi konusunda karar aldı ancak Conn zinciri konuyu bir üst mahkemeye götürmüş durumda. Net karar bundan sonra belli olacak. Bununla birlikte istenmeyen reklam çağrıları konusunda mahkeme kararı büyük önem taşıyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/03/woman-459k-spammed-with-over-300-robocalls/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
abraxsas 1 ay
Üst mahkeme kararını da buradan öğrenmek isteriz. Bir haber yapılıyor, sonucunu da bilmek lazım o zaman.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Emsal karar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Yeni Ford Puma'dan ilk resmi görsel geldi: Bu yıl satışa sunulacak 1 ay Gmail'e e-posta zamanlama özelliği geldi 1 ay PlayStation Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Yiğit’e önemli görev 1 ay Müzik sektörü gelirlerinin yarısı çevrim içi müzik sistemlerine gitti 1 ay Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş Asus ZenFone 6Z ortaya çıktı 1 ay 2020 iPhone modellerinin ekran boyutları sızdırıldı 1 ay Avengers: Endgame ön satışları bilet sitelerini çökertti 1 ay Apple News Plus servisine ilk 48 saatte 200 bin kişi abone oldu 1 ay Google Plus son kullanıcıya kapandı 1 ay 2019 Ford Kuga resmen tanıtıldı: Daha hafif ve daha sportif 1 ay 2019 Ford Tourneo Custom'ın hibrit versiyonu tanıtıldı 1 ay NASA, Europa görevi uydusunun anten testini yapıyor 1 ay Kan testleri preeklampsinin teşhisini erkenden yapabilecek 1 ay Hindistan’ın uzayda yok ettiği uydu, ISS için tehdit oluşturabilir 1 ay Otomotiv sektöründen gelen en yaratıcı 1 Nisan şakaları (2019) 1 ay Skype Android uygulamasındaki hata çağrıların otomatik cevaplanmasına sebep oldu 1 ay AnTuTu en performanslı Android telefonlar listesini Mart ayı için güncelledi 1 ay Uygun fiyat, uygun performans? "Steelseries Rival 105 incelemesi" 1 ay Microsoft Surface Book 2 serisini 8. nesil Intel işlemcilerle yeniledi 1 ay Türk pilotların ve teknik ekibin F-35 eğitimleri durduruldu 1 ay GÖRÜNTÜLENEN ABD’de istenmeyen reklam çağrılarına 460 bin dolar tazminat cezası verildi Sonraki Rus yapımı Pantsir-ME'nin basın lansmanına katıldık 1 ay Facebook, platformda haberleri yayınlanan içerik üreticilerine para ödeyebilir 1 ay Markaların birbirinden yaratıcı 1 Nisan şakaları 1 ay LG V50 ThinQ 5G’nin fiyatı ve çıkış tarih belli oldu 1 ay Samsung Galaxy Note 10'un iki farklı modeli olacak 1 ay Bitcoin sıçrama yaptı umutlar yeşerdi 1 ay Sır vermeyeceğiz diyen Avengers: Endgame filminden her şeyi açık eden fragman (spoiler içerir) 1 ay NASA ve MIT uçuş sırasında şeklini değiştirebilen uçak kanadı geliştiriyor 1 ay Google yılda 50 milyar uygulamayı tarıyor 1 ay Valve Index sanal gerçeklik kaskı detaylanıyor 1 ay Dünyanın en uzun elektrikli otobüsü tanıtıldı! Kolombiya'daki Metrobüs hattında kullanılacak 1 ay Nokia X71 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay Tinder, genç kullanıcılara hitap edebilmek için yeni ürün müdürünü işe aldı 1 ay Samsung Galaxy S10 5G'nin fiyatı belli oldu 1 ay Call of Duty'nin battle royale modu 1 ay ücretsiz 1 ay Domain Kayıt Ederken Aklınızda Bulunması Gereken Altın Kurallar 1 ay Ünlü isimlerin Apple kimliklerini dolandıran kişi hapis cezası aldı 1 ay 2019 Toyota Yaris Hatchback tanıtıldı 1 ay 2019 iPhone modelleri kablosuz ters şarj özelliğiyle gelecek 1 ay Bir kara deliğin çekilmiş ilk fotoğrafını görmeye çok yakınız Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim