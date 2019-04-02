ABD’de istenmeyen reklam çağrılarına 460 bin dolar tazminat cezası verildi

Mağazaların, internet sitelerinin veya sayısız işletmenin hemen her gün bir çağrısını veya mesajını alıyoruz. Çıkarılan yasalar, yapılan şikayetler pek de etkisini göstermiyor zira biri biterken diğeri başlıyor. ABD’de bu konuda önemli bir karar çıktı.

Önemli karar

2015 yılında Conn mobilya mağazaları zincirinden taksitle ürün alan Veronica Davis, yaklaşık 1 ay sonra firma tarafından aranmaya başladı. Aramalar Davis’in taksit ödemelerinin olduğu dönemler içerisinde gerçekleşiyordu.

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2 yıl boyunca otomatik aramalar devam etti ve 2017 yılında taksitlerin bitmesi ile Davis firmaya artık çağrı almak istemediğini kanuni şartlar altında bildirdi. Ne olduysa bu tarihten itibaren oldu zira aynı mağazadan çağrılar çığ gelmeye başladı.

Bazı günler müşterinin 10’den fazla çağrı aldığı ifade ediliyor. Toplamda 306 çağrı alan Davis konuyu yargıya intikal ettirmeye karar verdi ve dava açtı. Yaklaşık 1 yıl süren dava sonucunda da Conn firması ülkedeki Telefon Tüketici Koruma Kanununa aykırı hareketten usulsüz her çağrı başına 1500$ olmak üzere toplamda 459 bin dolarlık tazminat cezasına çarptırıldı.

Mahkeme 30 günlük süre içerisinde cezanın davacıya ödenmesi konusunda karar aldı ancak Conn zinciri konuyu bir üst mahkemeye götürmüş durumda. Net karar bundan sonra belli olacak. Bununla birlikte istenmeyen reklam çağrıları konusunda mahkeme kararı büyük önem taşıyor.