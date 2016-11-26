ABD donanmasının 4 milyar dolarlık yeni destroyeri yine bozuldu

ABD donanmasının şimdiye kadar ki en pahalı ve en gelişmiş destroyeri olan USS Zumwalt, başarılarından çok sıkıntılarıyla gündemde. Kara bulutlar yeni canavarın başından bir türlü dağılmıyor.

Vietnam savaşında büyük başarı kazanan ve donanmanın en genç komutanı ünvanına sahip Elmo Zumwalt’in adının verildiği yeni destroyerin inşasına 2008 yılında başlandı. 2013 yılında yapımım tamamlanan gemi, 2014 yılında da suya indirildi. Geminin testleri ise geçen yılın sonlarında başladı.

Toplam Maliyeti 4 Milyar Doların Üstünde

Keskin hatları sayesinde radara yakalanmayan destroyer, 100km uzağı vurabilen güdümlü mermiler kullanıyor. Destroyer saatte 62km hıza ulaşabiliyor. Zumwalt’in toplam maliyeti 4.4 milyar dolara yaklaşıyor.

USS Zumwalt testlere başladığı günden bu yana talihsizlikler yaşıyor. Eylül ayında motorlardaki su sızıntısı nedeniyle test sürüşünü yarıda bırakan gemi, Ekim ayındaki denemelerde de itiş ekipmanlarında yaşanan arıza nedeniyle yine yolculuğunu tamamlayamadı.

Tam arıza giderildi derken bu kez maliyeti 1 milyon dolara yaklaşan güdümlü mermi için cephane alımı yapılmayacağı açıklandı. Geminin büyük maliyeti zaten donanmanın bütçesini zorluyordu ve güdümlü mermiler için bütçe kalmamıştı. Daha sonra 22 adet olarak verilen siparişin toplamda 3’e düşürüldüğü duyuruldu. Bu 3 geminin maliyeti bile 22 milyar doları bulacak.

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Son olarak ise geminin San Diego’daki üçüncü filoya katılmak için yola çıkmasından sonra yine motorlarda arıza meydana geldi ve Panama Kanalı’nda yolculuğunu tamamlamak zorunda kaldı. Tamirat sürecinin ne kadar süreceği ise henüz netleşmedi. USS Zumwalt’in 2018 yılında donanmada göreve başlaması bekleniyor.