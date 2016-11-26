ABD donanmasının 4 milyar dolarlık yeni destroyeri yine bozuldu

ABD donanmasının şimdiye kadar ki en pahalı ve en gelişmiş destroyeri olan USS Zumwalt, başarılarından çok sıkıntılarıyla gündemde. Kara bulutlar yeni canavarın başından bir türlü dağılmıyor.
Vietnam savaşında büyük başarı kazanan ve donanmanın en genç komutanı ünvanına sahip Elmo Zumwalt’in adının verildiği yeni destroyerin inşasına 2008 yılında başlandı. 2013 yılında yapımım tamamlanan gemi, 2014 yılında da suya indirildi. Geminin testleri ise geçen yılın sonlarında başladı.
Toplam Maliyeti 4 Milyar Doların Üstünde
Keskin hatları sayesinde radara yakalanmayan destroyer, 100km uzağı vurabilen güdümlü mermiler kullanıyor. Destroyer saatte 62km hıza ulaşabiliyor. Zumwalt’in toplam maliyeti 4.4 milyar dolara yaklaşıyor.
USS Zumwalt testlere başladığı günden bu yana talihsizlikler yaşıyor. Eylül ayında motorlardaki su sızıntısı nedeniyle test sürüşünü yarıda bırakan gemi, Ekim ayındaki denemelerde de itiş ekipmanlarında yaşanan arıza nedeniyle yine yolculuğunu tamamlayamadı.
Tam arıza giderildi derken bu kez maliyeti 1 milyon dolara yaklaşan güdümlü mermi için cephane alımı yapılmayacağı açıklandı. Geminin büyük maliyeti zaten donanmanın bütçesini zorluyordu ve güdümlü mermiler için bütçe kalmamıştı. Daha sonra 22 adet olarak verilen siparişin toplamda 3’e düşürüldüğü duyuruldu. Bu 3 geminin maliyeti bile 22 milyar doları bulacak.Ayrıca Bkz. "Snapdragon 830 sürpriz yapabilir"
Son olarak ise geminin San Diego’daki üçüncü filoya katılmak için yola çıkmasından sonra yine motorlarda arıza meydana geldi ve Panama Kanalı’nda yolculuğunu tamamlamak zorunda kaldı. Tamirat sürecinin ne kadar süreceği ise henüz netleşmedi. USS Zumwalt’in 2018 yılında donanmada göreve başlaması bekleniyor.
https://www.engadget.com/2016/11/24/the-navys-4-billion-stealth-destroyer-has-malfunctioned-again/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kafaya çok takmayın, mars’a robot indiren ülke bu problemleride çok rahat çözer.
Zaten hızın pek bir önemi kalmadı. Bir iki ülke hariç hiç kimse düzenli ordu savaşı yapmaz artık, gerilla savaşı daha çok öne çıkıyor. Gerilla savaşında ise alçak irtifa ve (ister ikmal ister silah) yük kapasitesi öne çıkıyor. Zaten bu yüzden Amerika tek tip savaş uçağına geçiyor (yani hava kuvvetlerine ayrı, deniz kuvvetlerine ayrı, kara kuvvetlerine ayrı uçak tipi olmayacak). Çok talep görmemesine rağmen Harrier'ların tutulması da bu yüzden, çünkü yeterli derecede düşük hızla, alçak irtifada yüksek silah yükü ile uçabiliyor. Ayrıca, (benim düşüncem) dünya savaşları çapında bir savaş çıkarsa (Allah korusun) ne tanka ne topa ne de uçağa ihtiyaç olacak, konvansiyonel füze sistemleri ile savaşın büyük bir kısmı geçilir.
Benim gelecek uçuş sistemleri hakkındaki ön görüm, özellikle yakıt sıkıntısı başladığında, düşük yakıt tüketimli pervaneli, yüksek teknoloji savaş uçakları ön plana çıkabilir (bir nevi eskiye dönüş) ki, zaten drone tipi savaş uçakları düşük silah yükü ile bile olsa ortalıklarda gezmeye başladı.
bakın tarihe bu hep olmuştur
ırak adganistanda bu adamlar ne arıyor ? koca donanma ne taşıyor insanların farklı ihtiyaçları için büyük paralar dönüyor bu dünyada
işin garibi son 50 yıldır müslümanların yaşadığı yerlerde hep iç karışıklar (darbeler etnik ve siyasi sorunlar tabi terör ekonomik olarak ta hep bocalayan ülkeler ) götü boklu fransa daha bir kaç yıl önce kaddafiyi devirdiğinde libyaya çöküpte petrolü yutmadı mı?
Buna dünyada geleceğe karşılıklı hazırlıklı olmak ve ileriyi düşünmek deniyor. Günümüz siyasetçilerinden farklı olarak günü kurtarmak amaçlı yapılmıyor. 4 Milyar dolardan bahsediliyor bir zahmet her şeye karşılıklı olsun.
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