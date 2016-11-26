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ABD donanmasının 4 milyar dolarlık yeni destroyeri yine bozuldu

Bir süre önce bütçe yetersizliği nedeniyle güdümlü mermilerinden vazgeçmek zorunda kalan USS Zumwalt, denize indiği günden bu yanan çeşitli problemlerle boğuşuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD donanmasının şimdiye kadar ki en pahalı ve en gelişmiş destroyeri olan USS Zumwalt, başarılarından çok sıkıntılarıyla gündemde. Kara bulutlar yeni canavarın başından bir türlü dağılmıyor.

Vietnam savaşında büyük başarı kazanan ve donanmanın en genç komutanı ünvanına sahip Elmo Zumwalt’in adının verildiği yeni destroyerin inşasına 2008 yılında başlandı. 2013 yılında yapımım tamamlanan gemi, 2014 yılında da suya indirildi. Geminin testleri ise geçen yılın sonlarında başladı.

Toplam Maliyeti 4 Milyar Doların Üstünde

Keskin hatları sayesinde radara yakalanmayan destroyer, 100km uzağı vurabilen güdümlü mermiler kullanıyor. Destroyer saatte 62km hıza ulaşabiliyor. Zumwalt’in toplam maliyeti 4.4 milyar dolara yaklaşıyor.

USS Zumwalt testlere başladığı günden bu yana talihsizlikler yaşıyor. Eylül ayında motorlardaki su sızıntısı nedeniyle test sürüşünü yarıda bırakan gemi, Ekim ayındaki denemelerde de itiş ekipmanlarında yaşanan arıza nedeniyle yine yolculuğunu tamamlayamadı.

Tam arıza giderildi derken bu kez maliyeti 1 milyon dolara yaklaşan güdümlü mermi için cephane alımı yapılmayacağı açıklandı. Geminin büyük maliyeti zaten donanmanın bütçesini zorluyordu ve güdümlü mermiler için bütçe kalmamıştı. Daha sonra 22 adet olarak verilen siparişin toplamda 3’e düşürüldüğü duyuruldu. Bu 3 geminin maliyeti bile 22 milyar doları bulacak.

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Son olarak ise geminin San Diego’daki üçüncü filoya katılmak için yola çıkmasından sonra yine motorlarda arıza meydana geldi ve Panama Kanalı’nda yolculuğunu tamamlamak zorunda kaldı. Tamirat sürecinin ne kadar süreceği ise henüz netleşmedi. USS Zumwalt’in 2018 yılında donanmada göreve başlaması bekleniyor. 

 

https://www.engadget.com/2016/11/24/the-navys-4-billion-stealth-destroyer-has-malfunctioned-again/ Yorum Yaz
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TIMERIDER 3 yıl en beğenilen
amerika bunları yaparken kendine kendi gibi bir düşman çıkacakmış gibi hesaplayıp yapıyor.Bunun yerine 5 tane normal destroyer yapsaydı o beşinin yaptığı işi tek başınamı yapacak ? sonuçta eli kaleşnikoflu teröristlrle savaşacak.Bence bunlar aşırı korku ve paranoya alametleri.
amerika bunları yaparken kendine kendi gibi bir düşman çıkacakmış gibi hesaplayıp yapıyor.Bunun yerine 5 tane normal destroyer yapsaydı o beşinin yaptığı işi te...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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atilasat 3 yıl
dünya ne iğrenç bir yer değil mi? 15 bin lira kredi borcumu 2 senedir ödeyemedim. 4 milyar doların insanlığın hayrına kullanmayıp ölüm makinesine yatıran zihniyete lanet olsun
dünya ne iğrenç bir yer değil mi? 15 bin lira kredi borcumu 2 senedir ödeyemedim. 4 milyar doların insanlığın hayrına kullanmayıp ölüm makinesine yatıran zihniy...
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Patren 3 yıl
Ahahahahaha yazikla bu gemiye resmen dislamislar ordudan satsalarda kurtursunlar
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Bluflame 3 yıl
çok gelişmiş ve kompleks bir sistem, ufak problemler olmasi normaldir, üretim işi böyledir, bizim milgem’in de çok eksikleri vardı, zamanla düzeltildi.
kafaya çok takmayın, mars’a robot indiren ülke bu problemleride çok rahat çözer.
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monster34 3 yıl
Biz de olsa, uçağa ceza verirlerdi :)
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interwap 3 yıl
Kürdanım kırılsa daha çok üzülürüm.
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atilasat 3 yıl
dünya ne iğrenç bir yer değil mi? 15 bin lira kredi borcumu 2 senedir ödeyemedim. 4 milyar doların insanlığın hayrına kullanmayıp ölüm makinesine yatıran zihniyete lanet olsun
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darkaura 3 yıl
f35 projesindede benzer sorunlar yasaniyor. iki projeninde handikapi stealth. radara yakalanmamak icin uygulanan stealth teknolojileri aracin maliyetini firlattigi gibi klasik eski tip araclarin performansini tam olarak vermesine mani oluyor. zumwalt'a yoneltilen en buyuk elestiri icinde yeterli alan ve kapasite bulunmamasi. keza f35inde stealht teknolojisini cikarirsaniz ne hiz nede manevra olarak f16 ya bile denk olamiyor.
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lterlemez 2 yıl darkaura
darkaura

f35 projesindede benzer sorunlar yasaniyor. iki projeninde handikapi stealth. radara yakalanmamak icin uygulanan stealth teknolojileri aracin maliyetini firlattigi gibi klasik eski tip araclarin performansini tam olarak vermesine mani oluyor. zumwalt'a yoneltilen en buyuk elestiri icinde yeterli alan ve kapasite bulunmamasi. keza f35inde stealht teknolojisini cikarirsaniz ne hiz nede manevra olarak f16 ya bile denk olamiyor.

Zaten hızın pek bir önemi kalmadı. Bir iki ülke hariç hiç kimse düzenli ordu savaşı yapmaz artık, gerilla savaşı daha çok öne çıkıyor. Gerilla savaşında ise alçak irtifa ve (ister ikmal ister silah) yük kapasitesi öne çıkıyor. Zaten bu yüzden Amerika tek tip savaş uçağına geçiyor (yani hava kuvvetlerine ayrı, deniz kuvvetlerine ayrı, kara kuvvetlerine ayrı uçak tipi olmayacak). Çok talep görmemesine rağmen Harrier'ların tutulması da bu yüzden, çünkü yeterli derecede düşük hızla, alçak irtifada yüksek silah yükü ile uçabiliyor. Ayrıca, (benim düşüncem) dünya savaşları çapında bir savaş çıkarsa (Allah korusun) ne tanka ne topa ne de uçağa ihtiyaç olacak, konvansiyonel füze sistemleri ile savaşın büyük bir kısmı geçilir.

Benim gelecek uçuş sistemleri hakkındaki ön görüm, özellikle yakıt sıkıntısı başladığında, düşük yakıt tüketimli pervaneli, yüksek teknoloji savaş uçakları ön plana çıkabilir (bir nevi eskiye dönüş) ki, zaten drone tipi savaş uçakları düşük silah yükü ile bile olsa ortalıklarda gezmeye başladı.
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hector_1990 3 yıl
adamlar yeni silahlar yapıyor tabi herbiri ayrı maliyet ve birilerini kaşımaları lazım bu maliyetleri onlardan çıkarmaları lazım
bakın tarihe bu hep olmuştur
ırak adganistanda bu adamlar ne arıyor ? koca donanma ne taşıyor insanların farklı ihtiyaçları için büyük paralar dönüyor bu dünyada
işin garibi son 50 yıldır müslümanların yaşadığı yerlerde hep iç karışıklar (darbeler etnik ve siyasi sorunlar tabi terör ekonomik olarak ta hep bocalayan ülkeler ) götü boklu fransa daha bir kaç yıl önce kaddafiyi devirdiğinde libyaya çöküpte petrolü yutmadı mı?
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SEO-Uzmanı 3 yıl
gemi ters dönmüş gibi duruyor, onun için böyle olmuş :)
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BekirHan 3 yıl
Şimdi komik olan bizim insanımızın sadece böyle başarısızlıklardan mutlu olmayı biliyor olması ama adamların bizden farkı bu başarısızlıklarından ders alıp dahada gelişmeleri... Bilgi-birikimiv(know how dedikleri hede) denilen şey böyle üretiliyor ki gemiden, toptan tüfekten çok daha değerli. Çünkü her alana uyarlanabiliyor.
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aspirin_00 3 yıl
yüzen üçgen olmuş özeti :D
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TIMERIDER 3 yıl en beğenilen
amerika bunları yaparken kendine kendi gibi bir düşman çıkacakmış gibi hesaplayıp yapıyor.Bunun yerine 5 tane normal destroyer yapsaydı o beşinin yaptığı işi tek başınamı yapacak ? sonuçta eli kaleşnikoflu teröristlrle savaşacak.Bence bunlar aşırı korku ve paranoya alametleri.
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hikmet548 3 yıl TIMERIDER
TIMERIDER

amerika bunları yaparken kendine kendi gibi bir düşman çıkacakmış gibi hesaplayıp yapıyor.Bunun yerine 5 tane normal destroyer yapsaydı o beşinin yaptığı işi tek başınamı yapacak ? sonuçta eli kaleşnikoflu teröristlrle savaşacak.Bence bunlar aşırı korku ve paranoya alametleri.

Buna dünyada geleceğe karşılıklı hazırlıklı olmak ve ileriyi düşünmek deniyor. Günümüz siyasetçilerinden farklı olarak günü kurtarmak amaçlı yapılmıyor. 4 Milyar dolardan bahsediliyor bir zahmet her şeye karşılıklı olsun.
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