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Snapdragon 830 sürpriz yapabilir

Akıllı telefon dünyası gelecek yıl Snapdragon 835 için hazırlanırken, Qualcomm sürpriz bir oyuncuyu daha oyuna alabilir. Snapdragon 830 yonga seti yeniden gündemde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm’un gelecek yıl için Snapdragon 835 yonga setini duyurması ile birlikte Snapdragon 830 isimlendirmesinin atlandığı şeklinde kanaat oluşmuştu. Bununla birlikte yılın ikinci yarısında ilginç bir sürprizle karşılaşabiliriz.

Snapdragon 830 Geliyor

Sektörden gelen bilgilere göre 10nm üretim sürecindeki Snapdragon 830 yılın ikinci yarısı için hazırlanıyor. Aynı Snapdragon 835 yonga setinde olduğu gibi daha gelişmiş Kryo 200 çekirdeklerini kullanacak olan modelin bazı kırpmalar ile geleceği ifade ediliyor.

Kaynaklar yonga setinde 6 veya 8 çekirdek olacağını ifade ediyor ancak 6 çekirdek ihtimali daha ağır basıyor. 2 adet Kryo 200 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinin yanına Areno 519 grafik birimi ekleniyor. Biz bu dizilimi Snapdragon 810 ve Snapdragon 808 yonga setleri döneminde de görmüştük.

Abisine göre performansı düşürülen Snapdragon 830 yonga seti haliyle enerji tüketiminde de abisinden cimri olacak. Yeni yonga seti amiral gemi seviyesinin biraz altında yer alacak ve yıl sonunda bazı önemli üst seviye akıllı telefonlarda kendisine yer bulacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8, Snapdragon 835 yonga seti ile geliyor"

Diğer bir kesinti ise modem tarafında bizi bekliyor. 1Gbps teorik indirme hızlarına ulaşan LTE Cat. 16 modem yerine 600Mbps hızlarına ulaşan LTE Cat. 12 modem tercih edilmiş. Böylece maliyetler de biraz daha aşağı çekilmiş oluyor.

Qualcomm’un neden böyle bir tercih yaptığı merak konusu. Snapdragon 820 yonga setinden 2+2 diziliminden Snapdragon 835 yonga setindeki 4+4 dizilime geçiş elbette yoğun yüklerde enerji tüketimini arttıracak ve ısınmayı da tetikleyecektir. Firmanın bunda bir tedirginliği mi var yoksa biraz daha düşük enerji tüketimi tercih edecek üreticiler için mi tasarlandı şimdilik belirsiz. 

 

http://wccftech.com/qualcomm-snapdragon-830-specifications-exist/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MobileWccftech+%28Mobile+–+WCCFtech%29 Yorum Yaz
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turyunus 3 yıl en beğenilen
Başladık yine çekirdek çitlemeye
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underlater 2 yıl
Uydu üzerinden izlenen 4K kanal için 25 Mbit hız yeterli oluyorsa zaten bizim için maksimum 50 mbit bile fazla gelecektir. Telefon üzerinden download yapsak bile bu hız gayet yeterli.
Ayrıca biz 1 gbit hızla servis sağlayıcıya bağlansak ne olur? Servis sağlayıcı bize bu hızı gerçekten sağlayabilecek mi ki? Şu an kullandığımız sistemde bile maksimum hıza ulaşamıyorken!...
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DallasPage 3 yıl
Neden boyle bir tercih yapildigi merak konusu nedir aga?
Telefonun hafızalarının yazma hızları 1gbps indirme hizini destekleyemediginden olabilir mi acaba? Ya da 600un gayet yeterli olmasi olabilir mi?
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umtkrhn 3 yıl
Ben her zaman çok çekirdekten yana oldum, androidde multitasking deneyimi için şart olduğunu düşünüyorum, 10 nm ve özelleştirilmiş kryo cpu ile 8 çekirdekten ben çok umutluyum, bekleyip görelim, tabi aynı heyecan s810 içinde yaşamıştım, o acı senaryodan qualcomm ders çıkardığını düşünüyorum.
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V4LKyR 3 yıl
Yeni 808 olmuş işte. 835 de yeni 810. Aynı basit taktik.
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FlyingUnderpants 3 yıl
Bir baska iyi gelisme de, 2017'nin cipleri Bluetooth 5 ile gelecek. Daha az enerji tuketimi, daha uzun mesafe, daha cok veri transferi.
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Cihat__ 3 yıl
Htc için yaptılar sanırım
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kadirirdem 3 yıl
çekirdeği artıkların da performans ve ısının sapıttıklarını gördükleri halde hala aynı nane'yi yemeye çalışıyorlar.
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SONEKTRA 3 yıl
Yeni işlemci çöp olacak rez alın.
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turyunus 3 yıl en beğenilen
Başladık yine çekirdek çitlemeye
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