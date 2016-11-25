Snapdragon 830 sürpriz yapabilir

Qualcomm’un gelecek yıl için Snapdragon 835 yonga setini duyurması ile birlikte Snapdragon 830 isimlendirmesinin atlandığı şeklinde kanaat oluşmuştu. Bununla birlikte yılın ikinci yarısında ilginç bir sürprizle karşılaşabiliriz.

Snapdragon 830 Geliyor

Sektörden gelen bilgilere göre 10nm üretim sürecindeki Snapdragon 830 yılın ikinci yarısı için hazırlanıyor. Aynı Snapdragon 835 yonga setinde olduğu gibi daha gelişmiş Kryo 200 çekirdeklerini kullanacak olan modelin bazı kırpmalar ile geleceği ifade ediliyor.

Kaynaklar yonga setinde 6 veya 8 çekirdek olacağını ifade ediyor ancak 6 çekirdek ihtimali daha ağır basıyor. 2 adet Kryo 200 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinin yanına Areno 519 grafik birimi ekleniyor. Biz bu dizilimi Snapdragon 810 ve Snapdragon 808 yonga setleri döneminde de görmüştük.

Abisine göre performansı düşürülen Snapdragon 830 yonga seti haliyle enerji tüketiminde de abisinden cimri olacak. Yeni yonga seti amiral gemi seviyesinin biraz altında yer alacak ve yıl sonunda bazı önemli üst seviye akıllı telefonlarda kendisine yer bulacak.

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Diğer bir kesinti ise modem tarafında bizi bekliyor. 1Gbps teorik indirme hızlarına ulaşan LTE Cat. 16 modem yerine 600Mbps hızlarına ulaşan LTE Cat. 12 modem tercih edilmiş. Böylece maliyetler de biraz daha aşağı çekilmiş oluyor.

Qualcomm’un neden böyle bir tercih yaptığı merak konusu. Snapdragon 820 yonga setinden 2+2 diziliminden Snapdragon 835 yonga setindeki 4+4 dizilime geçiş elbette yoğun yüklerde enerji tüketimini arttıracak ve ısınmayı da tetikleyecektir. Firmanın bunda bir tedirginliği mi var yoksa biraz daha düşük enerji tüketimi tercih edecek üreticiler için mi tasarlandı şimdilik belirsiz.