ABD hükümetine ait web sitesine saldıran hackerlar 75 bin kişinin verilerini çaldı

Hassas veriler hackerların elinde
Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre sigorta acenteleri ve diğar aracı kurumların; kişilerin sağlık planlarını kaydetmek için kullandığı FFE sisteminde 13 Ekim tarihinde anormal faaliyetler tespit edildi. 16 Ekim'de saldırı doğrulanırken hackerların FFE üzerinden sızarak healthcare.gov'daki verileri çalmayı başardığı belirtildi. Yani saldırı doğrudan web sitesini hedef almasa da web sitesi üzerinden önemli veriler hackerlar tarafından ele geçirilmişti.
Yetkililer hangi verilerin çalındığını tam olarak açıklamasa da FFE sisteminde kayıt için sigorta acenteleri, kendilerinden hizmet alan kişilere ait çok sayıda veriyi paylaşmak zorunda. Çalınan veriler arasında kredi veya banka kartı bilgilerinin yer alıp almadığı ise şu an için bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten yetkililer anormal faaliyetle ilişkilendirilen acebte ve aracı kurumların hesaplarının askıya alındığını ve FFE sisteminin 7 gün içinde yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.
https://www.ubergizmo.com/2018/10/healthcare-gov-system-breach-exposes-data-of-75000-people/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu iyi bir şey değil, AB GSYİH'sı altında 23,320,000,000 veya 23 milyar dolarlık borcundan sorumlu olacaklar.
tabii ki AB veya ABD, bunun için herhangi bir ceza görecekleri şansta hepsi aynıdır, bu da sıfırdır.
Bence bir devlet kurumunu cezalandıran hükümetler, yüzüne yumruk atmak gibidir.
Ancak bunun, obamacare'i ortadan kaldırmak için yenilenmiş bir itme için bir toparlanma çığlığı olarak hizmet edeceğini düşünüyorum VidMate AnyDesk mobdro.onl/