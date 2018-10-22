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ABD hükümetine ait web sitesine saldıran hackerlar 75 bin kişinin verilerini çaldı

ABD'de sigorta acenteleri ve aracı kurumların sağlık sigortasına kayıt için kullandığı sisteme saldıran hackerlar hükümete ait healthcare.gov adresine sızarak binlerce kişinin verisini çaldı.
7 ay
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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ABD hükümetine ait web sitesine saldıran hackerlar 75 bin kişinin verilerini çaldı
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Hastalara ait hassas bilgilerin yer aldığı tıbbi kayıtlar diğer verilere kıyasla hackerlar için ''daha kolay ulaşılabilir'' durumda. Bu da tıbbi kayıtlara yönelik siber saldırıların sayısının her geçen gün artmasına neden oluyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde ABD hükümetine ait healthcare.gov sitesi hackerların hedefi oldu. Sigorta acenteleri ve diğer aracı kurumların sağlık hizmetleri kayıtları için kullandığı web sitesine sızmayı başaran hackerlar 75 bin kişiye ait hassas verileri ele geçirdi.


Hassas veriler hackerların elinde 

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre sigorta acenteleri ve diğar aracı kurumların; kişilerin sağlık planlarını kaydetmek için kullandığı FFE sisteminde 13 Ekim tarihinde anormal faaliyetler tespit edildi. 16 Ekim'de saldırı doğrulanırken hackerların FFE üzerinden sızarak healthcare.gov'daki verileri çalmayı başardığı belirtildi. Yani saldırı doğrudan web sitesini hedef almasa da web sitesi üzerinden önemli veriler hackerlar tarafından ele geçirilmişti.


Yetkililer hangi verilerin çalındığını tam olarak açıklamasa da FFE sisteminde kayıt için sigorta acenteleri, kendilerinden hizmet alan kişilere ait çok sayıda veriyi paylaşmak zorunda. Çalınan veriler arasında kredi veya banka kartı bilgilerinin yer alıp almadığı ise şu an için bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten yetkililer anormal faaliyetle ilişkilendirilen acebte ve aracı kurumların hesaplarının askıya alındığını ve FFE sisteminin 7 gün içinde yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu. 


https://www.ubergizmo.com/2018/10/healthcare-gov-system-breach-exposes-data-of-75000-people/ Yorum Yaz
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Feyzuli 7 ay en beğenilen
Bizim e-devlete gidiyor aklım hep böyle şeyler duyunca. Adamlar 13 kuşak öncesine kadar hackler bizi.
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The Hollow 4 ay
Haberine rastlamıştım. Ayrıca, yetkililer SSL/TLS sertifika süreleri dolan 80'in üzerinde .gov domain'li siteyi de kapattı.
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joshbarnes 7 ay
8.750.000.000 veya 18.75 milyar dolar. medicare bütçesi yaklaşık 583 milyar civarındadır, bu yüzden bütçelerinin% 3,2'si olacaktır.
Bu iyi bir şey değil, AB GSYİH'sı altında 23,320,000,000 veya 23 milyar dolarlık borcundan sorumlu olacaklar.
tabii ki AB veya ABD, bunun için herhangi bir ceza görecekleri şansta hepsi aynıdır, bu da sıfırdır.
Bence bir devlet kurumunu cezalandıran hükümetler, yüzüne yumruk atmak gibidir.
Ancak bunun, obamacare'i ortadan kaldırmak için yenilenmiş bir itme için bir toparlanma çığlığı olarak hizmet edeceğini düşünüyorum VidMate AnyDesk mobdro.onl/
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ouzqan 7 ay
Amerika da bile bu kadar önlem varken adamlar girebiliyorsa demekki bizimkini kevgire çevirmişlerdir.
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WB 7 ay
Trump istifa!!!
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mavizaman 7 ay
vay anam vay amerika böyleyse...
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Feyzuli 7 ay en beğenilen
Bizim e-devlete gidiyor aklım hep böyle şeyler duyunca. Adamlar 13 kuşak öncesine kadar hackler bizi.
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