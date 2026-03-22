iPhone'larda açılması gereken 5 güvenlik özelliği

En güçlü koruma için Güvenlik Gecikmesi Gereksin seçeneğini Her Zaman olarak ayarlayın
2️⃣ iCloud için İleri Düzey Veri Koruma
iCloud İleri Düzey Veri Koruma nasıl açılır?
Ayarlar uygulamasını açın
Adınıza dokunun
iCloud'a dokunun
İleri Düzey Veri Koruma’ya dokunun
Kurulum adımlarını izleyin
3️⃣ Güvenlik Denetimi
iPhone Güvenlik Denetimi nasıl etkinleştirilir?
Ayarlar uygulamasına girin
Gizlilik ve Güvenlik'e dokunun
Güvenlik Denetimi'ne dokunun
Acil Sıfırlama veya Paylaşmayı ve Erişimi Yönetin’i seçin
4️⃣ Hassas İçerik Uyarısı
iPhone Hassas İçerik Uyarısı açma adımları
Ayarları açın
Gizlilik ve Güvenlik'e dokunun
Hassas İçerik Uyarısı'na dokunun
Açık konuma getirin
5️⃣ İki Faktörlü Kimlik Doğrulama
iPhone iki faktörlü kimlik doğrulamayı açma
Ayarlara girin
Adınıza dokunun
Giriş Yapma ve Güvenlik'e dokunun
İki Faktörlü Kimlik Doğrulama'nın açık olduğundan emin olun
Apple, iOS 26.4 güncellemesiyle Çalınan Aygıt Koruması’nı varsayılan olarak açık hale getirdi. Bununla birlikte Gizlilik ve Güvenlik altında “Arka Planda Güvenlik İyileştirmeleri yer alıyor ve bu güncellemeler otomatik olarak ya da elle yüklenebiliyor. Bu iki özelliğe ek olarak Apple Hesabı için iki adımlı doğrulamanın açık tutulması öneriliyor.
