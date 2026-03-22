iPhone'larda açılması gereken 5 güvenlik özelliği

Tam Boyutta Gör Apple, yeni iOS sürümleriyle uyumlu iPhone’lara güncelleme göndermenin yanı sıra eski iOS cihazları da güvenlik açıklarına karşı koruyor. Ayrıca iOS 26.4 sürümüyle birlikte arka planda güvenlik iyileştirmeleri sunmaya başladı. Cihazı güncel tutmak kadar, güvenlik özelliklerini bilip etkinleştirmekte de fayda var. İşte iPhone kullanıcılarının açması gereken 5 güvenlik özelliği:

Milyonlarca iPhone'u etkileyen bir güvenlik açığı tespit edildi 3 gün önce eklendi

1️⃣ Çalınan Aygıt Koruması

Tam Boyutta Gör Kontrol edilmesi gereken ilk özellik Çalınan Aygıt Koruması. Apple, birinin iPhone'unuzu çalması ve parolanızı da bilmesi gibi en kötü senaryo için bu özelliği geliştirdi. Apple Hesabı parolanızı veya cihaz parolanızı değiştirme gibi son derece hassas işlemleri, bu işlemler için parola alternatifi olmadan Face ID veya Touch ID gerektirerek engelliyor. Apple ayrıca, özelliğin iki faktörlü kimlik doğrulama, Bul uygulaması, cihaz parolası, biyometrik veriler ve Önemli Konumlar'a bağlı olduğunu söylüyor.

iPhone Çalınan Aygıt Koruması açma adımları

Ayarları açın Face ID ve Parola'ya dokunun Çalınan Aygıt Koruması'na dokunun Açık konuma getirin En güçlü koruma için Güvenlik Gecikmesi Gereksin seçeneğini Her Zaman olarak ayarlayın

2️⃣ iCloud için İleri Düzey Veri Koruma

Tam Boyutta Gör Apple iCloud için ileri düzey veri korumayı en yüksek bulut güvenliği seviyesi olarak tanımlıyor. Etkinleştirdiğinizde, güvenilir cihazlarınız daha fazla iCloud verisi için şifreleme anahtarlarını tutuyor. Apple, korunan bilgilere erişemeyeceğini söylüyor.

iCloud İleri Düzey Veri Koruma nasıl açılır?

Ayarlar uygulamasını açın Adınıza dokunun iCloud'a dokunun İleri Düzey Veri Koruma’ya dokunun Kurulum adımlarını izleyin

3️⃣ Güvenlik Denetimi

Tam Boyutta Gör Güvenlik Denetimi, Apple'ın en pratik güvenlik araçlarından biri. Veri paylaşımını hızlı bir şekilde durdurmanıza, kimin neye erişimi olduğunu incelemenize, hangi cihazların Apple Hesabınıza giriş yaptığını kontrol etmenize ve gizlilik izinlerini sıfırlamanıza olanak tanıyor. Bu özellik için iOS 16 ve üzeri sürümün yüklü olması ve Apple Hesabı için iki faktörlü kimlik doğrulamanın açık olması gerekiyor.

iPhone Güvenlik Denetimi nasıl etkinleştirilir?

Ayarlar uygulamasına girin Gizlilik ve Güvenlik'e dokunun Güvenlik Denetimi'ne dokunun Acil Sıfırlama veya Paylaşmayı ve Erişimi Yönetin’i seçin

4️⃣ Hassas İçerik Uyarısı

Tam Boyutta Gör Apple, hassas içerik uyarısı özelliğiyle iPhone'un çıplaklık içerebilecek görüntüleri göstermeden veya göndermeden önce sizi uyardığını ve bunun Mesajlar, AirDrop, FaceTime video mesajları ve Kişi Posterleri gibi yerlerde çalıştığını söylüyor. Ayrıca, Ekran Süresi aracılığıyla İletişim Güvenliği etkinleştirildiğinde çocuklar için otomatik olarak da açılabiliyor.

iPhone Hassas İçerik Uyarısı açma adımları

Ayarları açın Gizlilik ve Güvenlik'e dokunun Hassas İçerik Uyarısı'na dokunun Açık konuma getirin

5️⃣ İki Faktörlü Kimlik Doğrulama

Tam Boyutta Gör Bu, herhangi bir iPhone'daki en önemli korumalardan biri. Apple, iki faktörlü kimlik doğrulamanın, yeni bir cihazda veya tarayıcıda oturum açtığınızda doğrulama kodu gerektirerek hesabınıza yalnızca sizin erişebilmenizi sağlamaya yardımcı olduğunu söylüyor. İki adımlı doğrulama, Apple ekosistemindeki birçok güvenlik özelliği için de gerekli.

iPhone iki faktörlü kimlik doğrulamayı açma

Ayarlara girin Adınıza dokunun Giriş Yapma ve Güvenlik'e dokunun İki Faktörlü Kimlik Doğrulama'nın açık olduğundan emin olun

Apple, iOS 26.4 güncellemesiyle Çalınan Aygıt Koruması’nı varsayılan olarak açık hale getirdi. Bununla birlikte Gizlilik ve Güvenlik altında “Arka Planda Güvenlik İyileştirmeleri yer alıyor ve bu güncellemeler otomatik olarak ya da elle yüklenebiliyor. Bu iki özelliğe ek olarak Apple Hesabı için iki adımlı doğrulamanın açık tutulması öneriliyor.

