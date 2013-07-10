ABD istihbarat birimleri, deniz altındaki fiber altyapılarını da izliyor









ABD istihbarat birimlerinin PRISM adını verdiği program kapsamında Google, Apple gibi 9 internet devinin sunucularına erişim sağlayıp kullanıcı bilgilerini elde ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak yeni gelen haberler işin sadece sunucu tarafında kalmadığını gösteriyor.





Washington Post tarafından verilen habere göre ABD istihbarat birimleri, güvenli bir izleme yapabilmek adına, dünya ses ve internet iletişimini sağlayan deniz altındaki fiber altyapılarını işleten firmalarla pek çok özel anlaşma imzalamış durumda.





2003 yılında Global Crossing ile imzalanan Ağ Güvenlik Anlaşması gelecek on yıl için bir temel teşkil etti ve dünyanın erişim altyapısına yatırım yapan firmalar bu anlaşmaya dahil oldu. Anlaşma istihbarat birimlerinin izleme isteklerine çok hızlı ve en gizli şekilde cevap verilmesini kapsıyor. ABD bu işlemleri ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüğü konularda yapıyor.





Global Crossing 27 ülkede faaliyet gösteren bir altyapı firması ve ABD'de kurduğu ofise herhangi bir acil durum olduğunda 30 dakika içerisinde federaller ulaşabiliyor ve bilgi alabiliyor. Birimlerin muazzam büyüklükteki veri akışlarına erişmesi için anlaşma yapan firmaların bu şekilde özel ve gizli sistemler oluşturduğu belirtiliyor.





ABD'nin bu konuda avukatlardan oluşturduğu ekibin ismi ise Team Telecom. ABD haberleşme kurumu FCC, ülkede hizmet vermek isteyen altyapı firmalarının onaylarını bir süre bekletip, Team Telecom ekibinin avukat ordusuyla firmayı anlaşma yapmaya ikna etmesi için vakit bırakıyor. Obama'nın eski danışmanı da Team Telecom ekibine karşı firmaların herhangi bir direnme gücünün olmadığını belirtiyor.





ABD'nin bu izlemeleri vatandaşlarının ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için yaptığı ifade ediliyor. ABD'nin onlarca müttefik ülkesi olduğu düşünüldüğünde yüz milyonlarca kişinin verilerinin erişilebilir olduğu anlaşılıyor. İstihbarat birimlerinin altyapılara erişimi konusunda bilgiler halen çok gizli statüsünde ve detayları bilinmiyor.

http://www.washingtonpost.com/business/technology/agreements-with-private-companies-protect-us-access-to-cables-data-for-surveillance/2013/07/06/aa5d017a-df77-11e2-b2d4-ea6d8f477a01_story.html