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ABD istihbarat birimleri, deniz altındaki fiber altyapılarını da izliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD istihbarat birimleri, deniz altındaki fiber altyapılarını da izliyor


ABD istihbarat birimlerinin PRISM adını verdiği program kapsamında Google, Apple gibi 9 internet devinin sunucularına erişim sağlayıp kullanıcı bilgilerini elde ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak yeni gelen haberler işin sadece sunucu tarafında kalmadığını gösteriyor.

Washington Post tarafından verilen habere göre ABD istihbarat birimleri, güvenli bir izleme yapabilmek adına, dünya ses ve internet iletişimini sağlayan deniz altındaki fiber altyapılarını işleten firmalarla pek çok özel anlaşma imzalamış durumda.

2003 yılında Global Crossing ile imzalanan Ağ Güvenlik Anlaşması gelecek on yıl için bir temel teşkil etti ve dünyanın erişim altyapısına yatırım yapan firmalar bu anlaşmaya dahil oldu. Anlaşma istihbarat birimlerinin izleme isteklerine çok hızlı ve en gizli şekilde cevap verilmesini kapsıyor. ABD bu işlemleri ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüğü konularda yapıyor.

Global Crossing 27 ülkede faaliyet gösteren bir altyapı firması ve ABD'de kurduğu ofise herhangi bir acil durum olduğunda 30 dakika içerisinde federaller ulaşabiliyor ve bilgi alabiliyor. Birimlerin muazzam büyüklükteki veri akışlarına erişmesi için anlaşma yapan firmaların bu şekilde özel ve gizli sistemler oluşturduğu belirtiliyor. 

ABD'nin bu konuda avukatlardan oluşturduğu ekibin ismi ise Team Telecom. ABD haberleşme kurumu FCC, ülkede hizmet vermek isteyen altyapı firmalarının onaylarını bir süre bekletip, Team Telecom ekibinin avukat ordusuyla firmayı anlaşma yapmaya ikna etmesi için vakit bırakıyor. Obama'nın eski danışmanı da Team Telecom ekibine karşı firmaların herhangi bir direnme gücünün olmadığını belirtiyor.

ABD'nin bu izlemeleri vatandaşlarının ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için yaptığı ifade ediliyor. ABD'nin onlarca müttefik ülkesi olduğu düşünüldüğünde yüz milyonlarca kişinin verilerinin erişilebilir olduğu anlaşılıyor. İstihbarat birimlerinin altyapılara erişimi konusunda bilgiler halen çok gizli statüsünde ve detayları bilinmiyor.  

http://www.washingtonpost.com/business/technology/agreements-with-private-companies-protect-us-access-to-cables-data-for-surveillance/2013/07/06/aa5d017a-df77-11e2-b2d4-ea6d8f477a01_story.html Yorum Yaz
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dere.beyi 6 yıl en beğenilen
eee heralde izlicekler bütün dünyaya düşmanlar :)
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erdem552 6 yıl
Tabi canım korumak için alıyordur o bilgileri... İşlerine gelmeyenleri anında bulmak için kullanmıyorlar yada fişleme yapmak için kullanmıyorlar. Sadece korumak için...

Eee ABD bu. Özgürlük ve barışın mimarları.. Adaletin bekçileri.!?
Tabi canım korumak için alıyordur o bilgileri... İşlerine gelmeyenleri anında bulmak için kullanmıyorlar yada fişleme yapmak için kullanmıyorlar. Sadece koruma...
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Tantum.35 6 yıl
Tamam izliyorlar orasi bir gercek de bunu amerikan gazetesinin haber yapmasindaki amac amerikanin gozdagi vermesi olarak dusunuyorum. Ustte bir arkadasin da dedigi gibi bu haber tam olarak dogru olmayabilir
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Berk Torku 6 yıl
Biz izlemedikleri benimki kalmıştı !
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xXx_xXx 6 yıl

Abi yapmayın yapmadıkları şeymiydi ??
siz izlenmediğinizi flaanmı düşünüyordunuz ?
burası sanal bir tarla sizde topmu koşturuyordunuz??

bu sadece yapılan bir prosessin ayyuka çıkması şunu bilmelisinizki tahmin ettiğinizden fazlası loglanıyor.

bu gün bi gmail hesabı açın login olun google size 5 sene sonra geçmişte hangi siteye bakmıştın ne arama yapmıştın eksiksiz söylüyor size bu bilgiyi veren sizce kendi lehine kullanmıyormu??
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furkancool 6 yıl
ABD'nin psikolojik operasyonunun başarı ile sonuçlandığını görüyoruz. Bu söylediklerinin %10 ile %20si anca doğrudur gerisi caydırma amaçlı abartı başka birşey değil. körfez savaşı sırasında 5-10m hata payı olan füzelerinin %50den fazlasının hedefini bulamadığını da tarih yazdı hatırlatmak isterim.
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KaleyDeskop 6 yıl
şaşırıcak bir şey yok interneti zaten askeri amaçlar için abd kurmuştu google ve diğer şirketler zaten amerika anayasasına bağlı yani haklı olarak bilgileri topluyorlar yapıcak bir şey yok ya girmiyiceksin nete yada kabulleneceksin
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alibakirhan 6 yıl
adbnin el attığı herşey kuruyor arkadaş mısıra el attı kurudu ırağa el attı kurudu şimdi fibere el attı 1-2 seneye oda kurur serverlar pert olur demedi demeyin
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theyapici 6 yıl
biri bizi gözetliyor evi gibi dünya adamalr için
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BrainDamaged 6 yıl
Ne sandınız adamlar hep izliyordu.
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serafon 6 yıl
Amerika bir Corporationdır. Şirketlere hizmet eder, hatta şirketlerin kontrolü altındadır ki o şirketlerin de kimin olduğunu biliyoruz. Sonuçta herşey para için. Bu bilgiler birincil öncelikle ticari üstünlük sağlamak için kullanılmaktadır.Z aten ticari olarak güçlü olan yani parası olan, dikte gücü olan, herşeyi yapabilir. Adamların çok büyük düşünceleri var. Bugün normal gördüğümüz birçok şey bu düşünce mantığı sayesinde gerçek oldu. Her işi global çapta yapıp herkesin ulaşmasını sağlıyorlar ama esas amaç kuklanın iplerini her yere uzatmak ve böylece kuklayı kontrol edebilmek.Bunların ösylediği hemen herşey yalan ve uyutma üzerine kurulu. Sonuçta ellerinde imkan olsa matrixe benzetecekler ortalığı belki de amaçları ona benzer bir yapı kurmak. Zaten varolan da onu çağrıştırıyor. Belki uyumuyoruz ama tüm finansal, teknolojik vb herşey üzerinde ciddi denetimleri var ve onların izni olmadan hareket edemiyorsun, büyüyemiyorsun, büyüsen de onu da büyütüyorsun. Bu kısır döngü nasıl kırılacak dünya ve amerika nasıl özgürleşecek bilemiyorum.
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dere.beyi 6 yıl en beğenilen
eee heralde izlicekler bütün dünyaya düşmanlar :)
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swat882 6 yıl
dünyanın tartışmasız en büyük gücü
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HectorBarbossa 6 yıl
Ne sandınız , ABD bu.
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DraGonS 6 yıl
Cem yılmaz'ın bilimden ve istihbarattan uzak o gereksiz ve insanları kaygısızlaştıran cümlesi aklıma geldi "CIA ne yapsın senin kı*ı kıytırık facebook profilini". Böyle düşünmeyin arkadaşlar. Adamlar facebook profilini bırak,fiberlerden geçen her 1 ve 0 a kadar inceliyorlar gerekirse.
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berkeozkn 6 yıl DraGonS
DraGonS

Cem yılmaz'ın bilimden ve istihbarattan uzak o gereksiz ve insanları kaygısızlaştıran cümlesi aklıma geldi "CIA ne yapsın senin kı*ı kıytırık facebook profilini". Böyle düşünmeyin arkadaşlar. Adamlar facebook profilini bırak,fiberlerden geçen her 1 ve 0 a kadar inceliyorlar gerekirse.

ABD facebookumuzdan ne öğrenebilir ki? Herkes Kitabini'da okudu Dersini'de çalıştı. Ya da sanane lan ziyarete mi gelecen?!'de çalıştı vs.
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