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ABD kripto paralardaki manipülasyon hakkında soruşturma başlattı

ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu(CFTC); Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto paraların değerindeki manipülasyonları araştıracak.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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ABD kripto paralardaki manipülasyon hakkında soruşturma başlattı
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Herhangi bir yasal düzenleme ve denetimden uzak olan kripto para piyasalarında yatırımcılar; piyasanın, balina olarak adlandırılan bir veya birkaç büyük yatırımcının kontrolünde olduğundan ve bu yatırımcıların piyasaya yön verdiğinden sıkça şikayet eder. Özellikle gerçek olmayan işlemlerle hacmin yükseltilmesi, ani-yüklü alım veya satımla kripto paraların değerinin artırılması veya azaltılması gibi manipülatif hareketler pek çok küçük yatırımcıyı ciddi ölçüde etkiliyor. Bu durumu uzun süredir takip eden ABD'li yetkililer şimdi olayı detaylıca incelemek ve ilgilileri cezalandırmak için harekete geçti.


Bütün kripto paralar takibe alınacak 

Bloomberg'ün raporuna göre ABD Adalet Bakanlığı, günümüzde denetim ve düzenleme altında olan piyasalarda yasaklanan eski tip manipülasyon araçlarının kripto para piyasalarındaki kullanımını tespit etmek için soruşturma başlattı. Kripto paraların yasa dışı işlemlerle nasıl fiyatlandırıldığını araştıran bakanlık, soruşturmayı piyasa düzenleyicisi olan Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu(CFTC) ile birlikte yürütecek. Henüz erken safhada olan ve hakkında pek fazla detayın paylaşılmadığı soruşturma ile öncelikli olarak Bitcoin ve Ethereum'un değerindeki manipülatif hareketlerin inceleneceği kaydedilse de CFTC'nin web sitesinde yer alan bildiriye göre soruşturma bütün kripto paraları kapsayacak şekilde yürütülecek.


Yürütülecek bu soruşturma aslında CFTC'nin geçtiğimiz yıl Bitcoin vadeli işlemlere yeşil ışık yakmasının ardından yaptığı bir düzine değerlendirme çalışmalarından biri olacak. Kripto para borsalarını kısmi bir denetim altına almak ve özellikle küçük yatırımcıları korumak isteyen yetkili makamlar ABD'de, daha adil bir kripto para piyasası oluşturmaya yönelik çeşitli çalışmalarda bulunuyor.


Bloomberg'ün raporu paylaşmasının ardından Bitcoin'in değerinde yüzde 5'lik bir düşüş meydana gelirken Ethereum'un değeri ise yüzde 10'a yakın bir kayıp gözlemlendi. Şu an ise Bitcoin 7500$, Ethereum 600$ seviyesinde bir değere sahip. 


https://www.coindesk.com/us-department-of-justice-cftc-probe-crypto-market-manipulation-report/ Yorum Yaz
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Mete Can Karahasan 1 yıl
Keza, balık ağını toplama vakti geldi. Ya gelir vergisi ya da soruşturma. Kaçış yok.
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mavizaman 1 yıl
dış güçlerdir boşa soruşturmasınlar.
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sniper23 1 yıl
Balinalar olmasa sizce kripto paralar bu seviyeye gelir miydi?
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Sharparrow 1 yıl
Keşke bizde dolarda ki bu manipülasyonlar için soruşturma başlatabilsek. Batının kutsadığı "serbest piyasa" kuramına batıdan daha fanatik ve şehvetli bir biçimde sarıldığımız için her ne olursa olsun dokunulmazlık zırhını giydiriyoruz ve adamlar doları 10TL bile yapsa kılımızı kıpırdatmıyoruz. Niye? "Serbest piyasa efenim dokunamayız" şimdi öyle küfür edesim geldiki burada noktalasam iyi olcak... A... S
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