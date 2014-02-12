ABD ordusu, TALOS zırh projesinin denemelerine Haziran ayında başlıyor

Aktif savaş alanında bulunan askerlerini Iron Man'in kullandığına benzeri zırhlar ile donatmak isteyen ABD ordusu, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sene içerisinde Taktik Taarruz Hafif Operasyon Giysisi - TALOS adı verilen bir zırh üzerinde çalışmak için karar almıştı. Gelen son bilgilere göre ise bu zırhın ilk denemeleri 2014 Haziran ayında yapılmaya başlanıyor.

ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı (SOCOM) tarafından yürütülen ve 16 ayrı devlet kurumu, 13 üniversite, 10 laboratuvar ve 56 farklı özel şirket kapsamında yürütülen TALOS zırh projesi, temel olarak askerlerin savaş alanında teknolojik ve kişisel açıdan üstün güçler kazanmasını hedefliyor. Oldukça hafif ve hareketi engellemeyen bir yapıya sahip olacağı belirtilen zırh, barındırdığı ufak ekran üzerinden de anlık olarak bilgi sağlayarak organize şekilde hareket edilmesine imkan tanıyacak.

Pratik bilgiler almak için üç farklı prototipinin hazırlandığı belirtilen TALOS, Amerikan Donanması'ndan William H McRaven'ın verdiği bilgiye göre önümüzdeki Haziran ayında farklı senaryolar ile denenmeye başlanacak. Her şey yolunda giderse ve istenilen başarı elde edilirse ise zırhların tam kullanımı 2018 yılını bulacak.

http://www.pocket-lint.com/news/127197-talos-military-exoskeleton-given-go-ahead-for-trials-master-chief-anybody