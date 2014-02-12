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ABD ordusu, TALOS zırh projesinin denemelerine Haziran ayında başlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ABD ordusu, TALOS zırh projesinin denemelerine Haziran ayında başlıyor
Aktif savaş alanında bulunan askerlerini Iron Man'in kullandığına benzeri zırhlar ile donatmak isteyen ABD ordusu, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sene içerisinde Taktik Taarruz Hafif Operasyon Giysisi - TALOS adı verilen bir zırh üzerinde çalışmak için karar almıştı. Gelen son bilgilere göre ise bu zırhın ilk denemeleri 2014 Haziran ayında yapılmaya başlanıyor.
ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı (SOCOM) tarafından yürütülen ve 16 ayrı devlet kurumu, 13 üniversite, 10 laboratuvar ve 56 farklı özel şirket kapsamında yürütülen TALOS zırh projesi, temel olarak askerlerin savaş alanında teknolojik ve kişisel açıdan üstün güçler kazanmasını hedefliyor. Oldukça hafif ve hareketi engellemeyen bir yapıya sahip olacağı belirtilen zırh, barındırdığı ufak ekran üzerinden de anlık olarak bilgi sağlayarak organize şekilde hareket edilmesine imkan tanıyacak.
Pratik bilgiler almak için üç farklı prototipinin hazırlandığı belirtilen TALOS, Amerikan Donanması'ndan William H McRaven'ın verdiği bilgiye göre önümüzdeki Haziran ayında farklı senaryolar ile denenmeye başlanacak. Her şey yolunda giderse ve istenilen başarı elde edilirse ise zırhların tam kullanımı 2018 yılını bulacak.
 
ABD ordusu, TALOS zırh projesinin denemelerine Haziran ayında başlıyor

http://www.pocket-lint.com/news/127197-talos-military-exoskeleton-given-go-ahead-for-trials-master-chief-anybody Yorum Yaz
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redoracle 5 yıl en beğenilen
Ahada G.I. Joe'lar gerçek oluyor :)
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yusuforhan 5 yıl
Sözde ifade özgürlüğü paravanı arkasında, mensubu olmadığı bir dine yada örgüte ağzına ne gelirse söylemek ÖZGÜRLÜK olarak nitelendirilemez. Hoşunuza gitmeye bilir ancak saygı duymak zorundasınız, dalga geçmek değil. Biz nasıl ateist insanlarla dalga geçmiyorsak sizde aynını yapmalısınız. Herkesin seçimi kendini ilgilendirir.
Donanımhaber yetkilileri de bu konuda duyarlı olmalılar, hayatımızdaki en değerli varlığa insanlar hakaret edemez, dalga geçemezler. Bunun bir yaptırımı olmalı yönetim tarafından.
Sözde ifade özgürlüğü paravanı arkasında, mensubu olmadığı bir dine yada örgüte ağzına ne gelirse söylemek ÖZGÜRLÜK olarak nitelendirilemez. Hoşunuza gitmeye bi...
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asaltek 5 yıl
Helghast Ordusu geliyor.


1950 den sonraki tüm bilimkurgu başyapıtları (roman,film,oyun,...) yavaş yavaş gerçek oluyor, ayvayı yediğimizin resmidir. Sanırım en geç 21nci yüzyılın sonlarında, ortalık fena karışmış olacak. Kendimi bildiğimden beri teknolojiyi o kadar sevip tutkunu olduğum halde, son 2-3 yıldır bu gelişme hızı beni çok rahatsız etmeye başladı. Bu iş gerçekten ciddi, şimdinin bebelerini çok zor bir hayat bekliyor olacak, çok zor.

Bizim ülkemizdeki gündeme bakın bir de
şaka gibiyiz.
Helghast Ordusu geliyor.1950 den sonraki tüm bilimkurgu başyapıtları (roman,film,oyun,...) yavaş yavaş gerçek oluyor, ayvayı yediğimizin re...
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erkurt02 4 yıl
Einstein haklı çıktı
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Pit0N 5 yıl
Irak köylerinde tankların yakıtı bitince korkudan tanklardan çıkamayıp yardım gelene kadar 2 gün boyunca tankların içine s*çan adama ne giydirirsen giydir.

Korku neler yaptırıyor.
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magicool 5 yıl Pit0N
Pit0N
Irak köylerinde tankların yakıtı bitince korkudan tanklardan çıkamayıp yardım gelene kadar 2 gün boyunca tankların içine s*çan adama ne giydirirsen giydir.

Korku neler yaptırıyor.

komiksiniz bikac kisinin yaptigini tum orduya malvedemezsin ki adamlarin hayatlari degerli sen kormayip hic ugruna olabiirsin ama onlar yasamaya deneyime one verim olmekten korkarlar...

ki zaten olumden korkmuyorum diyen ya yalan soyluyodur ya delidir veya aptaldir...
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Alp Er Timur 5 yıl Pit0N
Pit0N
Irak köylerinde tankların yakıtı bitince korkudan tanklardan çıkamayıp yardım gelene kadar 2 gün boyunca tankların içine s*çan adama ne giydirirsen giydir.

Korku neler yaptırıyor.

Acaba o durumda sen olsan ne yapardin . dur ben söyleyeyim savaşta olduğun ülkenin içinde zırhlı tankın içinden çıkıp etrafta pet sise aarardin bulduğun 2.5 litrelik kola şişesiyle üstündeki ABD ordusuna ait kıyafetle benzinlige gidip 2.5 litre benzin alıp ödemeyi de dolarla yapardin. Belki benzinlikte lokanta varsa bi öğlen yemeği de yiyip tanka donup 2,5 litre benzinle savaşa devam ederdin degilmi fazla akıllı kardeşim.
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iyi_biri 5 yıl
Birde bu teknoloji için ateistler yorum yapmasın diyen kişiye bir Türk ve Müslüman biri olarak şunu söyleyeceğim; Tubitakta gizli projeleri senin Müslüman mühendislerin yabancı ülkelere verdilermi vermedilermi? (zaten onları geçecek hamle yapacak projeler değildi ama gülsekmi ağlasakmı garip bir durum) Bunlar olurken ve israil rus amerika ingiliz gizli servis ajanları gizli projelerde çalışan mühendislerimizi katlederken neredeydiler neden korumadılar?!?!? Heralde bu projeleri ateistler yapmadılar, bu projeleri sızdıranlarda ateistler değillerdi, o zaman neden ateistler yorum yapmasın, onlarda insan değilmi, onlarında hakları yokmu?!?! Bu ülkenin tek ilerleme yolu vardır bu eskiden olduğu gibi birlikte yaşamayı bilhassa bu yobaz bozuntularının birlikte yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Öğrenemiyorsa aynı pkklı teröristin face'de yaptığı yorumda söylediği gibi Türk'ler 10 milyon kürtler 30 milyon ve burası kürdisatan siz defolun demesi gibi birşey yapmış olursunuzki, bu pkklı teröristin ne sayı saymayı bildiği ve nerede 10 milyon Türk'ün yaşadığını bilmediği yada bilerek saptırma yaptığı ve aynı zamanda kürt nüfusunuda bilerek yada bilmeyerek fazla söylemesi gibi olur.
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iyi_biri 5 yıl
Bu konuda çok yazılmış ama bende şöyle birşey söyleyeceğim. Yaşım bazılarınızdan büyüktür, yani bazılarınız haytta değilken ben askerlik görevimi yapıyordum, son zamanlarda bazı yobaz tipler türediler, geçenlerde bunlardan biri bana ateistsin dedi, eğer ateist değilsem bu yönetim sayesinde türen bu tiplere bütün günahlarım yazılsın, kendileride kabul edeceklerdir heralde. Bunlara zeki demek için önce kafalarının içinde beyin taşıyor olmaları lazım. Ben Türk'üm deyince ben Atatürk'çüyüm yada Atatürk ile ilgili birşey söyleyince hemen kinlerini nefretlerini kusmaya kalkıyorlar, yazık hemde öyle yazıkki bunlar benim %50'im diyen %50'yi evlerinde zor tutuyorum diyen Milleti birbirine kışkırtan hainlerden farkları yoktur bunların, kaldıki benim dini inancım kimseyi ilgilendirmez. Fetocu değilim ama teyo agalarının yaptıklarına karşılık fetonun yazısının içinde "kendine seni çek edecek bir arkadaş seç" ve arkadaşım bana "sen ne olmuşsun be dediği zaman öyle sarsıldımki" kelimeleri geçen yazısını okumalarını tavsiye ederim, tabi okuyabilirlerse. Fetodan hiç hoşlanmam ama söylediğim yazsını okuduğum zaman nekadar (zeki demeyeceğim) kurnaz biri olduğu görünmektedir, öyle insanlar bile bazen doğru şeyler söyleyebiliyorlar.
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halitozbasli 5 yıl
Yavaş Halo giysileri ABD ordusunda kullanılmaya başlıyor desenize. Zaten diğer üle ordularından bir adım ilerdeydiler artık fark atmaya başladılar.
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Emre Ardahan 5 yıl
Her teknoloji konusunu ateist arkadaşlar baltalamak zorunda mı acaba.Bu ne saygısızlık kendileri çalıp kendileri oynuyor.Madem ateist'ler böyle teknlojiler geliştirebiliyor hadi sizde geliştirin sizide forumda değil patent enstitüsünde görelim.
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camoka5 5 yıl
Bu haberin yorumlarının din meselesi olması hakkaten çok saçma ama bu birşeyi göstermiş oldu; Arkadaş burası da teknoloji forumu olacak, bütün forumu yobazlar basmış.
Sizin yok mu şakirt dayanışma forumlarınız falan. Oralarda takılsanıza size ne teknolojiden. Zaten öleceksiniz gideceksiniz, önemli olan öbür taraf değil mi sizin için?
Ne çok ilgileniyorsunuz dünyevi meselelerle. Hadi canım hadi öbür taraf hep huriler, ballar, pekmezler.
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milyondabir 5 yıl
bizimkilerde kafayı basortüsü yada dinle ugrassınlar.nasıl ne yapsak daha dindar olsak acaba din devletimi kursak gibi
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carter 5 yıl
Adamlar her konuda mükemmel olmayı hedefliyor.
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sendemail 5 yıl
Manyak mısınız lan siz ?? Basit bir haberden din tartısması cıkarıyorsunuz ?
inanç, güven sahibi olmayan arkadaslar neden inanclı arkadasları rencide edıyorsunuz?
su basmışsa basmış ne olacak yani ? Olur böyle , rüzgar esmesin,güneş de doğmasın mı orada ? coğrafi bir doğa olayı yaşanmış bu kadar ,
moda mı oldu lan bu ? ateistim super zekayım ayakları ,ateistliğinde bir onuru var,en azından laubali değil ciddi tavırlı olur ınsan ...
diğer taraftan lafını ,yersiz ve faydasız örnekle şımarık biçimde söyledi diye kalkıp lanet etmek niye ?
terbiyesizlik eden terbıyesızlık etmıstır senin aşını ekmegını mı caldı ,ya da namusuna ,kısılıgıne hakaret mı ettı ?
nıye bela okuyorsun ? o kişi sımarık olabılır ancak ınsan yıne de ınanmayadabılır zorla kalbıne bır ısık mı sokacaksın ,yersız yere lanet ederek nıye kutsal olanı öcüymüş gibi gösteriyorsun ,
sana ne yaptı?
a.askerı zırh gıyecekmıs ,zıkkımın kokunu gıysın ,birbirinizi nıye kırıyorsunuz..
gerek yok
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Paul Klee 5 yıl
Geçenlerde yine bir silahı teknolojik gelişme diye haber yaptılar burda. Şunu yapmayın. Teknoloji sitesinde silahın topun tüfeğin işi ne? Farkında olmadan, zaten kamplaşmış insanların nefret duygularını okşuyorsunuz
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