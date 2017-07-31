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ABD sigaralardaki nikotin seviyesini azaltacak

ABD Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) sigara piyasasına yönelik yeni planlarını açıkladı. Daire sigaralardaki tütün seviyesinin azaltılmasını ve insanların elekronik sigaraya yönlenmesini hedefliyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Son dönemlerde elektronik sigaraların insan sağlığına olan etkileri sıkça tartışılıyor. Bu konuyu inceleyen araştırmaların büyük bir kısmı elektronik sigaranın, normal sigaranın zararlarından kurtulmak için işe yaramadığını ancak yine de normal sigaraya göre daha az zararlı olduğunu gösteriyor. İngiltere'deki benzer bir araştırma sonucu Royal Collage of Physicians (bu kurum tütünün kanser tehlikesi yarattığını açıklayan ilk kurumlardan biri) geleneksel nikotin değiştirme yöntemi uygulanarak İngiltere'de normal sigaradan, elektronik sigaraya geçişin başlatılması gerektiğini açıklamıştı. 


Şimdi ise ABD'de halk sağlığından sorumlu kurum olan Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) sigara içen kişileri elektronik sigara kullanmaya itmek adına birtakım yeni düzenlemeler getirecek. FDA'nın yaptığı basın açıklamasına göre kurum, üreticilerden sigaralardaki nikotin oranını bağımlılık yapmayan seviyelere indirmesini istiyor. Aslında bilim adamları 20 yılı aşkın bir süredir FDA'nın, nikotin seviyesine bir sınırlama getirmesini istiyordu ancak kurum ilk kez bu yola gitti. FDA'nın, nikotinsiz sigara üretilmesini isteme gibi bir yetkisi yok ancak kurum sigaralardaki maksimum nikotin oranını belirleyebiliyor. Böylece FDA, bağımlılık yapmayan nikotin seviyesini tespit edecek ve bu seviyeyi üst sınır olarak belirleyip üreticileri bu sınırın altında kalmaya zorlayacak. 


Elektronik Sigara Tehlikeli Olabilir 

Pittsburgh Üniversitesi'nden Eric Donney'e göre sigaralardaki nikotinin bağımlılık yapmaması için mevcut nikotin seviyesinin yüzde 85-95 oranında azaltılması gerekiyor. Nikotin seviyesini gerçekten düşerse ortaya çıkacak olan sigaralar, "light" ismiyle satılan ve nikotini azaltılmış algısı yaratan ancak tipik katran ve nikotin oranını içeren sigaralardan farklı olacak ve bağımlılığı azaltabilecek. Halk sağlığı uzmanları ise FDA'nın bu kararı takdir etmekle birlikte elektronik sigara konusunda da uyarıyor zira yeni sayılabilecek bir ürün olan elektronik sigara yeterince denetlenmiyor ve etkileri henüz tam anlamıyla tespit edilebilmiş değil. 


Tütün ve nikotin üzerine araştırmalar yapan Kaliforniya San Fransisco Üniveristesi'nden Profesör Stanton Glantz, elektronik sigaranın daha az bağımlılık yaptığını ve daha az tehlikeli olduğunu ancak bunun elektronik sigarayı güvenli kılmadığını dile getirdi. Glantz'a göre FDA, insanları elektronik sigaraya yönlendirme konusunda aşırı iyimser davranıyor ve insanlar elektronik sigaraya geçip kendilerinin güvende olduğunu düşünürlerse büyük bir sorun ortaya çıkacak. Elektronik sigaralar hakkında geniş çaplı bir düzenleme olmadığı için bu ürünlerin içinde ne tür kimyasallar bulunduğu bilinmiyor ve bazı elektronik sigaralardaki kimyasalların kansere veya kalp rahatsızlıklarına neden olduğu düşünülüyor. 


Denetleme 4 Yıl Uzatıldı 

Geçtiğimiz yaz FDA; bir duyuru yayınlamış ve elektronik sigara üreticilerinin, incelemek için, ürünlerini 2018 sonuna kadar kuruma göndermelerini istemişti. Şimdi ise FDA bu süreyi uzattı ve son gönderim tarihini 2022 yılına çekti. Tabi kurum bu süre zarfında normal sigaralardaki nikotin seviyesinin azaltılması için uzmanlarla ve tütün endüstrisiyle bilgi alışverişinde bulunacak ve insanların yüzünde patlayan ya da sağlığı için oldukça tehlikeli olan elektronik sigaralara bir standart getirmek için çalışmalar yürütecek ancak bu uzatma denetlenmeyen elektronik sigaraların yetişkinlere ve çocuklara 4 yıl daha zarar verebileceği anlamına geliyor. 


https://www.theverge.com/2017/7/28/16060670/fda-low-nicotine-cigarettes-vape-e-cigs-regulation Yorum Yaz
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Overkahan 1 yıl en beğenilen
Ohaa bu neyin kafasıdır ? İnsanlar sigarayı sırf içindeki nikotinden dolayı içiyor, bunlar nikotini azaltalım diyor.Sen nikotini azaltırsan insanlar daha fazla sigara içecek ve bundan dolayı daha fazla zehirlenecek.Nikotini azaltacağınıza diğer zararlı maddeleri azaltın.Bilmeyen biri iyi birşey yapıyorlar sanır ama insanları daha çok sigara içirtmeye çalışıyorlar.
Ohaa bu neyin kafasıdır ? İnsanlar sigarayı sırf içindeki nikotinden dolayı içiyor, bunlar nikotini azaltalım diyor.Sen nikotini azaltırsan insanlar daha fazla...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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BlindGuardianNN 1 yıl
Son dönemlerde elektronik sigaraların insan sağlığına olan etkileri sıkça tartışılıyor. Bu konuyu inceleyen araştırmaların büyük bir kısmı elektronik sigaranın, normal sigaranın zararlarından kurtulmak için işe yaramadığını ancak yine de normal sigaraya göre daha az zararlı olduğunu gösteriyor. İngiltere'deki benzer bir araştırma sonucu Royal Collage of Physicians (bu kurum tütünün kanser tehlikesi yarattığını açıklayan ilk kurumlardan biri) geleneksel nikotin değiştirme yöntemi uygulanarak İngiltere'de normal sigaradan, elektronik sigaraya geçişin başlatılması gerektiğini açıklamıştı.
içme işte şu zıkkımı :D
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Master_Evil 1 yıl
bırakmak isteyenleri şu konuya bekliyoruz
forum.donanimhaber.com/...
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Miktarı değil zaten kullanımı zarar az çok farketmiyor ki devamlı hormonal olarak vücut arzuluyor yani sınırı olmuyor bunun.
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medizinischen Labor 1 yıl
Nikotini azaltınca insanlar Koah amfizem,akciğer kanseri vs. olmayacak mı? Bırakın bu saçmalıkları...
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nurii29 1 yıl
1 dal kesmedi bi tane daha bu da kesmedi bi paket daha güzel taktik beğendim
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fuujitsu 1 yıl
Neyin denetlenmesini 4 yıl uzatıyorsunuz ya koskoca ABD nin kurumu sigara üreticilerine karşı gelemiyor mu?
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Overkahan 1 yıl en beğenilen
Ohaa bu neyin kafasıdır ? İnsanlar sigarayı sırf içindeki nikotinden dolayı içiyor, bunlar nikotini azaltalım diyor.Sen nikotini azaltırsan insanlar daha fazla sigara içecek ve bundan dolayı daha fazla zehirlenecek.Nikotini azaltacağınıza diğer zararlı maddeleri azaltın.Bilmeyen biri iyi birşey yapıyorlar sanır ama insanları daha çok sigara içirtmeye çalışıyorlar.
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kadirirdem 1 yıl Overkahan
En iyisini ben yaptım hiç başlamayacaksın.
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eric13 1 yıl
Affedersiniz su boku yasaklamadilar gitti. Insanlik ayibidir bildigin, sirf sigara sirketleri gelirlerinden olmasin diye yilda milyonlarca insan ölüyor
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sniper23 1 yıl eric13
eric13

Affedersiniz su boku yasaklamadilar gitti. Insanlik ayibidir bildigin, sirf sigara sirketleri gelirlerinden olmasin diye yilda milyonlarca insan ölüyor

Burda milyar dolarlık bir sektör söz konusu. Hiç kimse bu sektörü kolay kolay kapatamaz.

Ama bunu kapatan kim olacak dersen gene bu sektörden ürün alanlar. Sigara için talep bitince sektörde kendiliğinden bitecektir ama rüyamızda
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