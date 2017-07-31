ABD sigaralardaki nikotin seviyesini azaltacak

Son dönemlerde elektronik sigaraların insan sağlığına olan etkileri sıkça tartışılıyor. Bu konuyu inceleyen araştırmaların büyük bir kısmı elektronik sigaranın, normal sigaranın zararlarından kurtulmak için işe yaramadığını ancak yine de normal sigaraya göre daha az zararlı olduğunu gösteriyor. İngiltere'deki benzer bir araştırma sonucu Royal Collage of Physicians (bu kurum tütünün kanser tehlikesi yarattığını açıklayan ilk kurumlardan biri) geleneksel nikotin değiştirme yöntemi uygulanarak İngiltere'de normal sigaradan, elektronik sigaraya geçişin başlatılması gerektiğini açıklamıştı.





Şimdi ise ABD'de halk sağlığından sorumlu kurum olan Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) sigara içen kişileri elektronik sigara kullanmaya itmek adına birtakım yeni düzenlemeler getirecek. FDA'nın yaptığı basın açıklamasına göre kurum, üreticilerden sigaralardaki nikotin oranını bağımlılık yapmayan seviyelere indirmesini istiyor. Aslında bilim adamları 20 yılı aşkın bir süredir FDA'nın, nikotin seviyesine bir sınırlama getirmesini istiyordu ancak kurum ilk kez bu yola gitti. FDA'nın, nikotinsiz sigara üretilmesini isteme gibi bir yetkisi yok ancak kurum sigaralardaki maksimum nikotin oranını belirleyebiliyor. Böylece FDA, bağımlılık yapmayan nikotin seviyesini tespit edecek ve bu seviyeyi üst sınır olarak belirleyip üreticileri bu sınırın altında kalmaya zorlayacak.





Elektronik Sigara Tehlikeli Olabilir

Pittsburgh Üniversitesi'nden Eric Donney'e göre sigaralardaki nikotinin bağımlılık yapmaması için mevcut nikotin seviyesinin yüzde 85-95 oranında azaltılması gerekiyor. Nikotin seviyesini gerçekten düşerse ortaya çıkacak olan sigaralar, "light" ismiyle satılan ve nikotini azaltılmış algısı yaratan ancak tipik katran ve nikotin oranını içeren sigaralardan farklı olacak ve bağımlılığı azaltabilecek. Halk sağlığı uzmanları ise FDA'nın bu kararı takdir etmekle birlikte elektronik sigara konusunda da uyarıyor zira yeni sayılabilecek bir ürün olan elektronik sigara yeterince denetlenmiyor ve etkileri henüz tam anlamıyla tespit edilebilmiş değil.





Tütün ve nikotin üzerine araştırmalar yapan Kaliforniya San Fransisco Üniveristesi'nden Profesör Stanton Glantz, elektronik sigaranın daha az bağımlılık yaptığını ve daha az tehlikeli olduğunu ancak bunun elektronik sigarayı güvenli kılmadığını dile getirdi. Glantz'a göre FDA, insanları elektronik sigaraya yönlendirme konusunda aşırı iyimser davranıyor ve insanlar elektronik sigaraya geçip kendilerinin güvende olduğunu düşünürlerse büyük bir sorun ortaya çıkacak. Elektronik sigaralar hakkında geniş çaplı bir düzenleme olmadığı için bu ürünlerin içinde ne tür kimyasallar bulunduğu bilinmiyor ve bazı elektronik sigaralardaki kimyasalların kansere veya kalp rahatsızlıklarına neden olduğu düşünülüyor.





Denetleme 4 Yıl Uzatıldı

Geçtiğimiz yaz FDA; bir duyuru yayınlamış ve elektronik sigara üreticilerinin, incelemek için, ürünlerini 2018 sonuna kadar kuruma göndermelerini istemişti. Şimdi ise FDA bu süreyi uzattı ve son gönderim tarihini 2022 yılına çekti. Tabi kurum bu süre zarfında normal sigaralardaki nikotin seviyesinin azaltılması için uzmanlarla ve tütün endüstrisiyle bilgi alışverişinde bulunacak ve insanların yüzünde patlayan ya da sağlığı için oldukça tehlikeli olan elektronik sigaralara bir standart getirmek için çalışmalar yürütecek ancak bu uzatma denetlenmeyen elektronik sigaraların yetişkinlere ve çocuklara 4 yıl daha zarar verebileceği anlamına geliyor.

https://www.theverge.com/2017/7/28/16060670/fda-low-nicotine-cigarettes-vape-e-cigs-regulation