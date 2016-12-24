ABD yargısından sürpriz karar: Polisler telefonları inceleyebilir

Ancak kişinin kendi duruşmasının tanığı olamayacağını garantiye alan ABD Anayasası’nın Beşinci Ek Maddesi; polislerin önünde bir engel oluşturuyordu. Anayasal haklara sahip olduğunu söyleyerek telefonun incelenmesinin kanunlara aykırı olduğunu iddia eden Stahl, iPhone 5’inin şifresini polislerle paylaşmadı. Şifre olmadan Apple’ın bile iPhone’u açıp polislere teslim edemeyeceğini de düşünürsek davanın büyük bir açmazla karşı karşıya kaldığını anlayabiliriz. Ta ki üst mahkemenin verdiği ilginç karara kadar.
Telefonun şifresini söylemek zorunda
Yargıç Anthony Black telefon içeriğinin bu denli önem taşıdığı bir davada şüphelinin şifresini polislere vermekten kaçınamayacağını ve teknoloji gelişmelerde göz önünde bulunarak ilgili Anayasa maddesine konu olabilecek şeylerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Black ayrıca şifreyi söylemesinin şüphelinin anayasal hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceğinin de altını çizdi.
Telefonların polisler tarafından incelenmesinin doğru olup olmadığı tartışmalarını alevlendiren karar diğer mahkemeler içinse işlerini kolaylaştıracak bir örnek olabilir. Zira şu an halen devam etmekte olan bir çok davada telefonların incelenmesi Yargıçlar için büyük kolaylıklar sağlayacaktır.
Daha önce bu yılın başlarında FBI ve Apple, terör saldırısının ardından saldırganın telefonunun içeriğine ulaşma konusunda bir anlaşmazlık yaşamış ve FBI farklı kaynaklardan destek alarak 1.3 milyon dolar harcamanın ardından telefonun şifresini çözmeyi başarmıştı.
http://www.appy-geek.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=3&articleid=80951127 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne şifreymiş arqadaş.
ancak abdnin bu kadar gevsek davranmasini anlamiyorum. istanbulda havaalanina girerken yapilan guvenlik muamelesi abd havalanlarinda yok.
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Yavaş internet kullanma özgürlüğü
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iphone 5, polis ve