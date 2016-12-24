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ABD yargısından sürpriz karar: Polisler telefonları inceleyebilir

Suçluların ele geçirilmesinin belki de en kolay yolu, telefonlarının incelenmesidir. Peki ya suçluların buna engel olabilecek bir hakkı varsa? ABD de şu sıralar bu konuda ikilemde kalmış durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ABD yargısından sürpriz karar: Polisler telefonları inceleyebilir
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Geçtiğimiz günlerde Aaron Stahl isimli şahıs, önünde yürümekte olan kadının etek altı fotoğraflarını çekip kadının yardım istemesi üzerine olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis Stahl’ı gözaltına aldı ve röntgencilik suçuyla mahkeme karşısına çıkardı. Stahl'ın sadece telefonunu yerden aldığını, kimsenin fotoğrafını çekmediğini iddia etmesi üzerine geriye başvurulacak son bir kaynak kalmıştı: Stahl’ın iPhone’u.

Ancak kişinin kendi duruşmasının tanığı olamayacağını garantiye alan ABD Anayasası’nın Beşinci Ek Maddesi; polislerin önünde bir engel oluşturuyordu. Anayasal haklara sahip olduğunu söyleyerek telefonun incelenmesinin kanunlara aykırı olduğunu iddia eden Stahl, iPhone 5’inin şifresini polislerle paylaşmadı. Şifre olmadan Apple’ın bile iPhone’u açıp polislere teslim edemeyeceğini de düşünürsek davanın büyük bir açmazla karşı karşıya kaldığını anlayabiliriz. Ta ki üst mahkemenin verdiği ilginç karara kadar.

Telefonun şifresini söylemek zorunda 

Yargıç Anthony Black telefon içeriğinin bu denli önem taşıdığı bir davada şüphelinin şifresini polislere vermekten kaçınamayacağını ve teknoloji gelişmelerde göz önünde bulunarak ilgili Anayasa maddesine konu olabilecek şeylerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Black ayrıca şifreyi söylemesinin şüphelinin anayasal hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceğinin de altını çizdi.

Telefonların polisler tarafından incelenmesinin doğru olup olmadığı tartışmalarını alevlendiren karar diğer mahkemeler içinse işlerini kolaylaştıracak bir örnek olabilir. Zira şu an halen devam etmekte olan bir çok davada telefonların incelenmesi Yargıçlar için büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Daha önce bu yılın başlarında FBI ve Apple, terör saldırısının ardından saldırganın telefonunun içeriğine ulaşma konusunda bir anlaşmazlık yaşamış ve FBI farklı kaynaklardan destek alarak 1.3 milyon dolar harcamanın ardından telefonun şifresini çözmeyi başarmıştı.


http://www.appy-geek.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=3&articleid=80951127 Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Demokrasi mücadelesi başlasın...
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verag 2 yıl
Hani en özgür en marjinal sizdiniz ?
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V4LKyR 2 yıl
Şifre olmadan Apple'ın bile açamayacağı iPhone...
Ne şifreymiş arqadaş.
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Jeopol 2 yıl
incelemesi olumlu bir karar.
ancak abdnin bu kadar gevsek davranmasini anlamiyorum. istanbulda havaalanina girerken yapilan guvenlik muamelesi abd havalanlarinda yok.
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Kerim5100 2 yıl
İncelesin ne var... Gerekliyse elbet incelenebilir.
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Tendürek 2 yıl
FBI ihaleyi yandaşa vermiş gibi duruyor.
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exterminant 2 yıl
işte özgürlükler ülkesi amerika
1 Yanıt Yanıtla +1
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hanımneder 2 yıl exterminant
exterminant
işte özgürlükler ülkesi amerika


Daha Özgür'ü Türkiye'nin kendisi


Yavaş internet kullanma özgürlüğü
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teknokaptan 2 yıl
sistem bazen iyi bazende boyle sacma yasalarla dolu turkiye yasasi amerika yasasindan daha mantikli.
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kadirirdem 2 yıl
bir suça karışırsa incelenmesi daha iyi...
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Demokrasi mücadelesi başlasın...
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mementopolis 2 yıl
Birleşik Devletler: "Evet ben bir Paranoyağım..."
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iphone 5, polis ve
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