Polisler dronları ilk müdahale aracı olarak kullanmaya başlıyor

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Tam Boyutta Gör Dronların yaygınlaşmasıyla birlikte artık kolluk kuvvetlerinin de bu alandaki yetenekleri artırılıyor. Türkiye de ve dünya genelinde kolluk kuvvetleri dronları aktif olarak kullansa da ABD’de yeni bir döneme giriş yapılıyor. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) onayıyla birlikte polis departmanları artık acil durum çağrılarına ilk olarak dronlar veya insansız hava araçlarıyla müdahale etmeye başlayacak.

Dronlar acil müdahalelerde kullanılacak

Dronlar için komuta, navigasyon ve gözetleme teknolojilerinin sağlayıcısı olan uAvionix, Oswego Şehri Polis Departmanı'nın dron müdahale programı DFR kapsamında FAA’dan onayı aldı. Onay sayesinde polis departmanı acil durum çağrılarına ilk müdahale olarak küçük insansız hava araçlarını gönderebilecek. Bu sayede daha kısa müdahale süreleri, durumsal farkındalık ve güvenlik sağlanmış olunacak.

uAvionix, proje kapsamında Casia G yer tabanlı tespit ve önleme sistemini kullanarak görüş hattının ötesinde operasyonların yürütülmesini sağlayacak. Şimdilik bu onay ve uygulama Oswego Şehri Polis Departmanı bünyesinde yürütülse de FAA’nın onayının bulunması sayesinde diğer polis departmanlarının da benzer adımları hızlı bir şekilde atmasını sağlayabilir.

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Polis müdahalelerinde dronların kullanımının faydaları oldukça büyük olabilir. İlk büyük fayda elbette müdahale sürelerinin ciddi şekilde düşürülmesi. Diğer önemli fayda ise olay yeri hakkında önceden bilgi toplayarak durumsal farkındalığın polis memurlarına kazandırılması. Örneğin dronlar ile olay yerinde silah veya tehlikeli materyallerin bulunup bulunmadığı tespit edilebilir. Bunun gibi bilgiler müdahalenin verimliliğini ve etkinliğini artırarak kaynakların daha iyi kullanılmasıyla sonuçlanabilir.

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