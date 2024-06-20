Polisler dronları ilk müdahale aracı olarak kullanmaya başlıyor

Dronlar acil müdahalelerde kullanılacak
Dronlar için komuta, navigasyon ve gözetleme teknolojilerinin sağlayıcısı olan uAvionix, Oswego Şehri Polis Departmanı'nın dron müdahale programı DFR kapsamında FAA’dan onayı aldı. Onay sayesinde polis departmanı acil durum çağrılarına ilk müdahale olarak küçük insansız hava araçlarını gönderebilecek. Bu sayede daha kısa müdahale süreleri, durumsal farkındalık ve güvenlik sağlanmış olunacak.
uAvionix, proje kapsamında Casia G yer tabanlı tespit ve önleme sistemini kullanarak görüş hattının ötesinde operasyonların yürütülmesini sağlayacak. Şimdilik bu onay ve uygulama Oswego Şehri Polis Departmanı bünyesinde yürütülse de FAA’nın onayının bulunması sayesinde diğer polis departmanlarının da benzer adımları hızlı bir şekilde atmasını sağlayabilir.
Polis müdahalelerinde dronların kullanımının faydaları oldukça büyük olabilir. İlk büyük fayda elbette müdahale sürelerinin ciddi şekilde düşürülmesi. Diğer önemli fayda ise olay yeri hakkında önceden bilgi toplayarak durumsal farkındalığın polis memurlarına kazandırılması. Örneğin dronlar ile olay yerinde silah veya tehlikeli materyallerin bulunup bulunmadığı tespit edilebilir. Bunun gibi bilgiler müdahalenin verimliliğini ve etkinliğini artırarak kaynakların daha iyi kullanılmasıyla sonuçlanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.