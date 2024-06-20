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    Polisler dronları ilk müdahale aracı olarak kullanmaya başlıyor

    ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) onayıyla birlikte polis departmanları acil durum çağrılarına ilk olarak küçük insansız hava araçlarıyla müdahale etmeye başlayacak.
    Polisler dronları ilk müdahale aracı olarak kullanmaya başlıyor Tam Boyutta Gör
    Dronların yaygınlaşmasıyla birlikte artık kolluk kuvvetlerinin de bu alandaki yetenekleri artırılıyor. Türkiye de ve dünya genelinde kolluk kuvvetleri dronları aktif olarak kullansa da ABD’de yeni bir döneme giriş yapılıyor. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) onayıyla birlikte polis departmanları artık acil durum çağrılarına ilk olarak dronlar veya insansız hava araçlarıyla müdahale etmeye başlayacak.

    Dronlar acil müdahalelerde kullanılacak

    Dronlar için komuta, navigasyon ve gözetleme teknolojilerinin sağlayıcısı olan uAvionix, Oswego Şehri Polis Departmanı'nın dron müdahale programı DFR kapsamında FAA’dan onayı aldı. Onay sayesinde polis departmanı acil durum çağrılarına ilk müdahale olarak küçük insansız hava araçlarını gönderebilecek. Bu sayede daha kısa müdahale süreleri, durumsal farkındalık ve güvenlik sağlanmış olunacak.

    uAvionix, proje kapsamında Casia G yer tabanlı tespit ve önleme sistemini kullanarak görüş hattının ötesinde operasyonların yürütülmesini sağlayacak. Şimdilik bu onay ve uygulama Oswego Şehri Polis Departmanı bünyesinde yürütülse de FAA’nın onayının bulunması sayesinde diğer polis departmanlarının da benzer adımları hızlı bir şekilde atmasını sağlayabilir.

    Polis müdahalelerinde dronların kullanımının faydaları oldukça büyük olabilir.  İlk büyük fayda elbette müdahale sürelerinin ciddi şekilde düşürülmesi. Diğer önemli fayda ise olay yeri hakkında önceden bilgi toplayarak durumsal farkındalığın polis memurlarına kazandırılması. Örneğin dronlar ile olay yerinde silah veya tehlikeli materyallerin bulunup bulunmadığı tespit edilebilir. Bunun gibi bilgiler müdahalenin verimliliğini ve etkinliğini artırarak kaynakların daha iyi kullanılmasıyla sonuçlanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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