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ABD ülkeye giriş yapacak kişilerden sosyal ağ hesaplarını bildirmelerini istiyor

Global çapta giderek yaygınlaşan terör olaylarından sonra güvenlik önlemlerini arttıran Amerika artık ülkeye gelen yabancı kişilerin sosyal medya hesaplarını da kayıt altına alacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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19
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce teknoloji devlerinin yöneticileriyle bir araya gelen Amerika’nın 45. başkanı Donald Trump, aralarında Google, Uber, Apple ve -WordPress'in ana şirketi- Automattic'in de yer aldığı şirketlerden Müslüman kişilerin kayıtlarının tutulmasını talep etmiş fakat bu teklifine hiçbir isim sıcak bakmamıştı.
Dünya çapında etkisini giderek arttıran terör eylemlerine karşı güvenlik önlemlerini daha da katılaştırmaya karar veren ABD’nin bu tutumu ise kişisel veri ihlali tartışmalarını beraberinde getirdi. Elde edilen son bilgilere göre işi bir adım ileriye götürme kararı alan hükümet yetkilileri artık ülkeye giriş yapacak yabancı kişilerden sosyal medya hesaplarının adreslerini de istemeye başladı.

Uygulama ile tehlikeli kişilerin tespit edilmesi hedefleniyor

Uygulama kapsamında yolculardan opsiyonel olarak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Tumblr, YouTube ve Google Plus gibi bağlantıların girilmesini talep eden Amerika böylelikle potansiyel teröristleri tespit etmeye çalışacak ve şüpheli gördüğü kişilere vize vermeyecek. Uzmanlar düzenlemenin amacının dışına çıkarak özellikle Müslüman kişilerin derinlemesine takip etmekte kullanılacağı görüşündeler.
Kulislerde konuşulanlara göre hesabını beyan etmeyenlerin eğer sosyal ağlarda herhangi bir izine rastlarnırsa vizelerinin iptal edileceği ifade ediliyor. Şimdilik "Vize Feragat Programı" kapsamındaki 38 ülkeden gelen yolculara uygulanan sosyal medya bilgilerinin alınması durumu bakalım nasıl bir etki yaratacak...

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MuV52 2 yıl
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drejtc 2 yıl
Ben amerikaya saldırmaya gidiyorum beyler, amerikaya saldırı planlarımın diğer örgüt üyeleriyle yaptığım mesajlaşmalırın olduğu sosyal hesaplarımı ülkeye girerken bildiricem
Çünküüüü ben gerizekalı bi teröristim
Ben amerikaya saldırmaya gidiyorum beyler, amerikaya saldırı planlarımın diğer örgüt üyeleriyle yaptığım mesajlaşmalırın olduğu sosyal hesaplarımı ülkeye gire...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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_OlguN_ 2 yıl
Ben aylardır vize muafiyeti konusunda , TC no dan akplilere AB vizesi verilmesin diyordum.
Madem AB katil düşmanhain kıskanç kibirli, akpli olup gidende adi insandır.
Opsiyonel olması kötü olmuş. Bariz ve şart koşulmalıydı. Yandaş potansiyel radikal islamcıdır. Modern dünyada yeri yoktur.
1-2-3 dedik bekledik. Sabır bir yere kadar. Zerre değerleri yok bu koyunların
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BlackeR 2 yıl
e adam vahhabi bedevileri de müslüman sandığı için çok da şey edilmemesi gereken durumdur. bütün teröristler bu vahhabilerden çıkıyor, bunların islama ve müslümanlara verdiği zararı ne yahudiler ne de ingilizler veremedi.
bu arada vahhabilik de ingiliz icadıdır. amaç islamı ve müslümanları parçalamaktır bu vahhabilikle. bkz suud isyanları ve osmanlı vs vs
bu arada osmanlıcı geçinen tayyibin bu osmanlı düşmanı vahhabi suudilerle bu kadar sıkı fıkı olması nasıl bir paradokstur dicem de ben kendisini gayet iyi tanıdğım için garipsemiyorum ama akplilerin bunu görmemesi çok ilginç.
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kadirirdem 2 yıl
isteğe bağlı demiş , muhtemelen Müslümanlara karşı alınan bir önlem abi Müslümanlara her kes düşman resmen aynı şey Türkiye için de geçerli...
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JustinLee 2 yıl
Amerikaya gitmek isteyenlere küçük bir tiyo var aslında. Takip et, rahat et
twitter.com/...
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exterminant 2 yıl
galeyana gelip editörü linç edecekler birazdan
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gereksiz işler bunlar 2 yıl
Bizim gibi kim kime dum duma ajan mı terörist mi belli olmayan adamları dolduracaklarına böyle yapmaları kendi ülkeleri adına daha mantıklı
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drejtc 2 yıl
Ben amerikaya saldırmaya gidiyorum beyler, amerikaya saldırı planlarımın diğer örgüt üyeleriyle yaptığım mesajlaşmalırın olduğu sosyal hesaplarımı ülkeye girerken bildiricem
Çünküüüü ben gerizekalı bi teröristim
1 Yanıt Yanıtla +16
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yigitcan19901 2 yıl drejtc
drejtc
Ben amerikaya saldırmaya gidiyorum beyler, amerikaya saldırı planlarımın diğer örgüt üyeleriyle yaptığım mesajlaşmalırın olduğu sosyal hesaplarımı ülkeye girerken bildiricem
Çünküüüü ben gerizekalı bi teröristim




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Jeopol 2 yıl
gayet olumlu bir durum. ancakk gercek hesabi nasil bulacaklar o sorun.
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RocknRoll@ 2 yıl
Opsiyenel olsa da var sonuçta bir uygulama başlatmışlar.
Bu sosyal ağların(En çok kullanılanların) tamamı bildiğim kadarıyla Amerika merkezli rastlantısal olmadığını düşünüyorum.
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serafon 2 yıl
olmak zorunda mı? ve zaten yok!
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amerika, terör ve
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