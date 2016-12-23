ABD ülkeye giriş yapacak kişilerden sosyal ağ hesaplarını bildirmelerini istiyor

Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce teknoloji devlerinin yöneticileriyle bir araya gelen Amerika’nın 45. başkanı Donald Trump, aralarında Google, Uber, Apple ve -WordPress'in ana şirketi- Automattic'in de yer aldığı şirketlerden Müslüman kişilerin kayıtlarının tutulmasını talep etmiş fakat bu teklifine hiçbir isim sıcak bakmamıştı.

Dünya çapında etkisini giderek arttıran terör eylemlerine karşı güvenlik önlemlerini daha da katılaştırmaya karar veren ABD’nin bu tutumu ise kişisel veri ihlali tartışmalarını beraberinde getirdi. Elde edilen son bilgilere göre işi bir adım ileriye götürme kararı alan hükümet yetkilileri artık ülkeye giriş yapacak yabancı kişilerden sosyal medya hesaplarının adreslerini de istemeye başladı.

Uygulama ile tehlikeli kişilerin tespit edilmesi hedefleniyor

Uygulama kapsamında yolculardan opsiyonel olarak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Tumblr, YouTube ve Google Plus gibi bağlantıların girilmesini talep eden Amerika böylelikle potansiyel teröristleri tespit etmeye çalışacak ve şüpheli gördüğü kişilere vize vermeyecek. Uzmanlar düzenlemenin amacının dışına çıkarak özellikle Müslüman kişilerin derinlemesine takip etmekte kullanılacağı görüşündeler.

Kulislerde konuşulanlara göre hesabını beyan etmeyenlerin eğer sosyal ağlarda herhangi bir izine rastlarnırsa vizelerinin iptal edileceği ifade ediliyor. Şimdilik "Vize Feragat Programı" kapsamındaki 38 ülkeden gelen yolculara uygulanan sosyal medya bilgilerinin alınması durumu bakalım nasıl bir etki yaratacak...