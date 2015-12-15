ABD'de drone'lar kayıt altına alınıyor

2015 yılında en çok konuştuğumuz teknolojiler arasında yer alan drone'lar, herkes tarafından satın alınabiliyor olmaları nedeniyle özellikle havaalanı yakınlarında bazı hayati sorunlar yaşatabiliyor. İşte bu ve benzeri tehlikleri bir nebze daha önlemek ve süreci kontrol altına alabilmek için Amerika'da drone kayıtları başlıyor.

Bu doğrultuda ABD Havacılık Dairesi FAA'nın "drone kayıt programı" 21 Aralık tarihinde hayata geçiyor. Amerika'da yaşayan drone (250 gram ile 25 kg arası modeller) sahiplerinin bu programa 19 Şubat tarihine kadar kayıtlanması gerekiyor. İlk ay için ücretsiz daha sonrası içinse 5$ ücret ile yapılacak kayıt işleminde isim, adres ve e-posta adresi istenirken, kayıt yapılmadığı taktirdyse 250 bin dolara varan para cezaları ile üç yıl hapis cezası verilebilebileceği belirtiliyor. Üç yıl geçerli olacak kayıt için en az 13 yaşında olmak gerekiyor.

Kayıtların şimdilik sivil alana yönelik olduğunu ancak 2016 bahar aylarına kadar ticari alana da getirileceğini belirten FAA, süreci yeni drone kullanıcılarını eğitmek ve hava / uçuş kurallarını öğretmek adına büyük bir fırsat olarak görüyor. Sadece yıl başı döneminde yüzlerce yeni drone modelinin satılacağını öngördüklerini belirten kurum, haklı olarak drone kullanımına bir düzen getirmeyi istiyor.





http://www.engadget.com/2015/12/14/us-drone-operators-must-register-with-the-faa-by-february/