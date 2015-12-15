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ABD'de drone'lar kayıt altına alınıyor

ABD Havacılık Dairesi FAA önemli bir adım atarak drone kullanıcılarını kayıt altına almaya başlıyor. Diğer ülkelere de örnek olması gereken bu önemli gelişmenin detayları haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ABD'de drone'lar kayıt altına alınıyor
 
2015 yılında en çok konuştuğumuz teknolojiler arasında yer alan drone'lar, herkes tarafından satın alınabiliyor olmaları nedeniyle özellikle havaalanı yakınlarında bazı hayati sorunlar yaşatabiliyor. İşte bu ve benzeri tehlikleri bir nebze daha önlemek ve süreci kontrol altına alabilmek için Amerika'da drone kayıtları başlıyor.
Bu doğrultuda ABD Havacılık Dairesi FAA'nın "drone kayıt programı" 21 Aralık tarihinde hayata geçiyor. Amerika'da yaşayan drone (250 gram ile 25 kg arası modeller) sahiplerinin bu programa 19 Şubat tarihine kadar kayıtlanması gerekiyor. İlk ay için ücretsiz daha sonrası içinse 5$ ücret ile yapılacak kayıt işleminde isim, adres ve e-posta adresi istenirken, kayıt yapılmadığı taktirdyse 250 bin dolara varan para cezaları ile üç yıl hapis cezası verilebilebileceği belirtiliyor. Üç yıl geçerli olacak kayıt için en az 13 yaşında olmak gerekiyor.
Kayıtların şimdilik sivil alana yönelik olduğunu ancak 2016 bahar aylarına kadar ticari alana da getirileceğini belirten FAA, süreci yeni drone kullanıcılarını eğitmek ve hava / uçuş kurallarını öğretmek adına büyük bir fırsat olarak görüyor. Sadece yıl başı döneminde yüzlerce yeni drone modelinin satılacağını öngördüklerini belirten kurum, haklı olarak drone kullanımına bir düzen getirmeyi istiyor.


http://www.engadget.com/2015/12/14/us-drone-operators-must-register-with-the-faa-by-february/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_WaMpire_ 3 yıl
Mr. Jingles
Velet sensin önce okulunu bitir bebe.

Alkol alıyormusun Mr. Jingles? Eğer alıyorsun senin aldığın keyif yüzünden de zibilyon tane kaza oldu, insanlar öldü. Alkolü yasaklayın mı dedin, yollara mı düştün? Hayırdır bu drone sana ne yaptı bu kadar kin kusuyorsun. :)
Sigara içiyormusun Mr.Jingles. İçerken dumanından beni de zehirliyorsun diye biz lanet mi okuduk...
Ne içtin, hangi kafadasın? Söyle bizde o kafaya geçelim...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Mr.Legend 3 yıl _WaMpire_
_WaMpire_

Mr. Jingles

Velet sensin önce okulunu bitir bebe.


Alkol alıyormusun Mr. Jingles? Eğer alıyorsun senin aldığın keyif yüzünden de zibilyon tane kaza oldu, insanlar öldü. Alkolü yasaklayın mı dedin, yollara mı düştün? Hayırdır bu drone sana ne yaptı bu kadar kin kusuyorsun. :)

Sigara içiyormusun Mr.Jingles. İçerken dumanından beni de zehirliyorsun diye biz lanet mi okuduk...

Ne içtin, hangi kafadasın? Söyle bizde o kafaya geçelim...

Ergen arkadaşımız atarlı dönemlerinde işte boş boş konuşuyor. Beyni tam olgunlaşmadan gelip burda laf atıyorlar, boş beleş herif işte
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arel.gr 3 yıl
silahlarda kayit altinda ama olmayanlarida bissuru, neticede zaiati verdikten sonra geri donusu olmuyor.
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kadirirdem 3 yıl
bencede gelmesi lazım yoksa yakında drone kirliliği ve kazaları olabilir....
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Seyrim 3 yıl
Lisans getirildi dronlara telsiz gibi..
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*siteci* 3 yıl
249 gramlık drone'lar dolup taşacak demek ki çinli sitelerde.
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