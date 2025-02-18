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    Anlık Bildirim

    NASA'dan sonra FAA (Havacılık İdaresi) de Elon Musk'ın kontrolüne geçebilir

    Donald Trump'ın yönetime gelmesinin ardından NASA'da söz sahibi hâline gelen Elon Musk, yakında Federal Havacılık İdaresi (FAA)'nde de benzer bir pozisyona yükselebilir. 
    Federal Havacılık İdaresi (FAA) Tam Boyutta Gör
    Donald Trump'ın yeni hükûmetinde oldukça önemli bir rol verdiği Elon Musk'ın NASA'nın kontrolünü yavaş yavaş ele geçirmeye başladığını geçtiğimiz günlerde sizinle paylaşmıştık. Bugün artık ABD'nin uzay programı hakkında NASA direktöründen daha fazla söz hakkına sahip olan Musk, bununla da yetinmeyecek gibi görünüyor. Çünkü Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, şimdi ABD'nin Federal Havacılık İdaresi (FAA) üzerinde söz sahibi hâle geliyor.

    Geçtimiz ay ABD'de skandal bir kaza meydana geldi. Washington'daki havalimanına inmek üzere olan yolcu uçağı ile aynı güzergahtan geçen askeri helikopter havada çarpışınca her iki araç da infilak etti. Hem uçaktakilerin hem de helikopterdekilerin tamamının hayatını kaybettiği kazada toplam 67 kişi öldü. Sonraki günlerde ortaya çıkan bilgiler, o sırada kulede yeterli personel olmamasının bu kazada büyük rol oynadığını ortaya çıkardı. Dahası Biden döneminde kapsayıcılık politikası ön plana alınarak FAA'e alınan çalışanların liyakatı da tartışmaya açıldı. Bu kazadan sonra FAA'de işleri yoluna koymak için harekete geçen Donald Trump, FAA'de çalışan yüzlerce kişiyi kovdu. Trump'ın bir sonraki hamlesi ise burada işleri yoluna koyması için SpaceX'i görevlendirmek oldu.

    "SpaceX, FAA İçin Daha Modern, Daha İyi Bir Sistem Geliştirecek"

    SpaceX'ten gelen ekip bu hafta FAA'de kullanılan sistemleri denetleyecek ve nelerin doğru çalıştığını, nelerin yanlış olduğunu gözlemleyecek. SpaceX daha sonra bu tespitleri göz önüne alarak daha iyi bir sistem geliştirmeye çalışacak.

    Donald Trump'ın bu konuda görevlendirdiği Senatör Sean Duffy, bu muamelenin SpaceX'e özel olmadığını, bu konuda daha iyi bir alternatif sunacak diğer Amerikalı şirketlere de kapılarının açık olduğunu söylüyor. Ancak bu açıklama, Elon Musk ve SpaceX'in NASA'dan sonra FAA'de de söz sahibi hâline geldiği gerçeğini değiştirmiyor.

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