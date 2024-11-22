SpaceX, devasa Starship roketinin fırlatma sayısını radikal şekilde artıracak

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Tam Boyutta Gör SpaceX'in tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) beklediği çevresel değerlendirme onayı ile büyük bir sıçrama yapabilir. Şirket, 2025 yılında kadar Starbase tesisinden 25 fırlatma gerçekleştirme hedefine yaklaşıyor.

FAA tarafından 20 Kasım’da yayımlanan 160 sayfalık çevresel değerlendirme taslağı SpaceX’in mevcut yıllık fırlatma kapasitesini beş kat artırarak yılda 25 fırlatmaya izin verilmesini öneriyor. Ayrıca, taslakta hem Starship’in Super Heavy güçlendirici kısmının hem de üst aşama “Ship” aracının Starbase’e iniş yapması için 25 iniş izni bulunuyor. Bu inişler, fırlatma kulesindeki “chopstick” adı verilen özel kollardan destek alarak gerçekleştirilecek. SpaceX, bu yöntemle ilk başarılı inişini 13 Ekim’deki beşinci Starship test uçuşunda tamamlamıştı.

İnsanlığın geleceği için tasarlandı

Tam Boyutta Gör Starship, SpaceX’in Ay ve Mars’ta insan kolonileri kurma vizyonunun merkezinde yer alıyor. 122 metre yüksekliğindeki bu paslanmaz çelik dev roket, tamamen yeniden kullanılabilir olmasıyla dikkat çekiyor. Şirket, ilerleyen yıllarda bu roketle günde birden fazla fırlatma yapmayı hedefliyor.

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Bugüne kadar Starship, tamamı test uçuşu olmak üzere altı kez havalandı. 19 Kasım’da gerçekleştirilen son uçuş başarılı bir kalkışla sonuçlandı. Ancak iletişimde yaşanan bir sorun nedeniyle Super Heavy güçlendirici, planlanan Starbase inişi yerine Meksika Körfezi’ne kontrollü bir şekilde iniş yapmak zorunda kaldı.

Öte yandan yayınlanan n çevresel değerlendirme taslağı şu an için nihai değil. FAA, önümüzdeki aylarda bir dizi toplantı ve oturum düzenleyerek taslağı değerlendirip kamuoyu görüşlerini alacak. SpaceX CEO’su Elon Musk, FAA’nın regülasyonlarının sektörü yavaşlattığını uzun süredir eleştiriyor. Musk’a göre, aşırı bürokrasi ve kısıtlayıcı düzenlemeler Starship programının ilerlemesini zorlaştırıyor.

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