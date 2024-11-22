Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX, devasa Starship roketinin fırlatma sayısını radikal şekilde artıracak

    SpaceX önümüzdeki yıl tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship’in fırlatma sayısını radikal ölçüde artırmak istiyor. Elon Musk liderliğindeki şirket, 25 fırlatma planlıyor.
    SpaceX, gelecek yıl 25 adet Starship fırlatması yapmak istiyor Tam Boyutta Gör
    SpaceX'in tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship, ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) beklediği çevresel değerlendirme onayı ile büyük bir sıçrama yapabilir. Şirket, 2025 yılında kadar Starbase tesisinden 25 fırlatma gerçekleştirme hedefine yaklaşıyor.

    FAA tarafından 20 Kasım’da yayımlanan 160 sayfalık çevresel değerlendirme taslağı SpaceX’in mevcut yıllık fırlatma kapasitesini beş kat artırarak yılda 25 fırlatmaya izin verilmesini öneriyor. Ayrıca, taslakta hem Starship’in Super Heavy güçlendirici kısmının hem de üst aşama “Ship” aracının Starbase’e iniş yapması için 25 iniş izni bulunuyor. Bu inişler, fırlatma kulesindeki “chopstick” adı verilen özel kollardan destek alarak gerçekleştirilecek. SpaceX, bu yöntemle ilk başarılı inişini 13 Ekim’deki beşinci Starship test uçuşunda tamamlamıştı.

    İnsanlığın geleceği için tasarlandı

    SpaceX, gelecek yıl 25 adet Starship fırlatması yapmak istiyor Tam Boyutta Gör
    Starship, SpaceX’in Ay ve Mars’ta insan kolonileri kurma vizyonunun merkezinde yer alıyor. 122 metre yüksekliğindeki bu paslanmaz çelik dev roket, tamamen yeniden kullanılabilir olmasıyla dikkat çekiyor. Şirket, ilerleyen yıllarda bu roketle günde birden fazla fırlatma yapmayı hedefliyor.

    Bugüne kadar Starship, tamamı test uçuşu olmak üzere altı kez havalandı. 19 Kasım’da gerçekleştirilen son uçuş başarılı bir kalkışla sonuçlandı. Ancak iletişimde yaşanan bir sorun nedeniyle Super Heavy güçlendirici, planlanan Starbase inişi yerine Meksika Körfezi’ne kontrollü bir şekilde iniş yapmak zorunda kaldı.

    Öte yandan yayınlanan n çevresel değerlendirme taslağı şu an için nihai değil. FAA, önümüzdeki aylarda bir dizi toplantı ve oturum düzenleyerek taslağı değerlendirip kamuoyu görüşlerini alacak. SpaceX CEO’su Elon Musk, FAA’nın regülasyonlarının sektörü yavaşlattığını uzun süredir eleştiriyor. Musk’a göre, aşırı bürokrasi ve kısıtlayıcı düzenlemeler Starship programının ilerlemesini zorlaştırıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi iibf bölümü anksiyete sol kol uyuşması izmir"deki en iyi yabancı dil kursu ekşi karınca yemek zehirler mi doom eternal türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12 SE
    Huawei Nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus X515MA-EJ955W10
    Asus X515MA-EJ955W10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız