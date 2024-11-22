SpaceX, devasa Starship roketinin fırlatma sayısını radikal şekilde artıracak

FAA tarafından 20 Kasım’da yayımlanan 160 sayfalık çevresel değerlendirme taslağı SpaceX’in mevcut yıllık fırlatma kapasitesini beş kat artırarak yılda 25 fırlatmaya izin verilmesini öneriyor. Ayrıca, taslakta hem Starship’in Super Heavy güçlendirici kısmının hem de üst aşama “Ship” aracının Starbase’e iniş yapması için 25 iniş izni bulunuyor. Bu inişler, fırlatma kulesindeki “chopstick” adı verilen özel kollardan destek alarak gerçekleştirilecek. SpaceX, bu yöntemle ilk başarılı inişini 13 Ekim’deki beşinci Starship test uçuşunda tamamlamıştı.
İnsanlığın geleceği için tasarlandı
Bugüne kadar Starship, tamamı test uçuşu olmak üzere altı kez havalandı. 19 Kasım’da gerçekleştirilen son uçuş başarılı bir kalkışla sonuçlandı. Ancak iletişimde yaşanan bir sorun nedeniyle Super Heavy güçlendirici, planlanan Starbase inişi yerine Meksika Körfezi’ne kontrollü bir şekilde iniş yapmak zorunda kaldı.
Öte yandan yayınlanan n çevresel değerlendirme taslağı şu an için nihai değil. FAA, önümüzdeki aylarda bir dizi toplantı ve oturum düzenleyerek taslağı değerlendirip kamuoyu görüşlerini alacak. SpaceX CEO’su Elon Musk, FAA’nın regülasyonlarının sektörü yavaşlattığını uzun süredir eleştiriyor. Musk’a göre, aşırı bürokrasi ve kısıtlayıcı düzenlemeler Starship programının ilerlemesini zorlaştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.