ABD'den sonra bir ülke daha uzayda madencilik peşinde

Dünya'ya yakın cisimlerde maden arayışı, özellikle son yıllarda önemini bir hayli artırdı. ABD'nin geçtiğimiz Kasım ayında çıkardığı Uzay Yasası, Avrupa ülkelerini de harekete geçirmiş gibi görünüyor.

Barack Obama'nın geçtimiz Kasım ayında açıkladığı Uzay Yasası, Amerikan firmalarının resmi olarak uzayda madencilik yapmalarının önünü açmıştı. Google'ın kurucusu Larry Page'in şirketi Planetary Resources ve Deep Space Industries, şu an için asteroit madenciliğinin en önemli firmaları. NASA'nın verilerine göre, yakın zamanda maden arayışına çıkmayı planlayan Planetary Resources'ın ulaşabileceği 1500'den fazla asteroit var.

https://www.theguardian.com/science/2016/feb/03/luxembourg-aims-to-be-big-player-in-possible-asteroid-mining

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Avrupa'nın yalnızca 543 binlik bir nüfusa sahip küçük ama zengin ülkesi Lüksemburg, Çarşamba günü yaptığı açıklamayla birlikte bu alanda kullanılabilecek yeni teknolojilerin üretimini teşvik edeceğini duyurdu. Uzay madenciliği konusunda Ar-Ge çalışmaları yapan şirketlere doğrudan yatırım da yapabileceğini belirten devlet, bu alanda Avrupa'nın lider ülkesi haline gelmek istiyor.Asteroit madenciliği konusunda böylesine bir girişime imza atan ilk Avrupa ülkesi Lüksemburg, aynı zamanda ABD'nin ardından bu alanda çalışmalar yapan ikinci ülke oldu. Avrupa'nın uzay madenciliği merkezi haline gelmeyi planlayan Batı Avrupa ülkesi, bulunan minerallerin mülkiyet hakları konusundaysa henüz herhangi bir karar çıkarmadı.Lüksemburg başkanı Étienne Schneider, gelişmelerden oldukça umutlu olduğunu açıkladı. Uzay ve uydu sanayisinin yenilikçi ekonomik gelişmelerini destekleyeceklerini söyleyen Schneider, bu kapsamda ABD merkezli birçok şirketle görüşme halinde olduklarını da sözlerine ekledi. Lüksemburg'a uzay madenciliği konusunda danışmanlık yapacak isim ise eski Avrupa Uzay Ajansı başkanı Jean-Jacques Dordain olacak.