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ABD'den sonra bir ülke daha uzayda madencilik peşinde

Avrupa'nın küçük ama zengin ülkesi Lüksemburg, uzayda madencilik yapmanın peşinde. 543 binlik ülke, Çarşamba günü yaptığı açıklamayla birlikte bu alanda çalışmalar yapan ikinci ülke haline geldi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ABD'den sonra bir ülke daha uzayda madencilik peşinde

Dünya'ya yakın cisimlerde maden arayışı, özellikle son yıllarda önemini bir hayli artırdı. ABD'nin geçtiğimiz Kasım ayında çıkardığı Uzay Yasası, Avrupa ülkelerini de harekete geçirmiş gibi görünüyor.

Avrupa'nın yalnızca 543 binlik bir nüfusa sahip küçük ama zengin ülkesi Lüksemburg, Çarşamba günü yaptığı açıklamayla birlikte bu alanda kullanılabilecek yeni teknolojilerin üretimini teşvik edeceğini duyurdu. Uzay madenciliği konusunda Ar-Ge çalışmaları yapan şirketlere doğrudan yatırım da yapabileceğini belirten devlet, bu alanda Avrupa'nın lider ülkesi haline gelmek istiyor.

Asteroit madenciliği konusunda böylesine bir girişime imza atan ilk Avrupa ülkesi Lüksemburg, aynı zamanda ABD'nin ardından bu alanda çalışmalar yapan ikinci ülke oldu. Avrupa'nın uzay madenciliği merkezi haline gelmeyi planlayan Batı Avrupa ülkesi, bulunan minerallerin mülkiyet hakları konusundaysa henüz herhangi bir karar çıkarmadı.

Lüksemburg başkanı Étienne Schneider, gelişmelerden oldukça umutlu olduğunu açıkladı. Uzay ve uydu sanayisinin yenilikçi ekonomik gelişmelerini destekleyeceklerini söyleyen Schneider, bu kapsamda ABD merkezli birçok şirketle görüşme halinde olduklarını da sözlerine ekledi. Lüksemburg'a uzay madenciliği konusunda danışmanlık yapacak isim ise eski Avrupa Uzay Ajansı başkanı Jean-Jacques Dordain olacak.

Barack Obama'nın geçtimiz Kasım ayında açıkladığı Uzay Yasası, Amerikan firmalarının resmi olarak uzayda madencilik yapmalarının önünü açmıştı. Google'ın kurucusu Larry Page'in şirketi Planetary Resources ve Deep Space Industries, şu an için asteroit madenciliğinin en önemli firmaları. NASA'nın verilerine göre, yakın zamanda maden arayışına çıkmayı planlayan Planetary Resources'ın ulaşabileceği 1500'den fazla asteroit var. 

https://www.theguardian.com/science/2016/feb/03/luxembourg-aims-to-be-big-player-in-possible-asteroid-mining Yorum Yaz
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otemiz 3 yıl en beğenilen
Bunu 500 yıl önceki Avrupa'nın "Coğrafi Keşifler"inin yenisi olarak görüyorum. Yine uzak diyarlardan el konulan madenler, bazı kesimlere fütursuzca akacak. Kim bilir, belki o zamanlar Sanayi Devrimi'nin alt yapısını hazırlayan bu kaynak, şimdi de Büyük Şirketler Devrimi misali başka kapıları aralayacak ve tarih yine tekerrür edecek.
Burdan İmam Hatipleri, duble yolları, kaçak sarayları anmamak da istemem :)
Bunu 500 yıl önceki Avrupa'nın "Coğrafi Keşifler"inin yenisi olarak görüyorum. Yine uzak diyarlardan el konulan madenler, bazı kesimlere fütursuzca akacak. Kim ...
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Glitz 3 yıl
Bizim dinciler, hacılar hocalar bu duruma ne diyecek bakalım. Dünya uzay araştırmaları yaparken yeeeuv bunlar zaten kuranda var diyorlardı artık yeeav bunlar zaten dünyada var ne gerek var astroidden altın getirmeye derler.
Bizim dinciler, hacılar hocalar bu duruma ne diyecek bakalım. Dünya uzay araştırmaları yaparken yeeeuv bunlar zaten kuranda var diyorlardı artık yeeav bunlar za...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Fenomenon 3 yıl Glitz
Glitz
Bizim dinciler, hacılar hocalar bu duruma ne diyecek bakalım. Dünya uzay araştırmaları yaparken yeeeuv bunlar zaten kuranda var diyorlardı artık yeeav bunlar zaten dünyada var ne gerek var astroidden altın getirmeye derler.

Sizin gibi ateistler de hergün uzaya gidiyor herhalde??
GlitzBizim dinciler, hacılar hocalar bu duruma ne diyecek bakalım. Dünya uzay araştırmaları yaparken yeeeuv bunlar zaten kuranda var diyorlard...
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FFadeleSS 3 yıl
Artık uzayda madencilik başlarken biz van gölünün altındakı bor madeni hurafeleriyle dönüp duruyoruz.
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serafon 3 yıl
otemiz
Bunu 500 yıl önceki Avrupanın Coğrafi Keşiflerinin yenisi olarak görüyorum. Yine uzak diyarlardan el konulan madenler, bazı kesimlere fütursuzca akacak. Kim bilir, belki o zamanlar Sanayi Devriminin alt yapısını hazırlayan bu kaynak, şimdi de Büyük Şirketler Devrimi misali başka kapıları aralayacak ve tarih yine tekerrür edecek.Burdan İmam Hatipleri, duble yolları, kaçak sarayları anmamak da istemem :)

Evet senin gibileri de onlarla rekabet etmesin diye bu ülke, takoz olarak yerleştirmişler içimize, işinizi canla başla yapıyorsunuz. Kurmalı saat gibi kurmuşlar, sabah akşam aynı şeyleri ötüp duruyorsunuz. Arada bir yeni melodi yüklüyorlar yeni guguk sesleri çıkarıyorsunuz! Bu kadar sığ kafayla sizden bırak uzaya gitmeyi en basit bir ürünü geliştirmenizi ve sağlıklı çalıştırmanızı bekleyemeyiz zaten. Bari gölge etmeyin bir şey yapmayacaksanız!
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EmuMaster 3 yıl
Normalde kimse yorum atmadan bu haber yayınlandığında, ben yazacaktım sonra vazgeçtim "lan boşver belki bu sefer sataşmazlar" diye bir şey yazmamıştım.
Bugün tekrar başlığa girdim 15 yorum olmuş bir baktım yorumların yarıdan çoğu yine şikayet.
Birader bir şey soracağım ,islamla bir problemin varmı bilmiyorum ama heralde problemin islamı kullanıp gelişime engel olanlara karşı galiba.
Peki ben sana sorayım , sitelerde forumlarda ona buna taş atacağına ülken için sen niye okuyup gelişip bu tarz şeyler yapmıyorsunda ,fırsat verdiğin adamlara sürekli taş atıyorsun?E burada suç sende, ya bir yerlere gelip ülkeni geliştireceksin ,baş gelemiyorsan ülkeden gideceksin yada susacaksın.
Sabahtan akşama kadar her teknoloji haberinin altında "bizim ülke şöyle bizim insanımız böyle bizimkiler olsa şunu eder" hayır kıyaslama haberide değilki sen niye sabah akşam bunları yazma zahmetinde bulunuyorsun?Madem bu kadar zoruna gidiyor oku gel bir yerlere sende uzaya maden aramak için yolla cihazlarını.Senden geçtiyse evladını yetiştir o yapsın.
Ona buna sataşmak bahane değil yani.Varsa bir bozukluk düzelteceksin bizde çıkıp sana helal olsun diyeceğiz.
Bak dikkat edersen ben ben vatandaş olarak sana ne yapman gerektiğini söylüyorum sana şikayet etmiyorum.
İNŞALLAH burada şikayet edenlerin hepsi uzay bilimlerinde ilerleme kaydederlerde ülkemizi iyi yerlere getirirler.
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artenis 3 yıl EmuMaster
EmuMaster

Normalde kimse yorum atmadan bu haber yayınlandığında, ben yazacaktım sonra vazgeçtim "lan boşver belki bu sefer sataşmazlar" diye bir şey yazmamıştım.

Bugün tekrar başlığa girdim 15 yorum olmuş bir baktım yorumların yarıdan çoğu yine şikayet.

Birader bir şey soracağım ,islamla bir problemin varmı bilmiyorum ama heralde problemin islamı kullanıp gelişime engel olanlara karşı galiba.

Peki ben sana sorayım , sitelerde forumlarda ona buna taş atacağına ülken için sen niye okuyup gelişip bu tarz şeyler yapmıyorsunda ,fırsat verdiğin adamlara sürekli taş atıyorsun?E burada suç sende, ya bir yerlere gelip ülkeni geliştireceksin ,baş gelemiyorsan ülkeden gideceksin yada susacaksın.

Sabahtan akşama kadar her teknoloji haberinin altında "bizim ülke şöyle bizim insanımız böyle bizimkiler olsa şunu eder" hayır kıyaslama haberide değilki sen niye sabah akşam bunları yazma zahmetinde bulunuyorsun?Madem bu kadar zoruna gidiyor oku gel bir yerlere sende uzaya maden aramak için yolla cihazlarını.Senden geçtiyse evladını yetiştir o yapsın.

Ona buna sataşmak bahane değil yani.Varsa bir bozukluk düzelteceksin bizde çıkıp sana helal olsun diyeceğiz.

Bak dikkat edersen ben ben vatandaş olarak sana ne yapman gerektiğini söylüyorum sana şikayet etmiyorum.

İNŞALLAH burada şikayet edenlerin hepsi uzay bilimlerinde ilerleme kaydederlerde ülkemizi iyi yerlere getirirler.

Hocam, hiç boşuna yorulma derim ben. Bu adamlar bu ülkede bolşevikler. Menşevik olarak bizler ise çalışıyoruz ama sonuça KÖŞELERİ TUTMUŞLAR ! BU çok önemli.
Ben çok çalışltım hala çalışıyorum ama tam icraat olacak köşe başında (yüksek makamda) böyle adamlara çarpıp sekiyorum.... DEFALARCA...

youtube.com/...

[DHVideo=]https://www.youtube.com/watch?v=d3qFmW8jU_0
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Firaristt 3 yıl
Haber sitelerinden sonra bir site daha düdüüüt yaptıran başlık atmaya başladı...
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Glitz 3 yıl
Vecihi Hürkuş din rantçısı mi arkadaş. Vecihi'nin yolundan gidenler hurafelerle insanları mi kandırıyor günümüzde yoksa övünerek baktığımız Nasa'da çalışan Türkler mi olmuşlar... Vecihi dermiş gidermiş ne komiksiniz utanç verici ülke adına bu düşünceleriniz adam kendi ülkesinde uçak uretememis lisans alamamış sırbistana gitmek zorunda kalmış bana gelmiş ama bizde de Vecihi var diyorsunuz. Helal çok güzel tammam şimdi oldu. Dindar bilim adamı Türkler amerika ya gidiyor cehaletten beslenen dinci kesim burada kalıyor...
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halitozbasli 3 yıl
Uzak hayaller en yakın astroit kuşağı jupiter ile mars arasından geçiyor. Daha marsa sağ salim gidilip dönülüp dönülemeyeceği tartışılırken çok erken meyil etmeler bunlar bence. The expanse'i izleyin :)
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halitozbasli 3 yıl
Uzak hayaller en yakın astroit kuşağı jupiter ile mars arasından geçiyor. Daha marsa sağ salim gidilip dönülüp dönülemeyeceği tartışılırken çok erken meyil etmeler bunlar bence. The expanse'i izleyin :)
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halitozbasli 3 yıl
Uzak hayaller en yakın astroit kuşağı jupiter ile mars arasından geçiyor. Daha marsa sağ salim gidilip dönülüp dönülemeyeceği tartışılırken çok erken meyil etmeler bunlar bence. The expanse'i izleyin :)
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Kaplan261 3 yıl halitozbasli
insanoğlu çok hızlı gelişiyor bu teknoloji dünya için baya iyi olur. Dünaydaki elementleri tüketiceğimize uzaydakileri harcarız dünyaya daha az zararı olur ama bende uzun bir süre mars ı geçebileceklerine inanmıyorum zaten kıyamette kapıda Allah C.C. bilir.
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gcb1903 3 yıl
Glitz
Bizim dinciler, hacılar hocalar bu duruma ne diyecek bakalım. Dünya uzay araştırmaları yaparken yeeeuv bunlar zaten kuranda var diyorlardı artık yeeav bunlar zaten dünyada var ne gerek var astroidden altın getirmeye derler.

Vecihi Hürkuş der ve dinci olmayanlara bir isim ile kapağı tıkarlar. Bu ismi duyunca da kafasını kuma gömmelerini keyifle seyrederler.
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Glitz 3 yıl
Bizim dinciler, hacılar hocalar bu duruma ne diyecek bakalım. Dünya uzay araştırmaları yaparken yeeeuv bunlar zaten kuranda var diyorlardı artık yeeav bunlar zaten dünyada var ne gerek var astroidden altın getirmeye derler.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Fenomenon 3 yıl Glitz
Glitz
Bizim dinciler, hacılar hocalar bu duruma ne diyecek bakalım. Dünya uzay araştırmaları yaparken yeeeuv bunlar zaten kuranda var diyorlardı artık yeeav bunlar zaten dünyada var ne gerek var astroidden altın getirmeye derler.

Sizin gibi ateistler de hergün uzaya gidiyor herhalde??
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