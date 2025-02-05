NASA, Ay madenciliği robotunu tanıttı: Günde 10 ton kazabiliyor!

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Tam Boyutta Gör NASA, ay madenciliği için geliştirdiği IPEx isimli robotun Ay yüzeyinde nasıl çalışacağını gösterdi. Hem buldozer hem de damperli kamyon görevi üstelenecek olan robot, ay yüzeyinden malzemeleri çıkaracak.

Robot, verimli bir şekilde madencilik yapmak ve Ay yüzeyini kaplayan gevşek kayalık malzeme olan regoliti taşımak için tasarlandı. Bu malzeme, hidrojen, oksijen ve hatta su gibi temel maddeleri içeriyor.

Kennedy Uzay Merkezi'nde IPEx Proje Yöneticisi ve Baş Araştırmacısı Jason Schuler projeninin önemini şöyle açıklıyor: "IPEx projesi, NASA'nın Ay keşfi hedeflerine ulaşmak için son teknolojilerden yararlanma konusundaki kararlığının bir kanıtıdır. Dünya'dan sağlanan kaynaklara olan bağımlılığı azaltarak IPEx, NASA'nın Ay'da ve ötesinde sürdürülebilir bir insan varlığı kurma stratejisinin kritik bir bileşenidir."

Bir Ay gününde 10.000 kg'a kadar kazabilecek

IPEx, kepçeli, dönen, içi boş silindirlerden oluşan, kepçe tamburları isimli yeni bir tasarımı kullanıyor. Zıt yönlerde dönen tamburlar, geri besleme kuvvetini azaltarak bu hafif sistemin Ay’ın zayıf yerçekiminde verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Robotun bir Ay gününde 10.000 kg'a kadar kazma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Bu değer, sadece onlarca kilogram seviyesinde kazı yapabilen önceki görevlerden çok daha yüksek.

Sistemin büyük miktarlarda regolit kazma yeteneği, gelecekteki Yerinde Kaynak Kullanımı (ISRU) operasyonları için oldukça önemli. Ay regolitinden doğrudan çıkarılan oksijen, Ay'da uzun vadeli insan varlığı için yaşam desteği, yakıt ve diğer ihtiyaçlar için kullanılabilir.

IPEx ayrıca modern teknolojilerle de donatılacak. Bunlar arasında, navigasyon ve net görüş için bir Kamera ve Toz Azaltma Sistemi, tekerlekler kullanılarak ay yüzeyinde hareket için bir Mobilite Sistemi, güvenli çalışma sıcaklıklarını korumak için bir Termal Kontrol Sistemi ve ay toprağını toplamak ve taşımak için dönen kova tamburları ve kolları olan bir Regolith Taşıma Sistemi yer alıyor.

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NASA geçen yıl Mart ayında, zorlu ışıklandırma ve arazi koşullarını taklit eden simüle edilmiş bir Ay kaya sahasında otonom sürüş yöntemlerini test etti.

IPEx gibi ay madenciliği robotları regolitleri kazacak ve değerli kaynakların yaşam desteği için çıkarılacağı bir işleme tesisine taşıyacak. Her şey planlandığı gibi giderse, bu robotik sistem yalnızca Ay'da değil, potansiyel olarak Mars'ta da kalıcı bir insan varlığı kurulmasına yardımcı olabilir.

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