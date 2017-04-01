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ABD’nin telekomünikasyon devleri: İnternet verilerini satmayacağız

Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu’nun ardından Temsilciler Meclisi’nin de onayladığı gizlilik karşıtı düzenlemeye karşı AT&T, Verizon ve Comcast, internet verilerini koruyacaklarını söyledi.
2 yıl
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Furkan Babur
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ABD’nin telekomünikasyon devleri: İnternet verilerini satmayacağız
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Geçtiğimiz hafta ABD Senatosu, Obama döneminde Federal İletişim Kurulu(FCC) tarafından hazırlanan ve internet servis sağlayıcılarının, kullanıcılara ait tarayıcı geçmişi, indirmeler gibi hassas verileri diğer şirketlerle paylaşmasını ancak ‘’kullanıcıların rızası varsa’’ mümkün kılan düzenlemeyi geçersiz saymak için oy kullanmıştı. Geniş bant gizlilik kuralları olarak adlandırılan ve internet kullanıcılarının verilerini güvence altına alan düzenlemenin kaldırılması geçtiğimiz günlerde ABD’nin bir diğer yasama organı olan Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanmıştı.

Trump'ın İmzalaması Gerekiyor 

Geniş bant gizlilik kurallarının kaldırılmasını öngören yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi için iki yasama organının da onayının ardından artık sadece Donald Trump’ın imzası gerekiyordu. İnternet kullanıcıların sert bir şekilde karşı çıktığı ve uzmanlara göre yürürlüğe girmesi halinde halkın ücretli VPN servislerine akın edeceği söylenen yeni düzenlemeyle ilgili ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketleri açıklama yaptı. AT&T, Verizon ve Comcast arka arkaya yaptıkları açıklamalarla yeni düzenlemenin, internet verilerini satmalarına neden olmayacağı dile getirdi.

Comcast yaptığı duyuruda ‘’Geniş bantlı müşterilerimizin internetteki gezinme geçmişlerini satmıyoruz. FCC kuralları yokken de satmadık ve satmayı planlamıyoruz.’’ derken Verizon ise açıklamasında ‘’Şundan emin olalım: Verizon, müşterilerinin kişisel tarayıcı geçmişlerini satmaz.’’ İfadelerine yer verdi. AT&T de yeni düzenlemenin kendilerinin gizlilik kurallarını değiştirmeyeceğine işaret ederek ‘’AT&T’nin gizlilik anlayışı bugün tıpkı 5 ay önce FCC’nin geniş bant gizlilik kurallarını kabul ettiği andaki gibidir. Yasama organlarının yeni düzenlemeyi onaylamasından bir gün önce de aynı gizlilik anlayışına sahiptik ve Başkan Trump’ın yeni düzenlemeyi imzalamasından bir gün sonra da aynı gizlilik anlayışına sahip olacağız.’’ dedi.

Açıklamalar Uygulamayla Örtüşmüyor 

Tabi ABD’deki internet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğunun hizmet aldığı bu şirketler, kullanıcılarına güvenlik taahhüdü verse de aslında kullanıcılar için bu ifadeler çok büyük anlam taşımıyor zira bu şirketler halihazırda kendisinden hizmet almak isteyen müşterileriyle yaptıkları anlaşmalarda ‘’gizlilik taahhüdü’’ adı altında bir dizi kuralı sıralıyor ancak kullanıcıların internet ve kablo TV paketlerinden elde edilen ve ‘’kişisel olmayan veriler’’ olarak değerlendirdikleri pek çok veriyi başka şirketlere satıyor.

Bu durum ortadayken kullanıcıların gizliliklerini koruyabilmelerinin tamamen dev şirketlerin insafına kalacak olması Temsilciler Meclisi’nde dile getirilmiş ve yeni düzenlemenin onaylanmaması için kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştı ancak Donald Trump’ın da daha önce imzalayacağını belirttiği düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından kullanıcıların bu durum karşısında neler yapabileceği henüz belli değil. 


https://www.engadget.com/2017/03/31/atandt-comcast-and-verizon-explain-that-they-dont-sell-your-brow/ Yorum Yaz
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mu5tafa 2 yıl en beğenilen
Çoktan sattık çünkü..
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iriboyun 2 yıl
Yemezler, CİA ile ortak çalıştıklarını herkes biliyor zaten.
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tobepeople 2 yıl
Koruma bedeli alırlar Türkiye de olsa :D
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Celest 2 yıl tobepeople
tobepeople
Koruma bedeli alırlar Türkiye de olsa :D

Elektrik faturasına yansıtırlar onuda
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Kerim5100 2 yıl
Ha sen de buna inandın...
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MDV 2 yıl
Kendi ülkenizle bir tutmayın
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Samed Bey 2 yıl
Yıllardır satılan şeylerin meşruiyetini tartışıyorlar, ne çıkarsa çıksın satış illaki olacak.
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kadirirdem 2 yıl
Bunlar hep oyun,bence herkesin verilerini veriyorlar kullanıyorlar.
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celilsaygin 2 yıl
" ‘’kişisel olmaya veriler’’ olarak değerlendirdikleri pek çok veriyi başka şirketlere satıyor." Kişisel olmayan veriler neleri kapsıyor ?, kim takip ediyor?
İnsanlar vpn kullanmasın diye çıkarılmış asparagas habere benziyor
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daysleeperxp 2 yıl
Türk Telekoma kapak olsun.
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iriboyun 2 yıl
Yemezler, CİA ile ortak çalıştıklarını herkes biliyor zaten.
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mu5tafa 2 yıl en beğenilen
Çoktan sattık çünkü..
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