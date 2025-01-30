Comcast, internette gecikmeyi %78 azaltan teknolojisini kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Comcast, ABD'de bazı şehirlerde Xfinity internet hizmeti müşterilerine yeni bir gecikme azaltma teknolojisi olan L4S'yi sunmaya başladığını duyurdu. Şirket, bu özelliği gelecekte tüm Xfinity internet müşterilerine sunmayı planlıyor.

Teknoloji nasıl çalışıyor?

Comcast, L4S teknolojisiyle yaptığı testlerde gecikmeyi %78 oranında azaltığını söylüyor. "Düşük Gecikme, Düşük Kayıp, Ölçeklenebilir Verim" anlamına gelen L4S, internet trafiği paketlerine işaretler atayan bir teknoloji. Bu işaretler, trafiğin A noktasından B noktasına ne zaman tıkandığını gösterek, her iki uçtaki cihazların bu soruna uyum sağlamasını sağlıyor.

Bu özellik indirme ve yükleme hızlarını arttırmasa da, istemci ve ana bilgisayar tarafında daha akıllı trafik yönlendirme ve yönetimi sağlayarak büyük bir fark yaratabiliyor. Comcast, düşük gecikme iyileştirmelerinin başlangıçta FaceTime, GeForce Now, Steam'deki birçok oyun ve Meta'nın karma gerçeklik başlıklarındaki uygulamalarda görüleceğini söylüyor. Apple, Nvidia ve Valve'nin teknolojiyi test etmek için Comcast ile iş birliği yaptığı ve Apple'ın, iOS 17 ve macOS Sonoma'dan bu yana cihazlarına L4S desteği eklediği belirtiliyor.

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İnternet servis sağlayıcılarının "QoS" veya Hizmet Kalitesi olarak nitelediği şey, genellikle bir yönlendirici veya veri merkezinde gerçekleşir. Burada paketler, gerçek zamanlı oyun ve video akışının amaçlandığı gibi çalışmasını sağlamak için türe ve gecikme hassasiyetine göre sıralanır. Ancak, tüm QoS uygulamaları aynı kalitede değildir ve genellikle yönlendiricilerde isteğe bağlı bir ayar olarak kabul edilir.

Comcast, L4S teknolojisinde benzer bir şeyi yapıyor, ancak bu yöntem daha gelişmiş olup belirli trafik türleri içinde bile daha dinamik ayarlamalar yapmaya olanak tanıyor. L4S’nin pratikte nasıl çalıştığına dair ayrıntılı testler henüz yapılmamış olsa da çevrimiçi aramalar ve oyunlar için, özellikle de oyun akışı söz konusu olduğunda gecikmeyi azaltmak istikrarlı ve güvenilir bir deneyim için kritik önem taşıyor.

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