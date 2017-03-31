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Ulaştırma Bakanlığının "ucuz internet" tarifeleri belli oldu!

Dün Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından dile getirilen, internetin tüm gelir grupları tarafından ulaşılabilir olmasını amaçlayan "ucuz internet" projesinde tarife ve fiyat uygulaması belli oldu.
2 yıl
21,1b
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348
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız gibi dün Kars’ta gerçekleştirilen "Akıllı Şehir" etkinliğinde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’de 1,8 milyon hanede internet olmadığını dile getirdi. Bu kapsamda internet kullanımının yaygınlaştırılması ve tüm evlere bağlantı sağlanması için harekete geçtiklerini ifade eden Arslan, vatandaşlara "ucuz internet" tarifelerinin sunulacağını belirtmişti.
Türk Telekom ile iş birliğine giden hükümet yetkilileri, ilk kez internet bağlatacak kişiler için kâr amacı gütmeyen özel tarifeleri yayınladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun web sitesinden paylaşılan "Toptan Al-Sat DSL İnternet Bizden Kampanyası" başlıklı yazıya göre 4 Mbps erişim hızına sahip olacak paketler 20 GB ve 40 GB adil kullanım kotası (AKK) seçenekleriyle satışa sunulacak.

BTK tarafından yayınlanan tarifeler şu şekilde:

Tarifelerde -24 ay boyunca uygulanacak- AKK sonrası hız 1 Mbps olarak uygulanacak ve fiyatlara vergilerin dahil olmadığı belirtiliyor. Toptan Al-Sat İnternet Bizden Kampanyası'nın BTK onayını müteakip başlayacağı ve 30.06.2017 tarihinde sona ereceği belirtiliyor. Türk Telekom abone sayısının yüzde 1,5'i kadar, 10 binden fazla abonesi bulunduran İSS’ler abone sayısıın yüzde 5'i kadar ve 10 binden az aboneye sahip İSS’ler ise sadece 500 kişiyi kampanyadan yararlandırabilecek.

Yeni müşteriler ve abonelik iptali üzerinden en az 3 ay geçmiş aboneler için

Kampanya kapsamında yeni paket satışlarında İSS’lere 30 TL satış desteği verilecek ve 24 ay boyunca paket ücreti alınmayacak. Kampanya kapsamındaki aboneliklere kampanya süresinde 4 Mbps’e kadar Limitsiz 40 GB AKN paketine geçmeleri durumunda paket ücreti kadar aylık ücrette indirim verilmeye devam edecek.
Tesis adresinde daha önce hiç abonelik yapılmamış yeni müşterilere ve tesis adreslerinde abonelik iptali üzerinden en az 3 ay geçmiş aboneler bu fırsattan yararlanabilecek. Kampanya döneminde elde edilen müşterilerden İSS’ler arası geçiş ile alınan veya modeller arası geçiş yapan müşteriler kampanya kapsamına dâhil edilmeyecek. Mevcutta abonelik bulunan adreslerde ikinci bir abonelik tesis ettirilerek yapılacak abonelikler kampanyada faydalanamayacak. Bakanlık tarafından açıklanan ucuz internet projesi kapsamında BTK'nın yayınladığı bu tarifelerin kullanıma sunulacağı ve son fiyatların yakın zamanda Türk Telekom'un sitesinde açıklanacağı ifade ediliyor.

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fKurul+Karar%c4%b1%2f(107)_(07)+Toptan+Al-Sat+DSL+%c4%b0nternet+Bizden+Kampanyas%c4%b1_30_03_2017.pdf Yorum Yaz
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mementopolis 2 yıl en beğenilen
Hiç böyle bir şeye girişmeselermiş. Bildiğin bakanlık alay ediyor insanlarla.
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redoracle 2 yıl
Kar amacı gütmeyen tarifeye bak hele,bide gütse ne olacak acaba
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vankomisin 2 yıl
Dalga geçiyorlar herhalde
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flowerhorn 1 yıl
4 mbps ne lan
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mito1172 1 yıl
tatilde tvbu yu kakalamaya çalıştılar taaddüt bitti 80 tl olacak deyip o an bakamadım online işlemlerden ama 12 ay oluşu aklımdaydı eve gelince baktım daha 1 yıl var bitmesine
neyse tatildeyim gelince arayın takın madem demiştim arasınlar şimdi de göreyim
hız da fena değil

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forumagir 1 yıl
Benzer tarife extranet te var aylık 9.90 liraya ...hanede son 3 ay internetin olmaması lazım
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Ares 1 yıl forumagir
forumagir
Benzer tarife extranet te var aylık 9.90 liraya ...hanede son 3 ay internetin olmaması lazım

Aradım sadece Ege bolgesinden hizmet başlatılabiliyor, internetten online başvuru yada kargo ile evrak gönderimi söz konusu değil.

Ayrıca kendi sitelerinde bulunan anlaşma şartında yazmayan telefon hattını almamız gerektiğini ve fiyatında 20 küsür liraya çıkacağını söylediler.
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demirtaszeynep 1 yıl
arkadaşlar bende bu mesajı gordum ve bu aramayla bana bır fırmadan gerı donus saglanıldı superonlıne kullanıyordum geçiş sağladım bu doğrultuda millenicomun çok büyük desteği oldu.
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mito1172 2 yıl
engelliye indirim mi bindirim mi belli değil ayıptır ya normal tarife daha iyi
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yuppie06 2 yıl
Resimdeki tarifeye toplam 40 tl veriyorum birde adamlar vergiler hariç yazmışlar
bakanlık boş durmayalım çalışmıyor demesinler diye böyle bir tarife yapmış

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forumagir 1 yıl yuppie06
yuppie06
Resimdeki tarifeye toplam 40 tl veriyorum birde adamlar vergiler hariç yazmışlar
bakanlık boş durmayalım çalışmıyor demesinler diye böyle bir tarife yapmış

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güzel tarifeymiş... AKK den sonra kaça düşüyor hız?
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0110engin 1 yıl yuppie06
yuppie06
Resimdeki tarifeye toplam 40 tl veriyorum birde adamlar vergiler hariç yazmışlar
bakanlık boş durmayalım çalışmıyor demesinler diye böyle bir tarife yapmış

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kablo net hangi alt yapıyı kullanıyor?
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Adoring 2 yıl
mal bunlar mal
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rocker_tr 2 yıl
31,15 TL yanına 20 TL sabit telefon ücretini de koyun. ^^ Vergisiyle beraber rahat 55 TL gibi bir fiyata gelecek.
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veni60 2 yıl
bu nası bi tarife ya :D
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MROM 2 yıl
1 nisan geçeli çok oldu yalnız. Internet explorer gibiler valla. Kardeşim gününde kutlasanıza şu şaka gününü. Arapnet bu konuda bile yavaş ya.
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