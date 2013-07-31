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ADATA, 3100MHz'de çalışan yeni bellek kitini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ADATA, 3100MHz'de çalışan yeni bellek kitini duyurdu
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Bellek üretiminde sektörün önemli oyuncularından biri olan ADATA, yüksek performans tutkunları için hazırladığı yeni DDR3 kitini duyurdu. XPG V2 DDR3-3100 adını taşıyan kit, isminden de anlaşılabileceği üzere 3100MHz gibi oldukça yüksek bir frekansta görev yapıyor. Bu hızda stabil çalışma değerlerinin sunulabilmesi için kullanılan DRAM modüllerinin özenle seçildiği bellek kiti, 1.65v geriliminde CL12-14-14-36 zamanlamalarıyla görev yapıyor.
Her biri 4GB kapasiteli iki adet DDR3 bellek modülünden oluşan kit, Intel'in Haswell kod adlı 4. nesil Core işlemci ailesi Z87 platformu üzerinde çalışmak üzere tasarlanmış. Intel XMP (Extreme Memory Profiles) 1.3 standardını da destekleyen bellek kitinde, modüller için 8 katmanlı baskılı devre kartına ve alüminyum ısı dağıtılarına yer veriliyor. 3100MHz'de 24,800MB/saniyelik veri transfer hızı sunan ADATA XPG V2 DDR3-3100 bellek kitinin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, satış fiyatı hakkında şu an net bir bilgi bulunmuyor. 

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fbkaya 6 yıl
cl12 yüksek bi değer gibi geldi, neden cl değerini düşürmek yerine frekansını artırmaya çalışıyolar ?
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demo22 6 yıl
DDR4 gelsinde o zaman görürüm ben çöp ddr3 ü.
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filteke 6 yıl
cep telefonları bilgisayar ramlerine yaklaştı yakında geçerlerde, ddr4 beklemekteyiz
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sacid55 6 yıl
A-DATA yı görünce vitesta ddr500 ler aklıma geliyor...
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